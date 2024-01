Němci odhalili průhledný displej do aut. A dál? Dál nic, odpovídají na otázku, kterou nikdo nepoložil před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Continental, tiskové materiály

Jeden to jeden z největších dodavatelů automobilek na celém světě, takže by měl vědět, která v průmyslu bije. Přesto Continental jako by zapomněl, že již dávno existují head-up displeje. A stejně tak mu zřejmě nedochází, že pro mladé je víc než cokoli stěžejní mobil.

Tento týden probíhá v Las Vegas další ročník veletrhu spotřební elektroniky CES. Tuto akci v hojné míře už nějaký ten pátek nevynechávají ani automobilky a jejich dodavatelé, neboť tam mohou prezentovat svou novou multimediální techniku. Ostatně i proto jsme si již mohli ukázat interiér faceliftovaného Volkswagenu Golf. Do města hříchu nicméně zamířil také Continental, aby se zde pochlubil svým průhledným displejem, na jehož výrobu byl použit křišťál od společnosti Swarovski.

Ještě než se na tuto novinku podíváme pořádně, musíme předeslat, že průhledné obrazovky se na tomto veletrhu objevují už dekády. Dosud ale nikdy nedošlo na jejich komercializaci, neboť s nimi bylo spojeno víc negativ než pozitiv. Daný stav věcí se nicméně díky pokrokům v technologiích povedlo zvrátit, aktuálně tak třeba Samsung na svém stánku prezentuje obří skleněné panely využívající mikro diody, které by již klasické televize ve vašem obývacím pokoji mohly nahradit. Otázkou je, zda po tom někdo vůbec bude toužit.

Ze studií, které jsem v posledních letech pročetl, totiž vyplývá, že rodiče se již u svých ratolestí nemusí až tak obávat otravy alkoholem či předávkování. Novou drogou se pro ně stal mobilní telefon, který upřednostňují i před velkou obrazovkou. Divit se tomu ale až tak moc nemůžeme, neboť v jednom přístroji mají naprosto vše, tedy počítač s hrami, internetový prohlížeč či řadu aplikací, které promění telefon skoro v cokoli, menší filmové studio nevyjímaje.

Opomíjet nesmíme ani kontakt se světem, dnes totiž není problémem, aby dva kamarádi z opačného konce města „pařili“ na telefonu online hru a zároveň u toho naživo komunikovali. Vidím to ostatně doma, u známých, zkrátka všude. A vlastně i u sebe si již začínám všímat toho, že když už si vlastně pustím nějaký film, je to na notebooku, nikoli na televizi. Jakmile tedy stávající eLCéDéčko doslouží, nové již pořizovat nebudu, už ani nebude nikdo, kdo by se po něm sháněl.

Tím se vracíme k transparentnímu displeji Continentalu, který je v podstatě odpovědí na otázku, kterou nikdo nepoložil. Zvláště když podobná technologie je tu s námi již řadu let a jeví se být mnohem atraktivnější. Řeč je o head-up displejích, které vám potřebné informace zobrazují přímo v zorném poli a vy tak ani nemusíte sundávat oči z vozovky. Křišťálová obrazovka vás však nutí k odvrácení zraku směrem ke středové konzoli či případně k vršku palubní desky.

Co přesně vám pak nabídne? V podstatě totéž, co head-up displej, jen v horší formě. Navíc ji snadno může nahradit onen telefon, který zasadíte do příslušného držáku. V té chvíli navíc ještě ušetříte, neboť jedním přístrojem obsáhnete jak tu část života mimo vůz, tak samotnou jízdu. Svým způsobem tak vlastně neexistuje jediný důvod, proč by se kdokoli měl tímto směrem vydat. K čemu je vám totiž průhledný panel, když po vypnutí stále zůstává na svém místě?

V tomto ohledu lze alespoň trochu vstřícně pohlížet na průhledné obrazovky televizí, jenž mohou v daný moment posloužit třeba jako obraz. Jenže ani to není nic nového, v podstatě přesně takový screensaver má i moje stávající televize. Také tu lze pověsit na zeď, jediný rozdíl je tak vlastně ve vizáži. Boris Mergell, který má u Continentalu na starosti zákaznickou obec, pak onu obrazovku považuje za stěžejní inovativní bod, který bude v autech poutat vaši pozornost a nabudí řadu emocí.

Znovu je ale třeba se ptát, kdo si něco takového koupí? Majitelé prémiových aut jako 75. „blbinu” na paubě? Možná. Ovšem kdokoli jiný se takovému řešení bude bránit zuby nehty. Už jen proto, že již hezky dlouho existují jiná lepší a vlastně i levnější. Pokud tedy výrobci soustavně mluví o tom, že se zaměřují na mladé, pak je třeba k daným slovům přihodit i důkaz. Tohle ale vážně není ten případ, už jen proto, že displeje mobilů kvůli „vnitřnostem“ mobilů transparentní ani být nemohou.

Continental a divize Swarovski Mobility představily na veletrhu CES koncept průhledného displeje, kterým by v budoucnu mohly být osazovány interiéry aut. S ohledem na příklon mladých k mobilním telefonům je nicméně otázkou, zda vůbec tato technologie má šanci se uchytit. Foto: Continental

Zdroj: Continental

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.