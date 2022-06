Němci po letech ignorace čínských plagiátů žalují Číňany kvůli banalitě, může se to obrátit proti nim před 4 hodinami | Petr Prokopec

Když německé značky mohly a měly vystoupit proti zjevnému čínskému kopírování jejich aut bez jakékoli licence, raději se dívaly jinam. A teď, kdy se už Číňané vydali převážně vlastní cestou, Němci zuřivě řeší jen velmi teoretický konflikt s jejich duševním vlastnictvím?

Většina světa bere čínské automobilky za výrobce levných aut, jejichž kvalita, bezpečnost a vlastně i design poněkud pokulhávají za standardy evropských, amerických či japonských značek. Jde ale spíše o předsudek, který vychází z dojmu vyvolaného první neúspěšnou invazí těchto značek na západní trhy. Od té doby uplynulo mnoho let, během nichž se Číňané poučili. Nízkou cenu sice ve hře ponechali, ovšem zapracovali jak na vzhledu, tak na ostatních aspektech. Kabiny jejich aut tak již nepáchnou po lepidle, v případě palubní zábavy pak své evropské, japonské, korejské či americké protějšky snadno i překonávají.

Zavedené značky se tak Číňanů začínají stále více obávat, zvláště když mnohé již ohlásily vstup na evropské trhy, či s jeho realizací dokonce začaly. Dochází tak na kroky, které přinejmenším zvedají obočí. Aktuálně to platí především o Audi, které u mnichovského soudu podalo žalobu na čínskou automobilku Nio. Podle čtyř kruhů si totiž zákazníci mohou splést její modely nazvané ES6 a ES8 se sportovními verzemi S6 a S8 od Audi.

Něco takového je ale dle odborníků nepravděpodobné a především je to nekonečně hloupé. Číňané po léta skutečně bez uzardění „vykrádali” portfolia západních automobilek a stavěli auta, která se slavnějším originálům podobala skoro jako vejce vejci. Tehdy Němci neříkali nic, protože se báli reakce čínských komunistů a rizika, že přijdou o svůj největší trh na světě. A nyní se budou durdit kvůli takové banalitě? Ve srovnání s celým okopírovanými průmyslovými vzory je použití jen podobného jména skutečně nevýznamné.

Známý automobilový expert Ferdinand Dudenhöffer k tématu uvedl, že „riziko záměny SUV za sedan je poměrně nízké“. Modely ES6 a ES8 navíc pohání elektromotory, zatímco S6 a S8 spoléhají na spalovací jednotky. Opravdu zde tedy nemáme jednovaječná dvojčata, kromě toho písmeno „E“ v názvu čínských aut jasně dokazuje, že nejde o vůz čtyř kruhů. A platit to nebude ani ve chvíli, kdy Audi u svého portfolia zcela přepřáhne na elektřinu, neboť Němci s ní spojují označení e-tron.

Na zmatky by tedy opravdu nemělo dojít, a to ani ve chvíli, kdy obě automobilky přijdou s bateriovým sedanem stejné velikosti. Ten čínský totiž ponese označení ET7, ten německý pak A6 e-tron. Ovšem Audi je evidentně opačného názoru, nejspíše proto, že Nio se po Norsku, kde své aktivity spustilo loni, chystá právě do Německa. Své vozy tam začne prodávat ještě letos, v dalším sledu je pak na řadě Švédsko, Dánsko a Nizozemsko.

Nio je pro tradiční automobilky problémem i z jiného důvodu - na rozdíl od ostatních výrobců elektromobilů totiž nespoléhá jen na dobíjení baterií. Vedle toho umožňuje ve speciálních stanicích i jejich výměnu, která zabere pouhé tři minuty. Tím se bateriové vozy dostávají na úroveň těch spalovacích, tedy alespoň v rámci doplňování energie. Číňané přitom již mají uzavřenou dohodu se společností Shell, která potřebnou síť stanic vybuduje.

Obavy spojené s expanzí této značky na další trhy tedy mohou být oprávněné, ovšem krok, jaký učinilo Audi, je značně diskutabilní. Někteří experti jej dokonce považují za kontraproduktivní, neboť v Německu a potažmo v Evropě čtyřem kruhům nic nepřinese, pokud nebude rovnou shozen ze stolu. V Číně by se ovšem Audi mohlo dočkat negativního renomé, které by vedlo k poklesu prodejů. A to je to poslední, co by si tato značka přála.

Nio ES6 a ES8 si s Audi S6 a S8 asi nikdo nesplete, Němci tak vcelku zbytečně čeří vodu poté, co dekády ignorovali zjevné plagiátorství. Foto: Nio

