Němci se odvázali, vrcholnému Mercedesu nadělili nesmyslnou funkci, ze které jeho typické klienty asi trefí

Když se němečtí technici odvážou, jde nevyhnutelně do tuhého. Tentokrát vzali ryze praktickou funkci jeho off-roadů, navlékli ji na techniku vrcholné třídy S a naučili ji dělat nesmysly. Podívejte se, jak umí vůz rozpohybovat.

Současná generace Mercedesu třídy S je v prodeji už třetím rokem a není problém na některé z prodaných exemplářů narazit v provozu. Vůz nabízí všechno, co lze od moderního Mercedesu očekávat, tedy i systém označený E-Active Body Control. Jeho podstatou je 48voltový elektrický obvod kombinovaný se vzduchovým odpružením Airmatic a aktivními tlumiči s elektromotory u každého kola. Ty umí nezávisle na sobě měnit polohu kola vůči karoserii, což se u třídy S pochopitelně stará hlavně o maximální komfort jízdy.

Možnost rychle měnit pozici jednotlivých kol mimo jiné ruší potřebu osadit podvozek klasickými stabilizátory, což chování na silnici zpříjemňuje na úroveň jiným aut zapovězenou - přejet s třídou S příčný práh je skoro jako nepřejet nic. Dosud Mercedes E-Active Body Control využíval hlavně u svých off-roadů, kterým dovoluje efektně i efektivně vysvobodit se při zapadnutí v terénu pomocí funkce zvané Free Drive. Její podstatou je, že v případě úplného uvíznutí se díky jakémusi „poskakování” dostane překážející materiál pod kola. V té chvíli vzorek otáčejících kol zabere a dojde k uvolnění vozu, který následně může i díky pohonu všech kol 4Matic opustit past.

U třídy S je něco takového k ničemu, protože ale systém E-Active Body Control funguje v principu pořád stejně, dokáže auto také stejně rozpohybovat. Skákání eSka kvůli snaze opustit písečnou dunu by asi bylo hodně mimo realitu, vůz ale může díky témuž systému i s koly na zemi létat nahoru a dolů, jak to dělají vozy v rapperských klipech. A přesně takovou možnost mu nyní němečtí technici dali.

Zatím nevíme, zda se objeví i v sériových autech, nebo jde jen o následek toho, že technici značky nevěděli co s volným časem, o výsledek se ale na každý pád podělil na LinkedInu šéf komunikace značky. Video níže nejlépe ukazuje, jak mimořádně flexibilní systém Mercedesu je, neboť i velké a těžké eSko se díky němu kroutí za zvuku hudby jako tanečnice u tyče.

Je to jistě zajímavé, ale jinak naprosto nesmyslné. Čest výjimkám, typickými klienty třídy S jsou ovšem starší byznysmeni, které by z toho, že se jejich auto začne podobným způsobem vykrucovat na ulici, leda trefilo. Na pozoruhodnosti celého řešení to ale nic nemění, nakonec se na to podívejte sami.

E-Active Body Control od Mercedesu v akci s hudebním doprovodem vám na videu níže ukáže, jak umí zahýbat s třídou S. Jestli tuto funkci dostanou i sériové vozy, zatím nevíme, v tuto chvíli ji ale nemají. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Tobias Just@LinkedIn

Petr Miler

