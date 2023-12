Němci přišli s úžasnou nabídkou. Za stovky tisíc vám funkční spalovací auto předělají na „nefunkční” elektrické před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: e-Revolt, tiskové materiály

Úpravy aut mají obvykle za cíl udělat z továrního originálu ještě lepší vůz, kolikrát za velmi přijatelné peníze. V tomto případě vám ale firma e-Revolt předělá třeba Golf či Octavii ze spalovací verze na elektrickou, se kterou navíc nedostanete vůbec nic a zaplatíte majlant. To je vážně revolta.

Proti elektromobilům jako takovým nemáme nic. Ke svému životu opravdu nepotřebujeme objemný spalovací motor, který má víc válců než my prstů na rukou. Jediné, oč nám jde, je stejná nebo lepší použitelnost jako u spalovacích aut za stejné nebo nižší ceny. K ničemu takovému se dnes ani neblížíme, ostatně se jen podívejte na parametry základní Škody Enyaq - za 1 239 900 Kč dostáváte horší použitelnost, než jakou nabídne i úplně základní Fabia za 369 900 Kč.

Je pochopitelně možné, že jednou bude lépe. Nicméně branže koketovala s elektromobilitou ještě před příchodem spalovacích motorů, brzy to bude už 200 let. Narážela ovšem na stejné problémy, jaké jsou překážkou i nyní. A protože výrobci nedokázali vymyslet, jak se obejít bez drahých a těžkých baterií, ve kterých se skrývá jen velmi málo energie v porovnání s jednou palivovou nádrží, nakonec svou pozornost upřeli ke komplikovanějšímu ústrojí. Elektromobily už hodně dlouho vypadají jako slepá ulička vývoje, kterou se zdají být i dnes.

Řešením se nezdá být ani konverze již existujících spalovacích aut na elektrické, při pohledu na výsledek německého start-upu e-Revolt tu máme ještě horší výsledky, než s jakými jsou spojeny zcela nové elektromobily. I když je totiž hezké, že firma z Dachau (narážky stranou...) si za přestavbu účtuje od 12 do 15 tisíc Eur (cca 294 až 367 tisíc Kč), tedy ne zrovna malé peníze, po jejím zásahu lze počítat s dojezdem 250 až 300 km. Němci navíc neuvádí kapacitu baterií, realita tak zjevně bude ještě nižší.

Základem konverze je unikátní box, jenž padne přesně do úchytů spalovací jednotky, která dostala padáka. Jeho součástí je jak elektromotor o neupřesněném výkonu, tak baterie. Což znamená, že přední náprava musí počítat s mnohem větším zatížením, než tomu bylo dříve. Zda v důsledku toho dochází na úpravu zavěšení, Němci neuvádí. Konverze jim ale má zabrat jen 8 hodin a z prezentačních materiálů je patrné, že veškeré práce probíhají pouze pod přední kapotou.

Otázkou je rovněž doba dobíjení či dynamika. A ptát se lze také na garance spojené s bateriemi. Jakkoli je totiž sice hezké, že firma se dále věnuje jejich vývoji a uvádí, že je lze snadno vyměnit za ty původní, zadarmo něco takového dělat jistě nebude. Což znamená, že do auta, které v podstatě na úvod bylo dokonalé, budete opakovaně investovat, a přesto nedosáhnete původních hodnot. Tedy minimálně ne v rámci dojezdu a nejspíše i nevyšší rychlosti.

Co dodat? Snad jen to, že zmíněný box lze bez jakýchkoliv dodatečných úprav napěchovat pod kapotu 42 nejrozšířenějších modelů současnosti. Překonvertovat na elektromobil tak lze třeba dieselový Volkswagen Golf nebo Škodu Octavia. Zda byste to ale skutečně měli udělat, necháme pouze na vás. My bychom si nicméně bezvadně fungující spalovací auto za takové peníze zničit určitě nenechali.

Tovární Golf TDI zvládne bez problémů přes 1 000 km na jeden zátah a za pár minut může jet dal. Pokud ovšem zaplatíte až 367 000 Kč, můžete počítat s 250 až 300 km a na dobití čekat klidně hodiny. Vážně skvělý obchod, viďte? Foto: e-Revolt, tiskové materiály

Zdroj: e-Revolt

Petr Prokopec

