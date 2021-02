Němci srovnali Škodu Octavia RS a Ford Focus ST, škodovka prý zdegenerovala dnes | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Poměrně ostrými slovy častují jeden z vrcholů nabídky mladoboleslavské automobilky kolegové z německého Auto Bildu. Hovoří o degeneraci, šicím stroji a vysavači, nakonec ale musí uznat, že pro každý den je i ten zdegenerovaný vysavač lepší.

Donedávna velmi frekventovaná třída poctivých ostrých kompaktů dostává v poslední době hodně na frak. Výkonné deriváty hatchbacků, liftbacků a kombíků nižší střední třídy buď z nabídek mizí zcela, nebo se z nich stávají hybridní či jinak motoricky a technicky kompromisní vozy. Příklad za všechny? BMW M135i. Z donedávna šestiválcového bijce s pohonem zadních či dodatečně všech kol se stalo čtyřválcové ořezávátko, které je konstrukčně předokolkou s pohonem 4x4 a povinným automatem. Někdejší nadšené kupce ostré jedničky nemá takové auto šanci zaujmout.

Nečekejme, že by se tento trend výhledově zastavit - tlak EU na minimalizaci emisí CO2 dělá z hot-hatchů lovnou zvěř, která přežije nejprve nanejvýš v hybridizované podobě a později nejspíše vůbec. Kolegové z německého Auto Bildu se ale za tohoto stavu věcí rozhodli sáhnout po dvou vozech, které pořád vypadají jako ze staré školy - Fordu Focus ST a Škodě Octavia RS.

Ano, takovou Octavii RS lze koupit i jako rozpačité, hybridní iV, ale také pořád jako dvoulitrové turbo dokonce s manuální převodovkou. Focus ST je na tom velmi podobně, jeho motor 2,3 turbo působí v dnešním světě skoro jako monstrum z minulosti a manuální řazení má k dispozici též. K testu tedy nastoupila Octavie s automatem a Focus s manuálem, i tak to ale bylo velmi „čisté” klání. Jeho výsledek? Záleží na úhlu pohledu.

Němci říkají, že pokud se na auta podíváte jako nadšenci, Octavia nemá mnoho co nabídnout. Je sice velmi prostorná a praktická, uvnitř ale vládne atmosféra masové produkce a za jízdy auto působí dojmem, jako by verze RS zdegenerovala na pouhé označení výbavy. Auto se sice přes 35koňové manko na Focus (245 proti 280 koním) srovnatelně rychlé, řízení je přesné a přímé, jízdní projev vychovaně nedotáčivý a standardně adaptivní podvozek podle volby jízdního režimu komfortní až tuhý, ale nikdy příliš drsný. Co je to ovšem platné, když pocity z jízdy jsou naprosto nezáživné?

Motor auta prý zní jako šicí stroj, jeho přirozený zvukový projev je nulový. Napravit se to snaží umělý zvuk, který ale podle Němců představení ve výsledku jen kazí. Pokud jej necháte zapnutý, zní RS jako vysavač s poškozenými ložisky. A vypínat jej při každém startu nebo přepínat jízdní režim je stejně otravné, jako se s čímkoli mezi šicím strojem a porouchaným vysavačem potýkat.

Vedle toho je Focus ST jiný svět. Jeho objemný motor prý krásně zní a o zvukový projev se stará výlučně sám agregát a jeho výfukový systém. Auto je prý oddané ostré jízdě, chce působit jako atlet na závodní dráze a daří se mu to. Onen zvuk, nepříliš aktivní ESP, obepínající sedadla Recaro, ostřejší a preciznější řízení a podvozek dovolující vozu s lehkostí se překlápět mezi zatáčkami dělá z Focusu návykovou řidičskou volbu. Podle Němců těžko nějaké auto této třídy dnes nabídne zábavnější svezení a třebaže nabízí méně prostoru a bere více paliva než Škoda, je to Ford, který řidiče potěší. Navíc je třeba dodat, že Focus je v Německu o výrazných 6 000 euro (155 tisíc Kč) levnější.

Jenže Auto Bild má na všechno tabulky a v nich Octavia se svými až 1 555 litry v zavazadelníku, spoustou prostoru pro cestující a vhodnějším naladěním pro každodenní používání prostě lepší. I přes v přepočtu milionovou základní cenovku získala 541 bodů z 800, zatímco Ford si musel vystačit s 505. Škodovka je zkrátka z obecného pohledu jasný vítěz tohoto srovnání. Pokud jde ale o pohled nadšence, zájemce o skutečný hot-hatch, je to ona, která na Ford výrazně ztrácí.

Škoda Octavia RS je podle Němců zdegenerovaná na úroveň výbavového stupně a zní jako šicí stroj nebo vysavač. Jenže to je pohled nadšence, z toho obecného... Foto: Škoda Auto



...ve srovnání porazila Focus ST na hlavu. Foto: Ford

Zdroj: Auto Bild

Petr Miler