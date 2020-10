Němci prodávají neskutečně flexibilní hotel na kolech, levně ubytuje i sedmičlennou rodinu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Knaus

Ubytovat sedm lidí zdánlivě vyžaduje spoustu prostoru, a to i v případě karavanu. Němci ale dokázali sedm lůžek vměstnat do vozu o rozměrech středně velké dodávky.

Dění v letošním roce přeje málokomu a máločemu, obytná auta jsou ale jednou z výjimek. Vzhledem k událostem posledních měsíců asi není nutné připomínat, že hledání ubytování při výletech dále od domova se může stát marným ze dne na den a obytné auto je při cestování jedinou jistotou. Jejich problém je ale v tom, že nejde zrovna o levné zboží, a to tím spíše, čím více lidí potřebujete na cestě ubytovat. I pro velké rodiny ale existují relativně levná řešením.

Jedním z takových je vůz, který si říká Knaus Boxlife. Tento mobilní domov je na trhu již od roku 2016, novinkou pro letošní rok je ale 630 ME. To stejně jako zbytek rodiny vychází z Fiatu Ducato, a pod kapotou tedy opětovně najdeme 2,3litrový turbodiesel MultiJet. Ten v tomto případě produkuje 130 koní, zatímco u verze 600 MQ umožňující přespání pěti lidem je třeba počítat s výkonem nižším o 15 koní.

Jízdní dynamika ale rozhodně nebude důvodem, proč po tomto voze budete házet očkem. Nové provedení staví především na skutečnosti, že skutečně dokáže ubytovat přes noc až sedm osob, i když jde o relativně malý vůz. Standardně je k dispozici pouze dvoulůžko, které bylo instalováno napříč do zadní části vozu. Zároveň bylo osazeno hydraulikou, lze jej zvednout nebo naopak spustit dle aktuálních potřeb. Při zvednutí skoro ke stropu pod ním vznikne prostor na další dvoulůžko.

Prozatím jsme tedy na čtyřmístné kapacitě, přesunout se tak musíme dopředu, kde lze mezi mobilní kuchyňkou a jídelnou rozložit další dvoulůžko. Samotný stolek se pak ještě může změnit na dětskou postel. Ve výsledku tu tedy máme pomalu malý pojízdný hotel, byť sedm cestujících si v té chvíli bude připadat jak sardinky v plechovce. Nesmíme totiž zapomínat na skutečnost, že Knaus Boxlife měří na délku 6,36 metru, což je na sedm postelí neuvěřitelně malý prostor.

Pojízdný domov je naštěstí velmi flexibilní. To se netýká pouze zmíněného hydraulického systému, nýbrž i skutečnosti, že postele můžete v závislosti na požadované kapacitě zcela vyjmout nebo přetransformovat ve dvě pohovky. Dopřát si ale lze i třílůžkovou konfiguraci a vzniklý úložný prostor použít třeba pro horská kola. Je však zapotřebí na to myslet dopředu, po cestě již zbytečná lůžka není kam dát.

V tomto ohledu ostatně může překvapit, že jakkoliv Knaus Boxlife nabídne ubytování až sedmi lidem, jídelna je určena pouze pro čtveřici pasažérů. To je zároveň i maximální přepravní kapacita. Zbytek party tedy bude muset cestovat vlastním vozem, do kterého by si navíc měl napěchovat i skládací židle. Ve všem ostatním ale již mobilní domov nezůstává na půli cesty, což znamená, že dovnitř bylo instalováno vše potřebné pro pobyt mimo civilizaci.

Součástí kuchyně je vařič s keramickou deskou, dřez s krytem suplujícím pracovní plochu a 90litrová lednička. Počítat lze rovněž se sprchou a záchodem, stejně jako nechybí řada úložných schránek. Zcela nové je pak nezávislé vyhřívání, které spoléhá na generátor a 2,7litrový kanystr s LPG. Ten lze vyměnit snadněji než předchozí, zároveň nezabírá tolik místa.

Závěrem jen zmíníme cenu, která startuje na 50 664 Eurech (cca 1,38 milionu korun). To je docela nízká suma s ohledem na to, co tento stroj dovede a kolik dokáže velké rodině ušetřit peněz za nocování při cestách po světě. Samozřejmě, s jistými ústupky, ale tak už to v životě bývá - letos se musíme smiřovat i s mnohem zásadnějšími.

Knaus Boxlife 630 ME dokáže ubytovat až sedm nocležníků, vzhledem k jeho velikosti je to skoro neuvěřitelné číslo. Foto: Knaus

Zdroj: Knaus

