Němci odhalili jeden z nejrychlejších kombíků všech dob, jeho akcelerace se zastaví až v 322 km/h před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alpina

Taková rychlost byla donedávna vyhrazena jen supersportovním autům, dnes ji můžete dosáhnout i s rodinným kombíkem. Ale musíte si pospíšit, spolu s verzí sedan vyrobí německá Alpina takových aut jen 250.

Už během několika následujících měsíců bychom se měli dočkat premiéry zcela nové řady 5 s interním označením G60. BMW zatím neupřesnilo, kdy se tak stane, uvedlo nicméně, že sedan se začne vyrábět od letošního července. Na kombík (G61) si nicméně budeme muset počkat, v jeho případě se montážní linky rozjetou až na počátku příštího roku. Stejně jako v případě řady 7 pak automobilka počítá i s elektrickou verzí i5, kterou jako jistý protipól doplní nová generace M5. Ta setrvá u osmiválce, doplní jej však hybridní technikou. Očekávat tak můžeme výkon okolo 700 koní.

Než se nicméně novinky z Mnichova objeví, mohou fanoušci BMW zvažovat koupi labutí písně současné řady 5. Alpina totiž představila finální limitovanou edici B5 GT, která bude k dispozici pouze ve 250 kusech. Klientela přitom bude moci volit mezi sedanem a kombíkem, jenž bude pohánět vůbec nejsilnější ústrojí, jaké v Buchloe vyvinuli. Osmiválcová jednotka o 4,4litrovém objemu dopovaná dvěma turby totiž nově produkuje až 634 koní a 850 Nm. V případě výkonu tak jen o fous zaostává za M5 CS přímo od BMW.

Po stránce dynamické tu nicméně máme jinou ligu, tedy alespoň v rámci nejvyšší rychlosti. Sedanu totiž omezovač vystaví stopku až při dosažení 330 km/h, zatímco pro nás zajímavější kombík se rozjede maximálně na 322 km/h. To z vozu dělá jeden z nejrychlejších sériově vyráběných kombíků historie, V případě akcelerace tu máme časy 3,4 a 3,6 sekundy. Alpina přitom bude při každé rozjížďce znít brutálněji než tovární M5 či základní B5, a to díky upravenému výfukovému ústrojí. To disponuje titanovými koncovkami se zatmaveným povrchem. Opomenout pak nesmíme ani automat ZF s novým softwarem.

Alpina se pochopitelně nezaměřila pouze na akceleraci či maximálku, ale rovněž na bezpečné zastavení a navýšení ovladatelnosti v zatáčkách. B5 GT tak disponuje překalibrovaným řízením či sníženou zadní nápravou. Dopředu se pak nastěhovaly vrtané brzdové kotouče o rozměru 395 milimetrů, vzadu pak dokonce najdeme 398milimetrové. Za jejich výrobou stojí Brembo, místo loga této společnosti však skrze 20palcové vícepaprskové ráfky prosvítají modře lakované třmeny s označením Alpina.

Co se zevnějšku týče, vůz dostal výraznější přední nárazník, který disponuje jak lízátkem vespod, tak bočními stabilizačními křidélky. Vzadu pak nechybí difuzor lakovaný stejnou barvou jako zbytek karoserie, který je po obou stranách orámován zmiňovanými koncovkami výfuku. Standardně je B5 GT k dispozici v zelené či modré barvě, za příplatek nicméně zákazníci mohou volit třeba červený či purpurový odstín, stejně jako mohou sáhnout po grafických polepech.

Uvnitř je možné volit z mnoha variant koženého čalounění, s nimiž lze spárovat jak dřevěné, tak třeba karbonové dekory. Standardem je přitom nejen vyhřívaný volant, ale rovněž audio systém Harman Kardon, ozdobné koberečky a antracitově zbarvený strop. Ceny startují na 145 500 Eurech (cca 3,47 milionu Kč) v případě sedanu, za kombík je pak nutné vysázet alespoň 148 500 Eur (asi 3,54 milionu Kč). Objednávky je možné sepisovat ihned, první vozy dorazí v červenci.

Foto: Alpina

Zdroj: Alpina

