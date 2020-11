Němci postavili nejrychlejší luxusní auto světa, po nejtěžším okruhu doslova létá před 4 hodinami | Petr Prokopec

Jak jde dohromady luxus a jízda po okruhu? Asi nijak, ale koho to zajímá, rekord je rekord. Tak nějak musí uvažovat německé automobilky, mezi nimiž nyní za nejdelší část provazu tahá Mercedes.

Koronavirus pozvolna mění veškeré světové dění, v jednom ohledu nicméně zůstávají staré zažité pořádky. Ani v této době není nouze o kontroverzní rekordy Severní smyčky Nürburgringu, ať už z hlediska toho, jakým způsobem byly dosaženy nebo o jaké rekordy vlastně jde.

Za tím posledním stojí Mercedes, který nově s čtyřdveřovým modelem GT 63S 4Matic+ dosáhl hned dvou působivých časů. Nikterak neupravený vůz, který se dokonce ani nedočkal ochranné klece, totiž s vývojovým technikem Demianem Schaffertem za volantem zvládl takřka jednadvacetikilometrovou trať za 7 minut a 23,009 sekund a za 7 minut a 27,8 sekundy. O pár sekund tak pokořil Porsche Panamera Turbo, které letos v červenci zajelo čas 7 minut a 29,81 sekundy.

Třícípá hvězda tedy uvádí, že se jí povedlo opětovně získat rekord luxusních čtyřdvéřových aut, a to po pouhých třech měsících. Právě zde nám začíná ona kontroverze. Jednak je třeba se ptát, zda zrovna kupce luxusních sedanů něco takového zajímá, ale i kdyby, Mercedes s tímtéž čtyřdveřovým vozem již v roce 2018 dosáhl času 7 minut a 25,41 sekundy. De facto tedy nemusel nic překonávat, neboť Porsche bylo po celou dobu za ním. Nicméně kromě tohoto počinu byla třícípá hvězda spojená také s časem 7 minut a 30,11 sekundy, který již byl pomalejší než v případě konkurence.

Vysvětlení spočívá v zavedení alespoň některých pravidel, které nicméně do celé záležitosti vrhly ještě větší zmatky. Od loňského roku je totiž vyžadováno, aby rekord byl zajet na plné délce okruhu, tedy na 20 kilometrech a 832 metrech a nikoli ve vlastně nedokončeném kole zkráceném o zhruba 200 metrů, jak tomu bylo dříve. To je sice jen velmi krátký úsek, nicméně právě s jeho započítáním se Mercedes dostal na oněch sedm a půl minuty. Porsche oproti tomu mělo za sebou celou trať, logicky tedy bylo lepší. A právě proto se třícípá hvězda nyní do pohoří Eifel vrátila, aby si rekord vzala zpátky. Za tím stojí onen delší čas, ten lepší je znovu spojen se zkráceným okruhem.

Co přesně to znamená? Jednoduše tolik, že králem Ringu je aktuálně Mercedes s oněmi 7 minutami a 27 sekundami, jenž jsou spojené s 20 832 metry. Znovu je ovšem třeba dodat krátkou poznámku, a to o naprosto standardním voze, který dokonce ani nebyl osazen ochrannou klecí. Zapomínat totiž ještě nesmíme na Jaguar XE SV Project 8, který se loni dostal dokonce na 7 minut a 18,361 sekundy. Tím překonal svůj předchozí čas, a to o nemalých 2,9 sekundy.

Britové však stejně jako Němci dosáhli daného počinu na zkrácené trati, na té plné byl již jejich čas 7 minut a 23,164 sekundy. I to je pochopitelně lepší výkon než v případě Mercedesu, ten však rekord Jaguaru neuznává. Jednoduše proto, že jeho AMG GT 63S je ryze sériovým vozem, zatímco XE SV bylo limitováno 300 kusy. Na trať navíc zamířilo s paketem Track Pack, jenž vypustil zadní sedadla a přinesl do hry ochrannou klec, Mercedes je skutečně luxusní limuzína pro noblesní přesuny.

Třícípá hvězda tedy ponechala všechna čtyři sedadla na svém místě a vůz pouze osadila pneumatikami Michelin Pilot Sport Cup2 a aerodynamickým paketem, jenž jsou běžně součástí příplatkové výbavy. Dále už jen dodáme, že Mercedesu k výtečnému času napomohlo 639 koní a 900 Nm, jenž produkuje čtyřlitrový osmiválec a na všechna čtyři kola přenáší devítistupňový automat. Vůz díky tomu zrychlí z klidu na stovku za 3,2 sekundy a maximálně dosahuje mety 315 km/h, což je při hmotnosti 1 920 kilogramů opravdu působivé stejně jako jízda na částečně mokré trati, kterou nesestříhanou můžete vidět níže.

Mercedes-AMG GT 63S 4Matic+ dosáhl na Ringu působivých časů, a to i přes mokrou trať a takřka dvoutunovou hmotnost. Foto: Mercedes-AMG

Zdroj: Mercedes-AMG

Petr Prokopec