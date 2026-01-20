Němci dva roky po ukončení dotací na elektromobily začali jejich prodej znovu dotovat, nic zoufalejšího si nejde představit
Petr Prokopec
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Němci si vzali do hlavy, že do roku 2030 musí po jejich silnicích jezdit minimálně 15 milionů elektrických aut. A tento záměr nejspíš nadřadili všem ostatní. Vidle do těchto plánů ale tradičně zapíchli zákazníci, kterým z naprosté většiny elektrický pohon prostě nevyhovuje. I když tedy německá vláda jen v letech 2016 až 2023 utratila na dotacích a jiné podpoře zhruba 10 miliard Eur, tedy přes 243 miliard korun, které předtím vytáhla z kapes daňových poplatníků, v současné době po německých silnicích nejezdí ani 2 miliony elektrických aut.
I tento stav je navíc neoddělitelně spojen právě s dotacemi. Když totiž v roce 2023 došlo na jejich konec, přišel v následujícím kalendářním období dramatický propad registrací o 27,4 procenta. Jakkoli pak sice loni došlo na jejich opětovný růst, z velké části se tím jen kompenzoval předchozí pád. A znovu to nebylo jen tak, přišly nové daňové úlevy, které se přidaly k těm dále existujícím, přišla nová znevýhodnění spalovacích aut a jejich paliv a v neposlední řadě i skutečnost, že výrobci vzali konec dotací na svá bedra a elektromobily zlevnily pod úroveň výrobních nákladů přesně tak, jak popsal šéf evropského Stellantisu.
Bylo ovšem logické, že něco takového nemůže pokračovat do nekonečna. Kvůli nemalým ztrátám na jedné straně bylo totiž nutné zvednout ceny spalovacích aut. Zájem tedy začal klesat rovněž o ně. Proto se ostatně začíná stále více propouštět, zavírají se továrny a krachují všemožní dodavatelé. Do toho všeho nyní znovu vstupuje německá vláda, ovšem nikoli proto, aby ohlásila, že její původní plány byly naivní a na jejich naplnění tedy netrvá. Místo toho povolává zpět do zbraně dotace, aby svého cíle dosáhla.
Zájemci o elektrická auta si tedy od letošního roku budou moci znovu uměle snížit jejich cenu za peníze všech, kteří o taková auta nestojí. Zvýhodnění bude moci dosáhnout až 6 000 Eur, což je přibližně 146 tisíc korun. Ve srovnání s předchozími dotacemi je tu ovšem daleko víc podmínek, přičemž tou hlavní je roční příjem jednotlivců či domácností. V prvním případě nesmí přesáhnout 45 tisíc Eur (1,09 mil. Kč), ve druhém pak 80 tisíc Eur (1,94 mil. Kč). Pokud se tak stane, pak se výše dotace snižuje. Tedy za předpokladu, že jde o bezdětné rodiče.
Systém totiž počítá s tím, že základní dotace budou činit 5 000 Eur neboli skoro 122 tisíc korun, a to v závislosti na příjmu. Pokud přitom máte jedno dítě, státní příspěvek naroste o dalších 500 Eur, tedy o 12 200 Kč. Se dvěma dětmi se zdvojnásobí, při třech a více však již zůstává na dvojnásobné úrovni. Program přitom počítá rovněž s plug-in hybridy či s elektromobily s prodlouženým dojezdem, podmínkou je u nich ale dojezd alespoň 80 km čistě na elektřinu.
Zajímavé je, že jakkoli německá vláda mluví hlavně o podpoře domácích výrobců, dotace se budou vyplácet také na auta vyrobená v Číně. Za tím nejspíše stojí skutečnost, že značky jako BMW či Mercedes mnohé své elektromobily vyrábí právě v Říši středu. Muselo by tedy dojít na řadu jmenovitých výjimek, které by mohly vést k žalobě za diskriminaci. Navíc by se program musel soustavně měnit dle novinek na trhu, neboť má platit tři roky.
Německá vláda si přitom představuje, že z rozpočtu ve výši 3 miliard Eur (cca 73 miliard Kč) se zvýhodní nákup zhruba 800 tisíc elektrických aut. Což ale do jisté míry znamená, že se tyto peníze daňových poplatníků jen utratí, ale jinak se toho mnoho nezmění a cíl vlády nebude ani v nejmenším naplněn. Loni totiž bylo v zemi celkově registrováno 545 142 elektromobilů, vládou vyhrazený rozpočet tak odpovídá zhruba roku a půl přirozených prodejů. Kdyby mělo být dosaženo výše uvedeného cíle, musely by se od nynějška v Německu prodávat už jen elektromobily. A dokonce se jich prodávat víc, než se dnes prodá všech aut dohromady.
Otázkou navíc je, kdo vůbec má tahle auta kupovat. Z nové studie společnosti Deloitte totiž vyplynulo, že pouze 43 procent Němců plánuje koupi zcela nového vozu, zbytek už míří pouze k ojetinám. Jen 12 procent lidí pak hodlá utratit přes 50 tisíc Eur (1,21 mil. Kč), zatímco hned 25 procent dotázaných naopak nechce vydat sumu vyšší než 15 000 Eur (365 000 Kč).
Čtvrtina Němců tedy nedosáhne ani na ojetý elektromobil. Dalších 56 procent pak hodlá utratit částku mezi 15 a 50 tisíci Eury, logicky se ale bude chtít držet spíše u spodní hladiny. Elektromobily se ovšem nacházejí spíše u té horní, a to i při započínání maximální možné dotace. Žádat o ní tedy zjevně budou hlavně lidé, kteří by na elektromobily měli i bez pomocné ruky státu. Ovšem protože v tom „umí chodit“, logicky ji na úkor ostatních přijmou.
Daňoví poplatníci se tak složí na to, že počet elektromobilů v zemi naroste na zhruba 3 miliony, což je velmi vzdálený výsledek od vytoužených 15 milionů. Šance na úspěch této mise je tedy v podstatě nulová. Přičemž snaha podpořit domácí ekonomiku se navíc taktéž může minout účinkem, pokud Číňané na dotace zareagují dočasným zlevněním svých aut, která tak po odečtení dotací budou ještě levnější.
I z těchto snah je jasně patrné, jak drahou slepou uličkou ideologické trvání na nesmyslných cílech je. Navíc je třeba dodat, že Němci žádné peníze na rozhazování dávno vlastně ani nemají, jsou tak hluboko v dluzích, že si i na tohle musí půjčit. To všechno proto, aby Číňané zlepšili svou pozici na německém, protože k tomu vše spěje? Dokáže si někdo představit něco zoufalejšího?
Takový Elroq v Německu startuje na 44 180 Eurech, tedy na 1,07 milionu korun. I když si tedy zájemci o něj budou moci odečíst plný vládní příspěvek, stále bude české elektrické SUV pro většinu Němců příliš drahé. A to ani nemluvíme o použitelnosti a vůbec otázce, zda to budou aspoň evropská auta, na která nově nasekané dluhy Němců peníze padnou. Foto: Škoda Auto
