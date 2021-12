Němci po fiasku se zadřeným tříválcem dlouhodobě otestovali další Ford, tentokrát s dieselem před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Jen zřídkakdy se stává, aby se autu při testu na 100 tisíc kilometrů zadřel motor, přesně to se ale přihodilo kolegům z Auto Bildu při ježdění s Fordem Fiesta s tříválcem. Na počínaní Focusu v dalším testu tak byli mnozí zvědavi.

Díky své profesi jsem už usedl za volant bezpočtu aut. Vzpomínky na mnohé z nich v mezičase vyprchaly, některá si ale budu pamatovat do konce života. Jedním z nich je někdejší Lexus IS F, o jehož pohon se staral pětilitrový atmosférický osmiválec. Tedy pohonná jednotka, ze které by v současné době měla polovina Bruselu osypky. Nutno však dodat, že neoprávněně, neboť reálně tato pohonná jednotka nechrlí do ovzduší takové množství emisí, že by tráva přestala růst. Místo toho je na tom velmi podobně jako moderní oturbené tříválce nebo čtyřválce.

Se sedanem naladěným na 423 koní jsem mimo jiné se třemi dalšími lidmi na palubě a zavazadelníkem napěchovaným fotoaparáty a kamerami vyrazil na ženevský autosalon. Po cestě jsem na německých dálnicích okusil i nejvyšší rychlost, při níž se ručička tachometru dotýkala i magické třístovky. Přesto jsem se nakonec vrátil s pouze devítilitrovou průměrnou spotřebou. A je mi jasné, že při delším vlastnictví bych se dostal ještě níže.

Právě to je ostatně důvod, proč tak velmi často brojíme proti downsizingu a nahrazování objemu jedním, dvěma či třeba klidně i čtyřmi turbodmychadly. Tyto motory, jakkoliv mohou být dobré, jsou leckdy konstrukčně šponovány na maximum. Musíte se pak hodně snažit, abyste s nimi dosáhli nízké spotřeby, přičemž na tu uváděnou se normálním ježděním nikdy nedosáhnete. Navíc u nich častěji hrozí poruchy, jak si ostatně mohl ověřit třeba německý Auto Bild během dlouhodobého testu tříválcového Fordu Fiesta - tomuto autu se po řadě problémů ke konci testu zadřel motor.

Tentýž magazín momentálně končí s testem Fordu Focus Kombi, se kterým již najel 97 159 km. Do požadované mety sto tisíc kilometrů tak již chybí jen krůček, na fiasko jako v předchozím případě, kdy musela být povolána odtahovka, to ovšem nevypadá. Vůz totiž nepohání litrový tříválec, nýbrž dvoulitrový čtyřválcový turbodiesel. Ten produkuje 150 koní, o jejichž přenos na přední kola se stará osmistupňový automat. Právě převodovku přitom Němci kritizují, zbytku auta ovšem dávají palec nahoru.

Motor je chválen za jemný projev, stejně jako za spotřebu. Ta činí 5,7 litru na sto kilometrů, což je o litr méně (!) než v případě Fiesty. Ani v jednom případě pak sice nedošlo na dorovnání továrních dat, ovšem diesel se jim blíží daleko více. Znamená to, že je ve výsledku i ekologičtější. Přitom právě o životní prostředí mělo při sázce na downsizing jít. Tohoto cíle, tedy nízkých emisí, však bylo dosaženo pouze v laboratořích, nikoli v reálném světě.

Znovu je tak třeba vzkázat do Bruselu, že příliš velký tlak na to či ono, který překračuje mez reálně dosažitelného, vede pouze k vytváření produktů šitých na míru normám. Ty na papíře vypadají skvěle, ve skutečnosti nepřináší kýžené benefity. Kéž by si na to zainteresovaní vzpomněli třeba při v principu stejném tlaku na zavádění elektromobility - snaha o maximální unifikaci, tlačení jednoho řešením všem a ve všem nikdy nepovede k ničemu užitečnému.

Německý Auto Bild je po takřka stovce tisíc kilometrů najetých s Fordem Focus Kombi spokojen. Poukazuje sice na občasné váhání převodovky při podřazování, dvoulitrovému dieselu ale dává palec nahoru kvůli kultivovanosti, zátahu i spotřebě. O ničem takovém se dříve testované Fiestě s litrovým tříválcem ani nezdálo. Foto: Ford

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

