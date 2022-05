Němci se zbavili všech svých továren Ukrajině na kabelové svazky, i to je dopad války, který bude bolet před 5 hodinami | Petr Prokopec

V případě ekonomických dopadů stávajícího konfliktu se dosud hovořilo hlavně o Rusku a západních zemích, problém je to ale v prvé řadě pro Ukrajinu. Však kdo by chtěl cokoli dělat ve válčící či potenciálně nestabilní zemi? Málokdo a krok německého gigantu to jen potvrzuje.

Již párkrát jsme naznačili, že konflikt na Ukrajině pozmění rovnováhu sil v automobilovém světě. Zejména evropské značky v reakci na nastalou situaci rozhodly ruský trh opouští či alespoň pozastavili své aktivity na něm. Toho jen využívají čínští výrobci, kteří Rusko brali jako vstupní bránu do Evropy již před prvním výstřelem. Nově se nicméně rozhodli kout železo v ještě větší míře než dosud. A když si uvědomíme, že za málo nabízí opravdu hodně, pak mohou získat tržní podíl, o který je hned tak něco nepřipraví.

Nejde nicméně jen o prodeje aut, situace na Ukrajině ovlivnila i výrobu. Své o tom ví zejména koncern VW, který byl zasažen asi nejvíce. Kabelové svazky totiž ve značné míře odebíral z továren stojících právě na území Ukrajiny. Po vypuknutí konfliktu většina továren svou produkci omezila, pokud ji nezastavila zcela, i proto třeba na novou Škodu Octavia můžete čekat déle než rok. A je otázkou, kdy se to změní.

Nejnovější informace jsou z dlouhodobé perspektivy dobrou zprávou pro automobilky, z jakékoli perspektivy jsou ale špatnou zprávou pro Ukrajinu. Německé společnosti Leoni, která kabelovými svazky zásobuje nejen koncern VW Group, ale také BMW či Mercedes-Benz, totiž došla trpělivost a na Ukrajině dále podnikat nehodlá. Všechny své tamní továrny tak prodala thajské firmě Stark Corporation, která patrně doufá v to, že situace se výhledově zlepší a jistě levně koupená aktiva využije lépe. Dopadnout to ale může jakkoli.

Celý obchod by měl být definitivně uzavřen až v průběhu roku, neboť podléhá schválení regulačních úřadů, problémy se ale neočekávají. Vedení německé firmy dalo prodeji zelenou, neboť ukrajinská aktiva pro ni momentálně představovaly spíše mlýnský kámen na krku. Firma totiž ve svých tamních továrnách po zahájení invaze zastavila výrobu, a přestože ji posléze obnovila, dřívější kapacity již nedosáhla. Za první letošní kvartál se tedy její celkové tržby propadly o 6,9 procenta. Ve druhém čtvrtletí se pak očekává ještě výraznější pád. Společnost přitom jen za loňský rok dosáhla obratu zhruba 1,3 miliardy Eur (cca 32,11 mld. Kč), což znamená, že půlroční výkyv do červených čísel výrazně zhoršil její finanční toky.

Kvůli tomu začaly mít potíže i její další pobočky, Leoni totiž kromě Ukrajiny operuje také v Maroku, Tunisku, Srbsku či Rumunsku. V posledních dvou zmíněných zemích nicméně produkce byla konfliktem také zasažena, a to zvýšením cen za energie. Na Němce tedy konflikt dopadl opravdu citelně a nechtěli riskovat další eskalaci problémů. Na Ukrajině se pořád může stát cokoli.

Stark Corporation se také zabývá výrobou kabeláže do aut a jak jsme již zmínili, na Ukrajině jistě chce dále dělat totéž. Jestli se to ale podaří, je otázkou, je to v tuto chvíli rizikové aktivum. Výsledkem tedy může být také to, že se v ukrajinských továrnách nebude vyrábět nic, což by pro zemi jistě nebyla dobrá zpráva. Automobilky ale mohou mít radost z toho, že by soustředění části produkce kabelových svazků do klidnějších oblastí světa mělo zajistit stabilnější dodávky v budoucnu. Bezprostředně pro ně ale krok Leoni nic pozitivního neznamená, výroba svazků se jako mávnutím kouzelného proutku nezvýší.

Německá společnost Leoni se rozhodla prodat všechny své továrny na kabelové svazky na Ukrajině. Země tak ztrácí významného investora, automobilky ale mohou do budoucna vyhlížet stabilnější dodávky dnes též chybějících komponentů. Foto: Leoni, tiskové materiály

