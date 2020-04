Němci srovnali Škodu Karoq s různými soupeři, vyhrála i přes nejvyšší cenu včera | Petr Prokopec

Do bratrovražedného souboje aut koncernu VW doplněného o alternativy z Koreje a Velké Británie poslali Škodu Karoq kolegové z německého Auto Bildu. Přednost ji dali i před domácí značkou.

V době předkoronavirové kupci nových aut nejčastěji sahali po SUV všeho druhu. Je však otázkou, jak tomu bude v příštích letech, kdy stěžejním argumentem nebude ani tak design či výkon, nýbrž cena. A také výčet výbavy, kterou za své peníze dostanete. Svět velmi pravděpodobně čeká pád do recese, ze které se bude vzpamatovávat několik let. Koupě nového vozu tedy nebude ani zdaleka prioritou, pročež zákazníky dokáže oslovit zejména ta automobilka, jež bude nabízet maximum muziky za co nejnižší cenu.

Je tedy vskutku otázkou, jaký bude v budoucnu výsledek srovnávacího testu hned čtyř SUV, který dali dohromady kolegové z německého Auto Bildu. Ty zajímalo hlavně to, jak si ve srovnání s konkurencí povede nová Kia Xceed. Korejský vůz vůči zbytku pelotonu dále tvořenému Mini Countryman, Škodou Karoq a Volkswagenem T-Roc dostal poměrně střízlivou stylizaci. Působí proto spíše jako běžný hatchack s pár plasty navíc než ortodoxní SUV.

Design Kie nemalou měrou ovlivňuje prostornost kabiny, jež rozhodně nepatří k silným stránkám Korejců. V tomto ohledu je lepší než Xceed i Mini. Nicméně je třeba dodat, že Countryman těží z rovné střechy a svislých dveří zavazadelníku, zatímco Kia šla stejně jako třeba Volkswagen cestou výrazně sklopených zádí. Mini tedy tuto dvojici překonává, nicméně sklonit se musí před Škodou, která v tomto ohledu hraje vlastní ligu.

Karoq přitom není na vrcholu jen v rámci zavazadelníku, nedostižná jsou v rámci komfortu také jeho zadní sedadla. Xceed je má pro změnu až příliš měkká, na straně druhé se ale může pochlubit bohatou standardní výbavou. Countryman pak může kontrovat vysokou kvalitou použitých materiálů i mnoha zajímavými a netradičními prvky, ovšem jen do chvíle, než najedete na silnici s nekvalitním povrchem. Poté se kabina promění v místo prostoupené všemožným vrzáním a skřípěním.

V neprospěch Mini hraje rovněž cena, která může zbytek účastníků snadno převýšit i o 50 procent. Stačí jen, abyste si nedali pozor při zatrhávání příplatkové výbavy. Levná nicméně není ani Škoda, byť se dříve jednalo o jeden ze stěžejních pilířů atraktivity české značky. Ten je naopak nyní možné spojit s Volkswagenem, neboť T-Roc byl jediným vozem tohoto rozstřelu, jenž se držel pod hranicí 30 tisíc Eur (cca 810 tisíc Kč).

Je tedy samozřejmě možné, že do budoucna budou výsledky zcela jiné. Prozatím se však stále hraje podle zavedených pravidel, díky čemuž Mini končí s 517 body z osmi set možných na čtvrtém místě. Má sice své kvality, ovšem ty nejsou tak ucelené jako u konkurence. Zvláště pokud je tak levná jako Volkswagen, který má na kontě bodů 531. Na více než třetí příčku to ale nestačí, neboť Němci zřejmě polevili ve snaze snížit výrobní náklady.

Stříbrná pozice patří s 535 body Kie, která sice má na svém kontě i dobrý jízdní projev, ovšem nedostatek prostoru hlavně na zadních sedadlech a v zavazadelníku ji sráží až za Škodu. Ta má na kontě 542 bodů a víceméně jen jeden jediný nedostatek, a tím je již zmíněná vyšší cena. Oproti minulosti tedy dochází k zásadnímu obratu, neboť někdejší mladoboleslavské vozy dokázaly zaujmout jen cenou. Časy se ale holt mění.

Ve srovnávacím testu Auto Bildu získala první místo Škoda Karoq...



...která překonala nejen novější Kiu Xceed...



...ale rovněž spřízněný VW T-Roc



Poslední příčka pak patří Mini Countryman

Zdroj: Auto Bild

