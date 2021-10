Němci překvapili výběrem nejlepších aut roku, prim u nich hraje zahraniční produkce před 5 hodinami | Petr Prokopec

Národní volby aut roku existují i proto, že v nich domácí novináři dávají přednost domácí produkci. I v Německu to bývalo zvykem, asi už není, mezi pěti nejlepšími vozy pro letošní rok najdeme Němce jen dva.

Pokud Němci v minulosti vybírali nejlepší vůz roku, bylo prakticky jisté, že první housle bude v jejich případě hrát Volkswagen Golf. Či případně BMW řady 3 nebo Mercedes-Benz třídy S. Jinými slovy, kromě domácí produkce nikdo jiný neměl šanci. Časy se ovšem mění, což se ostatně ukázalo již loni, kdy v klání zvítězila Honda e. Tato volba nás svého času velmi překvapila, neboť na malém elektrickém hatchbacku za necelých 900 tisíc korun není nic, co by jej pasovalo na krále, tím spíše ne Německa.

O kolik racionálnější volbou bude letošní absolutní vítěz, je otázkou. Aktuálně ale Němci představili v komuniké pro média pěticí nejlepších aut svých tříd a opět překvapili, neboť volba míří podobným směrem jako loni.

V kategorii kompaktů, tedy aut do 25 tisíc Eur (cca 642 200 Kč) vyhrál Peugeot 308, zatímco prémiovou sekci do 50 tisíc Eur (1 284 000 Kč) opanovala Kia EV6 a tu prestižní s cenou přes 50 tisíc Eur pak Audi e-tron GT. V případě kategorie New Energy bylo vítězem jmenováno Hyundai Ioniq 5, ve sportovním segmentu pak vládne Porsche 911 GT3.

Suma sumárum je tak velmi pravděpodobné, že i letošní vítěz bude mít pod kapotou elektrický pohon. Ten ryze spalovací dostalo do vínku pouze Porsche. Peugeot jej pak sice může používat též, ovšem s ohledem na současné směřování Německa ale odbornou porotu osloví spíše elektrická varianta. A to přesto, že hodnocení již nemají na starosti pouze Němci, neboť za letošním verdiktem stál i jeden Američan, jeden Australan, jeden Japonec a jeden Číňan, což je jistě zajímavé složení německé poroty.

Toto složení pak zjevné odůvodňuje fakt, že zastánci německých barev jsou už pouze dva. Tento počet pak vyrovnávají Korejci, zatímco zmiňovaný Peugeot zastupuje zemi galského kohouta. Danou pětici přitom měla do čela celé branže katapultovat vysoká míra inovací, stejně jako jízdní charakteristika a důležitost na trhu. Dá se nicméně předpokládat, že takové je spíše jen oficiální komuniké, reálně půjde o volbu lidí z masa a kostí s jistými osobními preferencemi či jinými zájmy, o kterých se veřejně nemluví.

Němci vybrali pět nejlepších aut roku, z nichž do konce listopadu zvolí celkového vítěze. Zatím se přitom zdá, že bude mít pod kapotou elektrický pohon. A dost možná nebude ani pocházet z Německa. Foto: GCOTY

