Němci stvořili luxusní dům na kolech s patentovaným patrem, je jako žádný jiný

/ Foto: Bürstner

Není to žádné monstrum, ale docela kompaktní stroj. Přesto se chce tím, co nabízí, vyrovnat pánským klubům. Proto také disponuje patentovaným řešením výsuvného patra.

Jedním z fenoménů koronavirové doby jsou bezesporu obytné vozy. Zájem o ně za poslední rok vzrostl abnormálně, za čímž pochopitelně stojí mnohé restrikce a omezení spojená s cestováním. Dočkali jsme se tak mnoha inovací, přičemž tu poslední aktuálně představuje německá firma Bürstner. Za názvem Lyseo Gallery se skrývá patrový dům na kolečkách, jenž se nechal inspirovat konceptem VisionVenture konkurenční značky Hymer. Ovšem jen co do tématu, samotný vzhled a vlastně i veškeré prvky jsou již unikátní.

Bürstner uvádí, že na novince začal pracovat už před koronavirem, nakonec ale vývoj upravil novým požadavkům. Vývoj tak trval dlouhých 18 měsíců, přičemž se sériovou výrobou se počítá až od příštího roku. Ceny zatím oznámeny nebyly, dá se však předpokládat, že nízké opravdu nebudou hlavně kvůli zmiňovanému patru. Němci totiž vršek vozu osadili speciálním stanem, který dokáže kompresor nafouknout během pouhých 90 sekund. Ten je možné aktivovat pouze ve chvílích, kdy vůz stojí, ovšem poté konstantně monitoruje tlak ve stěnách a automaticky jej dofukuje na 0,2 baru, aby nedošlo ke zhroucení „střešní galerie“.

Zatímco tedy během jízdy zůstává výška nezměněná oproti výchozímu vozu, po nafouknutí stanu narůstá na 3,7 metru, přičemž nocležníci v patře mají k dispozici prostor o výšce 110 cm. Zároveň mohou počítat s tím, že materiál je vodě odolný a díky několikerému vrstvení také kompletně izolovaný. Spáče by tak neměl obtěžovat ani nadměrný hluk, ani přílišné teplo. Není tedy překvapivé, že si Bürstner nechal danou technologii a použité materiály patentovat.

V patře se přitom nenachází pouze dvoupostel, ale rovněž odkládací stolek. Sezení pro celou rodinu najdete níže, kde nechybí ani praktická kuchyňka. Její součástí je jak dřez s tekoucí vodou či indukční varná deska doplněná plynovými hořáky, ale rovněž výsuvný kávovar. Ten lze ovládat dálkově, stejně jako otevírání a zavírání všech šuplíků a skříněk. Vše navíc bylo opatřeno elektronickým zámkem, který napomáhá držet věci na svém místě i při jízdě.

V případě dekorací se Němci nechali inspirovat někdejšími pánskými kluby, proto zde máme dřevěné dekory a prošívanou buvolí kůži. Opomenout nesmíme ani funkční doplňky jako bezdrátové dobíjení mobilů, které se nachází na vrcholku botníku. Ten pak z jedné strany lemují schůdky ven a z druhé schody do patra. Firma Bürstner tedy využila každý volný prostor, aby jej osadila multifunkčními prvky. I proto vzadu najdeme šatnu spojenou s toaletou a sprchovým koutem.

Dosud jediný vyrobený prototyp používá jako základ Fiat Ducato osazený 2,3litrovým turbodieselem. Jeho výkon se pohybuje od 120 do 180 koní na základě vašeho přání i finančních možností. Není to nicméně jediný prvek, za který lze připlácet. Dále se nabízí třeba venkovní držák na dvě kola, druhou baterii či třeba 22palcovou obrazovku. Jak jsme tedy naznačili již na úvod, dovolená v tomto voze zrovna levná nebude. Nezapomenutelná by však měla být rovněž.

Novinka firmy Bürstner pojmenovaná Lyseo Gallery se chlubí hlavně střešním stanem, který nafoukne kompresor během 90 sekund. Poté jej navíc udržuje soustavně natlakovaný, aby nedošlo k jeho zhroucení. Foto: Bürstner

Zdroj: Bürstner

