Němci prohrávají ve vlastní hře. Chytili se do své pasti a jen koukají, jak jim Tesla dává kolo, Číňané jim jdou po krku

Někteří to prezentují tak, že jim ujel vlak, realita je ale úplně jiná. Žádný vlak sám od sebe nejel, pomohli ho stvořit Němci v domnění, že tím získají náskok. Špatně ale odhadli situaci a teď jen marně chytají vodopád zmaru.

Je pozoruhodné, jak se mnozí stále tváří, že přirozeně vzniklo cosi jako trh s elektromobily, který je strašně lukrativní, každý v něm chce být a kdo nezvládne přechod na ně, zemře. Je to úplně jinak - žádný významný přirozený trh s elektromobily nevznikl a dodnes neexistuje, vše vzešlo z politické vůle, přerozdělovacích mechanismů typu emisních povolenek a přímých dotací. A i když Tesla nikdy neskákala primárně podle politických not, ani ona by dnes neexistovala - nebo aspoň nebyla zdaleka tak významná -, kdyby se její rozmach nesešel právě s politickými tlaky.

Naprostá většina lidí žádná elektrická auta nikdy nechtěla, neměla k tomu důvod. Jde o drahé a nepraktické řešení s řadou nevýhod, kterému se dalo velmi snadno konkurovat tak, že byste vedle něj nabízeli dostupnější a lépe fungující auta se spalovacími motory. Německé automobilky mohly udělat přesně to, místo toho ale pomohly spolu s politiky stvořit jakýsi elektrický vlak hnaný dotacemi a dalšími mimotržními mechanismy v domnění, že když samy určí podobu budoucnosti, lépe se na ni připraví a vydělají na tom. Jak šeredně se spletly.

Elektrický vlak takto vznikl a skutečně se rozjel, Němci nechápající podstatu zájmu o některé elektrické vozy v něm ale pomalu nemají místo. Musí to vidět, přesto se tváří, že je všechno v pořádku. Je až zarážející, že většina německých automobilek dokonce tím či oním způsobem stanovila datum, ke kterému skončí se spalovacími pohony, což zavání sebevražednými sklony. Ani ve chvíli, kdy se sečtou letošní pololetní registrace Volkswagenu, BMW, Mercedesu a Porsche dohromady, nestačí to na překonání Tesly, která za stejné období prodala takřka 890 tisíc elektrických aut.

„Tesla je před německými automobilkami na míle daleko na každém stěžejním trhu,“ uvedl k danému stavu analytik Matthias Schmidt. Nejzásadnější je pro tyto značky Čína, kde po dlouhé dekády kralovaly registracím. Jenže za něčím takovým stály spalovací jednotky, kterým se výrobci z Říše středu nemohli rovnat. VW a spol. totiž měly k dispozici dekády evolučního vývoje, během kterých byla pomalu k dokonalosti piplána každá součástka. Slogan Vorsprung durch technik, který používá Audi, tak do značné míry reflektoval skutečný stav věcí.

Dnes však již nic z toho neplatí, Němci sice onen vlak zásadním způsobem pomohli stvořit, teď v něm ale okupují až jeden z posledních vagonů, zatímco Tesla ho řídí a Číňané sedí vpředu. Německé firmy se přepočítaly v očekávání přirozeného zájmu o elektromobilitu, který je prakticky nulový. Elektrická auta prodávají v prvé řadě peníze a iracionální faktory. Tesly na trhu fungují, protože jsou to Tesly, nikoli proto, že jsou to elektromobily. A Číňané mají úspěch proto, že jejich auta jsou levná. Dotace pak tento stav nemění, akorát posilují pozici těch, k nimž by lidé tíhnuli i bez nich.

Němci nemají ani jedno ze zmíněného - o image svých elektromobilů si mohou opřít leda kolo a cenově se absolutně nechytají. Volkswagen letos vítězoslavně ohlásil příchod menšího elektromobilu, který by měl s cenou startovat okolo 600 tisíc korun, takové auto ale bude ve srovnání s čínskou produkcí pořád příliš drahé. A oproti Tesle nebude dostatečně cool či hi-tech. Čím chce bodovat?

Lze tak jen znovu zopakovat, co již bylo řečeno přinejmenším tisíckrát. Naprosto nesmyslným tlakem na elektrifikaci se Němci chytili do své pasti a prohrávají ve hře, kterou sami pomohli stvořit. A když zjistí, že ztrácí, tlakem na urychlený postup stejným směrem začnou ztrácet jen víc. Nyní vlastně ani nemají co nabídnout - nejsou ani lifestylovou ikonou, ani neumí být levní. A kromě toho jsou závislí na vzácných kovech, které má pod palcem právě po expanzi toužící Čína.

Neznamená to samozřejmě, že by se Němci nesnažili, je to ale zatím jen zmar za zmarem. VW hodlá během pěti let investovat do elektromobility a digitalizace neskutečné 3 biliony korun, zatímco BMW tvrdí, že do roku 2025 se mu podaří díky nové platformě snížit cenu baterií o polovinu a navýšit dojezd o 30 procent. To jsou sice hezké vize, co ale bude na jejich konci? Zatím vidíme jen průměrné produkty za vysoké ceny.

Němci tak mají možná poslední šanci zatáhnout za záchrannou brzdu a snažit se tlačit na návrat tržní racionality, která by znovu vrátila slovo spalovacím autům, jenž umí vyrábět nejlépe. Je fascinující, že jdou v podstatě od začátku sami proti sobě. A pochybujeme, že na tom tváří v tvář popsané realitě něco změní - to se spíše ještě víc pověstí za táhlo, které otevírá propadliště dějin. Někteří jsou s tím už docela dobře smířeni...

Koncept ID.2all a jeho chystaná produkční verze je další z ukázek elektrického zmaru Němců. Takové auto za více jak 600 tisíc korun? Kdo by ho měl chtít? A proč? Foto: Volkswagen

