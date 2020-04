Mercedes po dekádách pokusů končí s palivovými články, důvody stěží překvapí před 7 hodinami | Petr Prokopec

Některé automobilky stále věří v jeho budoucnost, Němci ale už nikoli. S pohonem aut palivovými články stejně jako před pár týdny Švédové nyní sekli u Mercedesu.

O problémech Mercedesu se mluví již od loňského roku. Německá automobilka doplatila na někdejší čachry s dieselovými motory, stejně jako nalila enormní peníze do zatím nepříliš úspěšného elektrického programu. V tomto stavu pak musela čelit i příchodu koronaviru, načež je jisté, že ve Stuttgartu se budou utahovat opasky více než kde jinde. Ostatně Němci již dříve naznačili, že se nebude pouze propouštět, ale můžeme očekávat také redukci portfolia, které budou muset opustit jak vybrané modely, tak i některé motory a platformy.

Nyní zde máme informace o dalším utahování kohoutků. Mercedes oznámil, že končí s vývojem vodíkového pohonného ústrojí. Automobilka se vozům s palivovými články věnovala více než 30 let, neboť předpokládala, že nulové emise spolu s velkým dojezdem a tříminutovým tankováním povedou k úspěchu. Nakonec však zjistila, že auta, která by z výfuků vypouštěla pouze vodní páru, by vyšla na dvojnásobnou částku ve srovnání s bateriovými elektromobily.

Neznamená to ovšem, že by Mercedes s vodíkem definitivně skoncoval. Výše zmíněné oznámení je totiž spojené pouze s vývojem osobních vozů. U těch nákladních ale hodlají Němci kráčet ve stopách Švédů. A vlastně nejen to. Třícípá hvězda totiž zároveň uvedla, že vstupuje do spolupráce s Volvem, které taktéž před časem ukončilo vývoj vodíkových aut. Znovu ale byla řeč pouze o osobácích, nikoliv o mnohatunových kamionových soupravách.

Obě firmy se nyní budou společně věnovat právě tomuto segmentu, neboť věří, že pro velké kamiony nejsou ideálem enormně těžké pakety baterií, nýbrž právě palivové články. Jde ale o běh na dlouhou štreku, do kterého navíc ještě může promluvit celá řada okolností. Šéf divize nákladních vozů Mercedesu Martin Daum již uvedl, že investice ve výši 200 milionů Eur (cca 5,5 mld. Kč) nebude dostatečná na to, aby se učinil skok kupředu.

Jak jsme nicméně naznačili již výše, Mercedes momentálně není v situaci, kdy by si mohl dovolit rozhazovat peníze. Možná i proto se s prvním německo-švédským vozem počítá až ve druhé půli dekády. V té chvíli by mohly definitivně odeznít následky koronavirové krize a třícípou hvězdu navíc nebudou tak moc ohrožovat obrovské pokuty ze strany Evropské unie za nadlimitní emise.

Stát se ale nakonec může ještě cosi jiného. Volvo je vlastněno čínským konglomerátem Geely. Ten pak drží i nemalý podíl v divizi švédských nákladních vozů, která je od té osobní separována. Kromě toho je ale šéf čínské firmy Li Shufu rovněž největším akcionářem Mercedesu. A jak před lety prohlašoval, v budoucnu budou mít šanci na přežití jen obrovské giganty sdružující hned několik značek.

Zdá se tedy, že jedna taková entita se nám tu rýsuje. A jelikož v Německu hrozí propouštění, momentálně nejspíše ani nikomu nebude prodej národního pokladu vadit. Zda na to ale skutečně dojde, je ve hvězdách. Aktuálně tedy jen dodáme, že jediným vodíkovým osobákem Mercedesu bylo SUV GLC F-Cell. To však nikdy nezamířilo do běžné ho prodeje, místo toho sloužilo spíše jen k propagaci technologie.

Mercedes končí s vodíkovými osobáky, po třiceti letech měl totiž k dispozici pouze jeden model, a ten navíc nepustil do běžného prodeje

