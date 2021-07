Němci se pokusili vyřešit problém tažení přívěsů elektromobily, je to další absurdita před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dethleffs

Kam se poděla touha po jednoduchých a jednoduše efektivních řešeních, která jsou obvykle z podstaty i těmi nejekologičtějšími? Německý karavan s elektromotory a bateriemi bude akorát drahý a přesto dál obtížně využitelný.

V posledních měsících se výrazným způsobem rozmohlo cestování s obytnými vozy a přívěsy. Stojí za tím pandemie koronaviru, která nejprve usadila většinu letadel na zem a z přespání v hotelu udělala složitou operaci. Lidé se tedy přesunuli za volant, s nímž spojili i mobilní kuchyň, koupelnu a obývák. Souběžně s tím se ovšem začal stupňovat tlak na elektromobilitu, který vyústil v logický, ale přesto nepříjemný problém. Už tak problematický dojezd elektrických aut je ještě problematičtější.

Co se s tím reálně dá dělat? Prakticky nic, baterie jsou dnes příliš velké, příliš těžké a příliš komplikovaně doplnitelné další energií, což v případě vyšších energetických nároků vytváří jakousi spirálu zmaru. Stoupnou-li energetické nároky na samotnou jízdu, standardní baterie přestanou stačit. Přidání dalších akumulátorů ale znovu zvedne hmotnost a zvýší energetické nároky na samotnou jízdu, a tak dokola. Závěr je jednoduchý - používat pro tažení přívěsů jiná auta, takové diesely jsou k tomu jako stvořené a dokáží to zvládnout velmi efektivně bez uživatelských nočních můr. Když se ale řeklo, že nic bez elektrického pohonu nesmí projet, hledají se řešení jiná.

S pokusem o jedno takové přichází německá firma Erwin Hymer Group, pod kterou spadá i značka Dethleffs. A právě ta se vytasila s novinkou zvanou e-Home Coco, kterou není nic jiného než karavan s vlastními bateriemi a dokonce i s vlastním elektrickým pohonem. Jakkoli absurdně to zní, je to tak - Němci chtějí, abyste k problematickému dobíjení auta přidali ještě problematické dobíjení karavanu, celé řešení kvůli dvojímu pohonu a dvojím akumulátorům zdražili a stejně ve výsledku neměli nic, co by bylo s to konkurovat konvenčnímu přívěsu taženému konvenčním autem. S takovým - řekněme - Volkswagenem Touareg TDI můžete přejet Evropu klidně na jeden zátah s jednoduchým karavanem, který vám bude stejně dobře sloužit dnes jako za 10 let.

Dethleffs zatím zkouší, co na to svět řekne, vývoj totiž stále není ukončen. Prozatímní výsledky nicméně hovoří o tom, že když je e-Home Coco připřáhnutý za Audi e-tron, zvládl dojet 400 kilometrů daleko k italskému jezeru Lago di Garda. V cíli pak vozu zbývalo 19 procent kapacity baterií, karavanu disponujícímu dvěma pakety a tedy dvakrát 40 kWh pak 21 procent. A co kdyby byl cíl daleko 600 km? Pak by bylo obojí třeba stejně dobíjet a o efektivitě celého řešení si neděláme iluze.

Němci totiž karavan osadili dvěma elektromotory usazenými uprostřed nápravy, které vyvinou až 122 koní. Tento výkon pak může být využit jak k roztáčení kol, tak k manévrům přímo na tábořišti, kdy je přívěs již odpojen. Přesto s ním budete moci za pomoci mobilní aplikace otočit kolem své osy, abyste kupříkladu nasměrovali vchod jiným směrem. K dispozici pak má oněch 80 kWh, což bude sám o sobě prvek za stovky tisíc Kč.

Přívěs nicméně zvládá i rekuperaci kinetické energie při brzdění, z toho důvodu ale karavan disponuje další složitostí - 750 (!) čidly sledujícími například to, zda řidič šlápl na brzdy, zda vůz zpomaluje či naopak zrychluje. V závislosti na tom pak systém může přívěs začít přibržďovat a tím kumulovat energii, či naopak napomoci s akcelerací. Na testovacím prototypu jsou pak sice instalované i standardní brzdy, ovšem Dethleffs počítá s jejich odstraněním, aby regenerativní brzdění bylo využito na maximum.

Z toho důvodu není znám přesný moment příchodu novinky na trh, Němci zatím zmiňují pouze záměr dostat stroj do prodeje během tří let. I kdyby se jim to ale nakonec podařilo, musíme se ptát, jaký tohle má smysl - výsledkem budou v podstatě jen dvě drahá a složitá auta v jednom, která se svou využitelností nevyrovnají levnější a jednodušší kombinaci, kterou známe dnes. A navíc bude mít kvůli akumulátorům stejně omezenou životnost jako auto samo. Co je toto za pokrok?

Nový karavan firmy Dethleffs chce řešit potíže majitelů elektromobilů, kteří by rádi vyrazili na cestu s mobilním domovem. S vlastním pohonem i bateriemi je ale stejně řeší, jako zdvojnásobuje. Foto: Dethleffs

Zdroj: Dethleffs

Petr Prokopec