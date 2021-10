Němci otestovali dojezd elektromobilů ve skutečném provozu, realita za sliby těžce zaostává před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Asi nikdo nečeká, že elektromobily dojedou tak daleko, jak automobilky slibují, realita je vždy přesto nepříjemným překvapením. Ukazuje to i test Auto Bildu, třeba Škoda Enyaq místo 534 km zvládla jen 350.

Pomohou elektromobily životnímu prostředí? Podle politiků určitě, podle lidí, kteří rozumí technice a dokáží používat Excel, to je za současných podmínek nemožné. Co ale tlak na plošný přechod na ně způsobí zcela jistě, je ztráta svobody pohybu, jakou máme nyní. Nejde jen o jejich ceny, na které rozhodně nebudou mít všichni, kteří dnes auto mají a každodenně s ním jezdí. Problém bude i to, že se omezí vzdálenosti, na které se lze pohodlně, rychle a prakticky kdykoli dopravit.

Představte si, že máte chatu zhruba 200 kilometrů od svého bydliště, z čehož většinu cesty absolvujete po dálnici. V případě benzínového či dieselového vozu tak vlastně neřešíte naprosto nic, tedy kromě svršků pro sebe a své blízké a transportu jídla, pití a zábavy. Stavem palivové nádrže se ale dopředu vůbec nezabýváte, jednoduše jen dle potřeby na pár minut zastavíte, a poté můžete pokračovat v cestě. Přičemž pokud se nebojíte postihu, můžete na to na dálnici i dupnout a vše tak uspíšit.

Pokud ovšem vlastníte elektromobil, je situace zcela jiná. Zvláště pokud jste si vědomi jeho reálného dojezdu, který má s oficiálními hodnotami společného asi tolik jako Andrej Babiš s bojem proti korupci. Baterii totiž musíte dobít na maximum, přičemž auto pomalu na nic jiného než na samotnou cestu na chatu nelze použít. Jakýkoliv najetý kilometr vás totiž následně může přijít draho - i kdyby šlo jen o to, že vámi dosažená nejvyšší rychlost nepřekročí 120 km/h a cesta vám tak zabere víc času.

Mimo to je třeba počítat s omezenějšími dobíjecími schopnostmi přímo na vaší víkendové usedlosti, zvláště pokud ta se nachází uprostřed lesů. V takovém případě pomalu ihned po příjezdu vůz připojíte k zásuvce a po doby pobytu na něj ani nesáhnete, abyste následně měli naději, že se vůbec dostanete zpátky. V podstatě se tak stáváte otrokem svého auta, jemuž uzpůsobíte vše od jízdního stylu až po veškeré vaše volnočasové aktivity. Vážně je tohle budoucnost, kterou chceme?

Zastánci elektrického pohonu v tuto chvíli nejspíše namítnou, že nová elektrická auta zvládají daleko více než oněch 200 km, dle tvrzení výrobců jde často i o trojnásobek. Nicméně je třeba pamatovat na skutečnost, že testy WLTP probíhají v laboratořích, kde nejsou teplotní výkyvy, nevane vítr, kde v autech nesedí děti, kterým je náhle zima a proto vyžadují vyšší teplotu a kde nemusíte zavazadelník napěchovat třemi tunami jídla pro strýčka Příhodu.

Ve skutečnosti je dojezd daleko nižší, což potvrzuje německý magazín Auto Bild. Ten se rozhodl na vlastní kůži ověřit, jak daleko s vozy s elektrickým pohonem doopravdy dojedete ve skutečném provozu. Test přitom rozdělil na dvě části, kdy první spočívala v jízdě po obvyklém 155kilomtrovém okruhu, ze kterého 40 km připadá na jízdu ve městě, 61 km na okresky a 54 km na dálnice.

Druhá část testu se odehrává výhradně na dálnici, kdy je zhruba 200kilometrová trasa odjeta při ustáleném tempu 130 km/h. Jak před touto disciplínou, tak i před touto předchozí, byla auta kompletně dobita, přičemž začátek i konec trasy byl na dobíjecí stanici. Ani jedna watthodina tak nebyla vyplýtvána zbytečně, přičemž dle opětovného dobití mohlo být jasně určeno, kolik vůz na daný úsek spotřeboval kapacity baterií.

Jak asi již tušíte, realita nebyla ani zdaleka tak slibná, jako oficiální data. Ač tedy nové testy WLTP měly daleko více reflektovat skutečnou spotřebu, ve výsledku tu máme podobně zavádějící údaje jako při předchozí metodice NEDC. Reálnému světu se spíše blíží data americké agentury EPA, která třeba takovému Fordu Mustang Mach-E přisuzují dojezd 482 km. Dle WLTP má ten samý vůz ujet 610 km, dle Auto Bildu však zvládne jen 440 km.

Tato porce je samozřejmě dostačující na výše zmíněnou hypotetickou cestu na chatu i zpátky. Ovšem pokud byste se kupříkladu rozhodli vyrazit na výlet, již jste poněkud omezeni. Zvláště pokud místo onoho Fordu vlastníte Audi e-tron GT RS, jež namísto udávaných 472 km ujede jen 290 km. S ním se již bez nabíjení nedostanete ani zpátky domů, což platí i pro Škodu Enyaq, která se v obou případech dostala jen k 350 km dojezdu. A takový Fiat 500, jehož realitou je pouhopouhých 193 km, nemůžete použít ani na cestu jedním směrem.

Podívejte se sami na kompletní výsledky níže, jsou seřazené podle abecedy. Tohle jako jediné řešení pohonu aut? Je těžké se s tím smířit jako s rozumnou cestou.

Reálný dojezd elektrických aut na testovacím okruhu Auto Bildu

Aiways U5 (61 kWh) - 214 km

Audi e-tron GT (84 kWh) - 310 km

Audi Q4 e-tron (77 kWh) - 360 km

BMW iX3 (73 kWh) - 300 km

Citroën ë-C4 (50 kWh) - 200 km

Fiat 500 (42 kWh) - 193 km

Hyundai Ioniq (73 kWh) - 300 km

Hyundai Kona (64 kWh) - 330 km

Mercedes-Benz EQA (66 kWh) - 280 km

Mercedes-Benz EQV (90 kWh) - 306 km

Opel Mokka-e (50 kWh) - 210 km

Opel Zafira e-Life (75 kWh) - 309 km

Škoda Enyaq (77 kWh) - 350 km

VW ID.4 (77 kWh) - 350 km

VW ID.4 GTX (77 kWh) - 319 km

Reálný dojezd elektrických aut při stálé rychlosti 130 km/h

Audi e-tron GT RS (83,7 kWh) - 291 km

Audi Q4 e-tron (77 kWh) - 365 km

Ford Mustang Mach-E (88 kWh) - 440 km

Hyundai Ioniq 5 (72,6 kWh) - 305 km

Kia e-Soul (64 kWh) - 393 km

Mercedes-Benz EQV (90 kWh) - 306 km

Opel Zafira e-Life (75 kWh) - 309 km

Porsche Taycan 4S (79,2 kWh) - 329 km

Škoda Enyaq (77 kWh) - 352 km

VW ID.4 (77 kWh) - 358 km

VW ID.4 GTX (77 kWh) - 320 km

Škoda Enyaq s bateriemi o kapacitě 82 kWh (z čehož využitelných je 77 kWh) má dle tvrzení výrobce zvládnout na jedno nabití až 534 km. Reálně však můžete počítat s porcí o zhruba dvě stě kilometrů nižší, a to jen pokud jedete konstantní stotřicítkou. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Bild

