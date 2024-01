Němci srovnali posledních 7 levných aut typu Škody Fabia právě s Fabií, jejímu základu se radí vyhnout před 6 hodinami | Petr Prokopec

Někteří možná budou protestovat proti slovu „levných”, přinejmenším o relativně levná auta ale opravdu jde. Do půl milionu Kč můžete zvolit nejen Fabii, ale i její konkurenci od Dacie, Hyundai, Mazdy, Opelu, Renaultu a Toyoty ve vysokých specifikacích. Jak se které auto jeví?

Ještě před několika málo lety jste si za půl milionu korun mohli dovolit i vozy střední třídy, třeba Ford Mondeo či Renault Talisman. A ve finále se pod danou metu vešla i Škoda Superb, stačilo jen chvíli přemlouvat prodejce, aby zamířil pod oficiální cenu. K čemuž tu ostatně byl i prostor, s obchodními maržemi to nebylo tak napjaté jako dnes.

To vše je nicméně minulostí, což bohužel platí i o oněch cenách. Pod půl milionu dnes nový Superb nekoupíte, místo toho je třeba počítat s víc jak dvojnásobnou částkou. Ostatně zabodovat nemáte šanci ani s Octavií, ta startuje na 619 900 Kč, tedy skoro o 300 tisíc Kč výš než o dekádu dřív. Scala i Kamiq by pak sice zadání splnily, ovšem pokud je váš rozpočet napjatý více než tětiva indiánského luku, nemůžete si příliš vyskakovat a je zapotřebí sáhnout jen po základní výbavě Selection a litrovém tříválci. Jakmile budete chtít cokoli navíc, rázem jste nad 500 000 Kč.

Z mladoboleslavského portfolia tak na výběr zbývá už jen čtyřmetrová Fabia, což je opravdu smutné konstatování. Nejde nicméně pouze o Škodu, ke zdražení v nedávné minulosti přistoupil prakticky každý výrobce. S pomocí našich německých kolegů se tak nyní podíváme na zoubek hned sedmi novým vozům, které lze za půl milionu korun nejen pořídit v základu, ale ještě si můžete dovolit i nějaký ten módní či naopak motorový výstřelek. Byť i v tomto ohledu možností volby neustále ubývá.

Dacia Sandero Stepway

Rumunský hatchback se zvýšeným podvozkem přichází na řadu jako první nejen v rámci abecedního pořadí, zároveň je z celé skupiny nejlevnější. Na základní výbavu Essential vám totiž stačí 360 900 Kč, v případě vrcholného stupně Extreme jste pak na 431 900 Kč. Zvenčí Sandero Extreme působí přitažlivěji než kdy dřív, uvnitř však ihned poznáte, kde automobilka šetřila nejvíce. Na nedostatek místa si sice stěžovat nebudete, sedadla ale po delší jízdě blahořečit nebudete.

Motor uzpůsobený ke spalování benzinu i LPG potěší hlavně levným provozem, přičemž jeho výkon 100 koní je vyvážen měkčeji nastaveným podvozkem. Do zatáček se tak sice jeho neřízená střela vrhat nemůžete, v terénu ale Sandero Stepway zabodovat zvládne. Kolegové pak mají i pár výtek vůči absenci některých asistenčních či bezpečnostních systémů, zrovna po něčem podobném však zákazníci Dacie od rána do večera rozhodně nepláčou. Jak někteří už veřejně přiznávají, v této sféře se mají zákazníci obvykle „jen jednu otázku spojenou s asistenčními systémy: 'Kde je mohu vypnout?'”

Hyundai i20

Zatímco v Německu má korejský hatchback problémy, aby se vešel pod onu půlmilionovou hranici, u nás je na tom po stránce cenové daleko lépe - základ s atmosférickou jedna-dvojkou je k mání od 339 990 Kč, v případě přepřáhnutí na litrové turbo pak již potřebujete alespoň 399 990 Kč. Dopřát si ale ve finále můžete také tříválec s mild-hybridní technikou a 120 koňmi, byť do pomyslné laťky v té chvíli zbývá už jen pouhá desetikoruna. A přeplňované motory jsou velmi dobře odhlučněné.

Kolegové nicméně toto auto nedoporučují osobám hřmotnějších postav, jenž budou mít problém s jinak dostatkem místa vpředu i vzadu. Doporučována pak není ani dvouspojková převodovka, za kterou je třeba připlácet, neboť navyšuje hlučnost. Co se pak týče stížností kolegů na fakt, že mobil je nutné s palubním systémem propojit kabelem USB, necháme vše na vašem osobním posouzení. Nám by při daných cenách asi něco takového nevadilo.



Mazda 2

Japonský hatchback je na trhu již deset let, při pohledu na cenu startující na 425 150 Kč tak řada lidí může zalapat po dechu. Zvláště když v té chvíli navíc nedostáváte nic moc extrovního, neboť pod kapotou se nachází jedna-pětka naladěná na pouhých 75 koní. Toto stádo pak míří jen na 15palcová ocelová kola, značka by tedy rozhodně měla na svém sebevědomí poněkud slevit. Zvláště když kolegové poukazují také na omezený prostor na zadních sedadlech či v zavazadelníku.

Na druhou stranu, pod požadovanou finanční mez se lze vejít i se silnější verzí motoru naladěnou na 90 koní. Tomu napomáhá šestistupňový manuál s kratšími drahami řazení, stejně jako nízká 1,1tunová hmotnost. Vůz tak zaujme jak sportovnějším svezením, za nímž stojí také komunikativní podvozek, tak reálnou nízkou 4,9litrovou spotřebou. Dle kolegů pak nemá smysl utrácet za řadu příplatků, a to právě kvůli faktu, že mnohé prvky multimédií jsou již zastaralé.



Opel Corsa

Ve své domovině Corsa loni porazila veškerou přímou konkurenci, a to včetně již zmíněné Dacie Sandero. Velmi dobrých výsledků by ale tento hatchback mohl letos dosáhnout i u nás, značka totiž upravila ceník, jenž nyní začíná na sumě 369 990 Kč. Za to dostáváte 75 koní produkovaných jedna-dvojkou, její přeplňovaná verze pak výkon zvedá dokonce na 100 koní. S těmi je pak spojena suma 449 990 Kč, respektive o čtyřicet tisíc korun více, pokud dáte přednost automatu před manuálem.

Právě přeplňovaná verze je více doporučována, u atmosféry lze čekat jak horší dynamiku, tak i jistou nekultivovanost. A ve finále také ne zrovna oslnivou spotřebu 6 l/100 km. Řízení pak bylo shledáno buď příliš lehkým, nebo pro změnu příliš nervózním, chválu si nicméně zasluhuje odhlučení kabiny či výbava. Již v základu je totiž možné počítat s manuální klimatizací či ocelovými šestnáctkami, které se o stupeň výše mění na lité s černým povrchem.



Renault Clio

Francouzská legenda má za posledních 24 let na kontě více než 15 milionů prodejů. Pokud se pro její faceliftované provedení rozhodnete a přivezete pomalu vrak na protiúčet, můžete počítat s cenou od 348 tisíc korun. Ovšem i bez výkupního bonusu 35 000 Kč působí Clio lákavě, zvláště když nabídka motorů začíná na 90 koních. Pod půlmilionovou hranici se ovšem vejde i hybridní provedení E-Tech, které disponuje dokonce 145 koňmi. Pokaždé je pak u toho i klimatizace.

Již s tříválcem lze přitom dosáhnout nízké spotřeby, dynamika nicméně mezi silné stránky základní motorizace nepatří. Navíc je třeba počítat se spíše měkce nastaveným podvozkem, což ve městech nemusí být na škodu, stejně jako s horším bočním vedením sedadel. Kolegové doporučují si připlatit hlavně za zimní paket, jehož součástí jsou vyhřívaná sedadla a volant, zbytek je na vašem zvážení. I při zahrnutí 16palcových litých kol ale stále nepřelézáte do vyšších pater trhu.



Škoda Fabia

O českém zástupci jsme mluvili již v úvodu, aktuálně se k němu můžeme vrátit. Dle kolegů přitom nemá smysl přemýšlet o základní atmosférické verzi za 369 900 Kč, od té nelze očekávat pomalu žádné pozitivum. Místo toho si raději zvolte slabší či silnější verzi přeplňovaného tříválce, kdy první dává k dobru 95 a druhá 115 koní. Výkonnější varianta pak plní zadání i ve vrcholné výbavě Monte Carlo, neboť cena v tu chvíli narůstá na 499 900 Kč.

Pochvala míří k řízení, které v kombinaci s tužším podvozkem může každé svezení učinit zábavným. Ovšem jen na hladkém povrchu, výrazné nerovnosti pronikají k vašemu pozadí asi více, než by kdokoliv chtěl. Samotný posez je ovšem dobrý, kladně je hodnocena i kvalita. Motor pak není příliš hlučný, ani nepřenáší do kabiny vibrace, se šestilitrovou spotřebou ale není až tak úplně hospodárný. Asi nejsilnější stránkou vozu je ale nepřekvapivě zavazadlový prostor jdoucí nad průměr segmentu.



Toyota Aygo X

Toyota za posledních pár let nemalou měrou zapracovala na designu svých aut, Aygo X tak působí opravdu dravě. Aby se nicméně Japonci dostali na startovní cenu 342 tisíc korun, bylo třeba přistoupit k jistým kompromisům. Uvnitř je tedy třeba počítat s levnějšími materiály, vzadu pak lze okna otevírat pouze na ventilačku. Základní motorizace disponující 72 koňmi pak nemá kultivovanost zrovna v popisu práce, její hlučnost neoceníte hlavně při vyšším tempu na dálnici.

Na druhou stranu, již 3,7metrová délka vozu je náznakem, že Aygo X se bude pohybovat hlavně ve městech. Řízení je pak sice lehce nekomunikativní, parkování je však s ohledem na jeho lehkost hračka. Automobilka zároveň i zapracovala na podvozku, ani přes 2,43metrový rozvor tak většinou nebudete mít důvod si stěžovat na nedostatek komfortu. Pod půl milionu korun se pak vejde i výbavou našlapaná limitovaná edice Undercover. Výkon se však u ní bohužel nemění.



