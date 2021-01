Němci ohromili novou palubní deskou s 1,4metrovým displejem, dostane ji už další auto před 2 hodinami | Petr Prokopec

Žádný bláznivý koncept, ale řešení mířící už do dalšího sériového modelu představuje systém, který prý propojuje funkčnost s elegancí. Je vizuálně ohromující, bezpečnosti provozu ale přispět nemusí.

Co přesně potřebujete k řízení vozu? Pokud pomineme řidičské oprávnění, pak jsou to pochopitelně základní ovládací prvky, jako volant a pedály. Vhod vám ovšem přijde také klimatizace či audiosystém. A vděčni samozřejmě budete také za informaci o stavu palivové nádrže a dojezdu, neboť díky ní nezůstanete trčet bez pomoci v místech, kde ani lišky nedávají dobrou noc. Tím ale víceméně nejnutnější informace končí a vše ostatní lze považovat za jistý rozmar, za který si pochopitelně musíte připlácet stejně jako za lepší pokoj v hotelu.

Takových věcí současné palubní systémy nabízí stále více. Stejně tak se výrobci začínají předhánět v tom, kdo je doplní rozměrnějším displejem. Nyní se svou troškou do mlýna přichází Mercedes, jakkoliv v případě třícípé hvězdy bychom měli zmínit, že nejde ani tak o špetku, jakožto spíše o pořádnou hromadu. Německá automobilka totiž dotykovou obrazovku natáhla přes celou palubní desku. To ovšem znamená, že každá funkce bude potřebovat větší pozornost, než kdybyste ji ovládali tlačítkem.

Něco takového ale nebývá bezpečné. Studie britské dopravně-výzkumné laboratoř TRL upozorňuje, že třeba výběr požadované skladby na Spotify zabere prostřednictvím dotykových až 20 sekund a nic neřeší ani hlasové či jakékoli jiné alternativní ovládání. To je opravdu dlouhá doba, po kterou se vaše oči spíše než vozovce věnují právě obrazovce, třebaže jistě ne v jednom kuse.

Právě z toho důvodu experti požadují zavedení testovacích standardů a protokolů, díky nimž by mělo být ovládání palubních funkcí koncipováno tak, aby pozornost řidiče nenarušovalo příliš. K ničemu takovému se ale neschyluje a do toho přichází Mercedes s obřím, 1,4metrovým displejem, který je zasazený do prohnutého skleněného krytu a zabírá celou palubní desku vyjma prostor pro analogové výdechy klimatizace.

Zatímco digitální přístrojový štít a středovou část pro ovládání multimédií asi představovat nemusíme, displej určený spolujezdci si již bližší pozornost zaslouží. Umožňuje totiž konfiguraci až sedmi různých profilů, zároveň se však dokáže při neobsazeném sedadlu deaktivovat. V té chvíli z palubní desky pouze září hvězdy jakožto dekorativní prvek. Podsvícení za pomoci organických diod pak umocňuje dojem plovoucích obrazovek.

Automobilka nezapracovala pouze na vzhledu či displejích, ale i na palubním systému samotném. Technologie MBUX Hyperscreen tak počítá s osmi jádry, 24 GB RAMky či dvanácti aktuátory, které zařizují haptickou odezvu na dotek. Systém se přitom zvládá i učit, pročež při opakované činnosti dokáže přijít v určité momenty s návrhy, co má zrovna udělat. Ty pak můžete jednoduše stiskem jediného tlačítka odmítnout či akceptovat.

Oč přesně jde? Představte si kupříkladu, že se svým vozem přijedete k parkovacímu místu, které vyžaduje o trochu vyšší světlou výšku. V té chvíli jednoduše přizvednete podvozek a zaparkujete. Když pak na daný plac zamíříte podruhé, systém na základě dat GPS jednoduše navrhne opětovné zvednutí, které vy pouze odsouhlasíte. Navrhovat jej ale bude pouze vám, a to na základě aktivovaného profilu.

Nepochybujeme tedy, že se Mercedes snažil novinku koncipovat tak, aby řidiči usnadňovala život a nerozptylovala jej příliš. A třebaže máme už vzhledem k základní konstrukci systému své pochybnosti o tom, jak moc může být v tomto ohledu úspěšný, nebudeme jej odsuzovat dříve, než jej vyzkoušíme. To by nemuselo trvat dlouho, neboť skutečně nejde o žádný bláznivý koncept, ale řešení určené pro elektrický luxusní sedan EQS. Ten se má kompletně odhalit ještě letos.

Doufat, že tohle řešení bude přínosné, musíme i proto, že stejným směrem jako Mercedes dost možná zamíří i další prémiové a posléze i mainstreamové automobilky. Ostatně se podívejte na dosavadní vývoj - displejů v interiérech aut léta jen přibývá a na začátku každého dalšího posunu byla nějaká drahá značka. Tou chce být v případě „displejizace” celých interiérů Mercedes.

Mercedes vskutku netroškaří, nově představený systém MBUX Hyperscreen je 1,4metrový dotykový panel prakticky nahrazující celou přední část palubní desky auta. Foto: Mercedes-Benz

