Němci se pokusí uspět s autem, na kterém si zatím všichni ostatní vylámali zuby před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Odvážné, nebo naivní? Posuďte sami. Značka, která vyrábí převážně „nesmyslná” auta, má nepochybně větší šanci uspět s „nesmyslem” než jiní, přesto úspěch dalšímu off-roadovému sedanu nevěštíme.

K čemu je sedan se zvýšenou světlou výškou? To je otázka za milion, pokud bychom si na ní ale troufnuli odpovědět, pak řekneme, že k ničemu. Přesvědčit se o tom mohla již řada výrobců, kteří se pokusili spárovat eleganci sedanu se zvýšenou průchodností SUV, výsledkem byl ale vždy jen minimální zájem publika.

Vzpomenout můžeme třeba Volvo S60 Cross Country, o které byl svého času na většině trhů prakticky nulový zájem a i u nás šlo o jeden z největších propadáků. Ještě dříve v SSSR experimentovali s něčím charakterově podobným a úspěch to také nebyl, později takto zkoušela bodovat v podobných místech Lada, pak Citroën v Číně, došlo také na pokus Subaru... Výsledkem bylo vždy totéž, automobilky si na těchto modelech jen vylámaly zuby.

Nemůžeme říci, že by nás to překvapovalo, však lidé, kteří si kupují sedany, povětšinou nejezdí každý víkend na chatu či na expedice do neprostupných končin. Zvýšený podvozek tak využije jen málokdo, spíše oněch pár milimetrů vede ke zvýšení spotřeby a zhoršení jízdních vlastností na silnici. Automobilky jsou ale nepoučitelné, a tak se podle všeho pokusí na sérii neúspěchů úspěšně navázat Porsche.

„Podle všeho” říkáme proto, že to zatím není oficiální, německá automobilka si ale u amerického patentového úřadu (USPTO) nechala zaregistrovat design modelu Taycan s přizvednutým podvozkem a ochrannými plasty ve spodní části karoserie. Porsche přitom už Taycan jako kombík v takové verzi nabízí, jde o provedení Cross Turismo, takž celkem chápeme, že je pro Němce lákavé v obdobné verzi nabídnout i sedan - stačí navléknout existující díly z Cross Turisma na existující sedan a je hotovo. A vzhledem k tomu, že zrovna Porsche nikdy nevadilo mít v nabídce asi 370 podobných verzí téhož (stačí se podívat na portfolio modelu 911), věříme tomu, že to prostě udělá.

Kdy a jak úspěšné s tím případně bude, se uvidí, pokud by ale Němci bodovali, bude to skutečný majstrštyk. Na druhou stranu, kdo jiný by měl s „nesmyslným autem” bodovat jiný než výrobce „nesmyslných aut”? Potřebuje snad někdo sporťák se stovkou pod 3 sekundy? Asi ne a přesto ho kde kdo chce. Takže ani srovnatelná odpověď na to, zda někdo potřebuje oplastovaný sedan se zvýšeným podvozkem, nenaznačuje nic o tom, jak se takovému autu může vést prodejně, bohatým kupcům Porsche se může prostě líbit.

Porsche si nechalo zaregistrovat podobu jakési off-roadové verze modelu Taycan v jeho výchozím provedení, že něco takového bude i vyrábět, je podle nás velmi pravděpodobné, třebaže to velký smysl nedává. Foto: USPTO, CC0 Public Domain



Němci už dnes prodávají obdobné provedení Taycanu ve verzi kombi, takže cesta ke stejně laděném sedanu je pro automobilku velmi schůdná. Foto: Porsche

Zdroj: USPTO

Petr Miler