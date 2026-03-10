Němci si asi moc dlouho pouštěli Pyšnou princeznu, podle toho zachází s Mercedesem třídy A

Vyjádření zástupců třícípé hvězdy ukazují, jaký chaos dnes ve Stuttgartu panuje. Postupem času jsme slyšeli neskutečné množství kolikrát zcela protichůdných vyjádření, tohle je zatím to poslední.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Němci si asi moc dlouho pouštěli Pyšnou princeznu, podle toho zachází s Mercedesem třídy A

před 6 hodinami | Petr Prokopec

Němci si asi moc dlouho pouštěli Pyšnou princeznu, podle toho zachází s Mercedesem třídy A

/

Foto: Mercedes-Benz

Vyjádření zástupců třícípé hvězdy ukazují, jaký chaos dnes ve Stuttgartu panuje. Postupem času jsme slyšeli neskutečné množství kolikrát zcela protichůdných vyjádření, tohle je zatím to poslední.

Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil, prohlásil poněkud slabošský král a otec princezny Krasomily v pohádce Pyšná princezna. Ta byla natočena v roce 1952, pročež se do ní promítlo i smýšlení tehdy neochvějně vládnoucí strany. Naštěstí ale jen okrajově, a tak snímek postupem času stal ikonickým a proslavil se nejen u nás. Dočkal se i anglických a německých překladů, takže jej jako The Proud Princess či Die Stolze Prinzessin znají také v zahraničí.

U Mercedesu si nejspíš právě Die Stolze Prinzessin pouštěli moc dlouho, zvlášť pak zmiňovanou pasáž. A v souladu s ní se vedení třícípé hvězdy chová. Co tedy včera platilo, je dnes odvoláno, aby to zítra bylo potvrzeno. Ovšem jen proto, aby to následně mohlo být odvoláno. Jinými slovy tak jde o neskutečný chaos, který ovšem značce body k dobru ani v nejmenším nepřihrává. Nebylo by tak od věci, aby si Ola Källenius udělal v domě pořádek. Jenže když sám často působí chaoticky, asi to od něj nelze čekat.

Abychom nemluvili jen obecně, můžeme už poněkolikáté za posledních pár měsíců probrat budoucnost Mercedesu třídy A. Ten se podle původních plánů měl stát letos minulostí, neboť Němci se rozhodli hnát za vyšším ziskem. Vozy jako základní hatchback tak měly z trhu zmizet, neboť nová nabídka by startovala u aktuálního CLA. To navíc mělo být k dispozici jen s elektrickým pohonem. Jenže klientela značky dala poměrně rychle najevo, že jí elektromobilita nevoní.

Mercedes se tedy rozhodl, že CLA se dočká i spalovacího pohonu. Ale protože tu máme 4,7metrový vůz, lze jedna-pětku, která navíc pochází z Číny od Horse Powertrain a nikoli přímo od Mercedesu považovat za z nouze ctnost. Pro řadu lidí je to ale pořád lepší volba než čistě elektrický pohon. Protože ale oproti předchozí generaci v obou případech došlo na citelné zdražení, docvaklo po delším váhání i Němcům, že ani z tohoto auta se velký hit nevylíhne.

Už to samo o sobě by byl problém, Mercedes však poslední dobou ztrácí na všech frontách. Nezájem o CLA spolu s koncem třídy A by tak pro značku byl pohromou. Spalovací hatchback tedy nakonec nekončí, jen se přestěhuje do maďarského Kecskemétu, kde se bude vyrábět až do roku 2028 v nezměněné podobě. A možná, že nakonec ještě déle, neboť designový ředitel značky Robert Lesnik nyní pro Auto Express uvedl, že za tři roky by mohla dorazit nová generace, která vůbec vzniknout neměla. Ale jaká?

Vůz by totiž měl stanout na platformě MMA, tedy na stejných základech jako zmíněné CLA. A jakkoli je tato architektura uzpůsobena všem pohonům, Němci ten čistě spalovací zkrátka považují za zlo. Lesnik proto v prvé řadě mluví o elektromobilu. Dorazit by pak měl s klasickým designem hatchbacku, očekávat tak můžeme kabinu posunutou dozadu.

Není to přitom až tak dlouho, co vývojový šéf značky Jörg Burzer zmiňoval, že nová třída A bude cosi jako kříženec mezi SUV a MPV. Blíže než k současnému hatchbacku by tak měla mít k originálu, který byl v podstatě malým MPV. Lesnik teď říká znovu něco jiného. Ale nejspíš máme konečně potvrzeno, že skutečně dorazí. Navíc i Burzer zmínil platformu MMA a čistě elektrický a hybridní pohon, rýsovat se nám tedy začíná i samotná technika.

Dá se tak předpokládat, že na koupi dostupné a hlavně použitelné třídy A máte ještě dva až tři roky. Poté ale dorazí pátá generace, která bude myslet na jiné věci než blaho zákazníků. Možná by tak nebylo na škodu, kdyby si Němci zase po čase pustili Die Stolze Prinzessin a ještě jednou odvolali vše, co v poslední době slíbili. Naděje umírá poslední, no ne?


Němci si asi moc dlouho pouštěli Pyšnou princeznu, podle toho zachází s Mercedesem třídy A - 1 - Mercedes-Benz A-Class 2021 bez cipu 01Němci si asi moc dlouho pouštěli Pyšnou princeznu, podle toho zachází s Mercedesem třídy A - 2 - Mercedes-Benz A-Class 2021 bez cipu 02Němci si asi moc dlouho pouštěli Pyšnou princeznu, podle toho zachází s Mercedesem třídy A - 3 - Mercedes-Benz A-Class 2021 bez cipu 03
Tvary klasického hatchbacku se u nové třídy A mají podle posledního vyjádření zástupce Mercedesu vrátit, spalovací pohon nikoli. Jestli to tak ale bude... Automobilka je v poslední době samé rozporuplné vyjádření. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Express

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.