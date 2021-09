Němci srovnali Škodu Superb Combi s neobvyklými soupeři, skončila téměř poslední před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Němci hledali nejlepší rodinné auto, v takovém klání by měla být škodovka jako doma, tuplem pak se svým největším kombíkem. Jenže není, z pětice srovnávaných aut skončila čtvrtá.

Vlastnit automobil je snem velkého množství lidí. Jeho podoba se ovšem mění v závislosti na věku majitele a jeho potřebách. Pokud jste mladí, nejspíše zastáváte názor, že důležité je stádo koní pod kapotou. Vše ostatní jde stranou, a to i zavazadelník, který by v ideálním případě měl pobrat snad jen závodní helmu a kreditní kartu. Jakmile ovšem zakládáte rodinu, jsou pro změnu zadní partie tím nejdůležitějším. Ostatně, jak si vzpomínám, rodinnou Kiu Cee'd SW jsem pořídil do značné míry proto, že nemá zvýšenou nákladovou hranu a je tak pomalu zrozená k nakládání kočárku.

Právě tento parametr byl rozhodující, neboť jsem si zkrátka nedokázal představit, jak by má žena při své výšce překonávala třeba hranu Škody Octavia. Při hledání mi ovšem neutkvěly v hledáčku pouze tyto vozy, list kandidátů byl mnohem širší a nezahrnoval pouze kombíky. Není proto překvapivé, že se německý Auto Bild při hledání ideálního rodinného vozu rozhodl neomezovat také pouze jednou obchodní třídou. Místo toho srovnal Škodu Superb Combi s Renaultem Kangoo, Seatem Tarraco, Toyotou Proace City Verso a Volkswagenem Touran.

Pokud si své potomstvo, a vlastně ani sami sebe, v některém z těchto vozů nedokážete představit, nedivím se. Zejména Renault a Toyota zkrátka nejsou automatickou volbou většiny rodičů, spíše je máme zafixované jako auta zelinářů či jiných živnostníků. Tohle jsou ale osobní verze těchto aut a jak záhy zjistíte, mají svoje nesporné kvality. A vyhovět vám mohou daleko více, než byste kdy čekali. Platí to zejména v případě japonského zástupce, který jako jediný z celé pětice může nabídnout sedm míst v interiéru. A aby toho nebylo málo, je také nejlevnější.

Podrobnosti nicméně dorazí až za moment. Aktuálně je třeba dodat, že Auto Bild si v rámci testu vzal na pomoc tři děti různých věkových kategorií. Zaměřil se přitom zvláště na jejich přepravu, což je pochopitelné - pokud jsou vaše ratolesti nespokojené, dají vám to patřičně najevo. A pokud se budete soustředit spíše na ně než na silnici, je riziko havárie daleko vyšší. Pokud ovšem dětem nic nechybí a mají si navíc kde hrát, pak máte jistotu, že vás ve vašem soustředění nikdo nebude rušit. Zde jsou výsledky od nejhoršího po nejlépe hodnocený vůz.

5. Renault Kangoo

Poslední příčku obsadil francouzský zástupce s 58,5 body z 80 možných. V jeho prospěch přitom hovoří kombinace 4,5metrové délky a nadmíru prostorného interiéru, kterému v rámci šířky dokáže konkurovat pouze VW Touran. S Renaultem díky tomu snadno zaparkujete, stejně jako toho mnoho odvezete. Nákladová hrana je navíc pouhých 56 centimetrů nad zemí. Rozhodně oceníte i posuvné boční dveře a výklopné stolky. Je však poněkud ostudné, že zadní prostřední sedadlo postrádá úchyty Isofix. Podvozek je pak poněkud prkenný, zatímco 130koňový benzinový motor nestačí na oslňující dynamiku.

Foto: Renault

4. Škoda Superb Combi

Český zástupce je tím nejtradičnějším rodinným ideálem z testované pětice, v testu ale propadl. Potěšit sice dokáže jak dvoulitrovým turbodieselem o výkonu 150 koní, tak schopností pohltit silniční nerovnosti. A zároveň se v zatáčkách nenaklání tak jako Kangoo, nechybí mu držák tabletu, sluneční clony či deštník ve dveřích. Kvitovat budete i bezpečnostní a asistenční systémy, méně však již skutečnost, že za ně musíte připlácet. Vysoká je ale už základní cena a právě poměr k ceně je u Superbu největší problém. Navíc za něj - pro leckoho překvapivě - dostanete nejmenší zavazadelník z celé pětice. Superb tak propadl a celkově získal jen 62,5 bodů z 80.



Foto: Škoda Auto

3. Toyota Proace City Verso

Japonský zástupce udolal toho českého jeho vlastními zbraněmi, tedy nízkou cenou a největším vnitřním prostorem. Zároveň se může pochlubit i komfortním odpružením, stejně jako 1,5litrovým dieselem ideálně spárovaným s osmistupňovým automatem. Výkon 130 nicméně stačí jen na nenucenou jízdu, více než to zamrzí absence úchytů Isofix ve třetí řadě sedadel, jíž dostáváte již ve standardu. Levněji a stroze působící materiály pak oceníte hlavně při údržbě, proti srsti není ani skutečnost, že zavazadelník lze využít i při všech obsazených sedadlech. Máme tu tedy zasloužených 64 bodů.



Foto: Toyota

2. Seat Tarraco

Na první pohled se může zdát, že španělské SUV je ideálem, kterému nic nechybí. Zavazadelník má kapacitu až 2 000 litrů, zadní lavici lze posunovat dopředu či dozadu, úchyty Isofix nechybí ani vpředu, a počítat lze i s výklopnými stolíky. Dvoulitrový diesel si pak rozumí s převodovkou DSG a spotřebou příliš nepřevyšuje ani Škodu Superb. Proč tedy vlastně jen 65 bodů? Zejména proto, že podvozek je i přes adaptivní techniku poněkud prkenný. Ideální pak není ani ovládání multimédií, zatímco nákladová hrana je nejvyšší. A nejvyšší je i cena, jíž ještě můžete zvednout zaškrtnutím třetí řady sedadel mezi příplatkovými prvky.



Foto: Seat

1. VW Touran

Jsme ve finále, a to u vítěze. A docela jednoznačného, s 68 body utekl soupeřům poměrně výrazně. Dokáže zaujmout svým dieselem, a to jak v případě spotřeby, tak i obstojné dynamiky. Vyplatí se také investice do příplatkového podvozku DCC, stejně jako do třetí řady sedadel, ačkoliv v té chvíli musíte oželet pár litrů v zavazadelníku. Druhá řada je přitom sklopná i posuvná, přičemž nechybí ani výklopné stolíky, držáky na nápoje či sluneční clony. Vše je ale součástí paketu, za který je třeba připlácet. A jakmile zaškrtnete veškeré vysněné prvky, rázem jste již s cenou nad milionem korun, což si málokterá rodina může dovolit. Pokud však ano, nebude litovat.



Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec