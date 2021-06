Němci stvořili ideál pro otce od rodin, kteří si ani se závazky nemohou pomoci a musí řídit před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Pokud máte děti, hoříte pro řízení a neohromí vás ani ostré kombíky kvůli povinným automatům, tohle je vaše jediná spása. Auto sportovní, velmi rychlé, pro čtyři a s manuálním řazením.

Minulý týden jsme si mohli představit nové Porsche 911 GT3 Touring. Tedy jedno z vrcholných provedení devětsetjedenáctky s atmosféricky plněným motorem, který lze pořád spojit i s manuální převodovkou. Je to řidičský ideál svého druhu, kterému na rozdíl od základní GT3 chybí monstrózní zadní křídlo. Místo něj dorazil trochu civilizovanější interiér zdůrazňující cestovní charakter vozu. Pokud ale nežijete sami nebo jen s partnerkou, těžko pro vás byť i taková verze něco řeší - auto totiž navzdory své civilizovanosti dál postrádá zadní sedadla, která nedostanete ani za příplatek.

To pro řadu lidí představovalo problém už u předchozí GT3 Touring, který Porsche nadále nevyřešilo. Když jste mladí, bezstarostní a bezdětní, kvůli absentující zadní lavici rozhodně krokodýlí slzy ronit nebudete. Naopak vám přijde vhod rozšíření zavazadelníku a snížení hmotnosti. Jenže ve chvíli, kdy vám okolo nohou začne skotačit drobotina, zjistíte, že ona sedadla jsou nadmíru důležitou věcí. Pokud se vám totiž zachce vyrazit na okruh, můžete na něj zamířit s celou rodinou. Nebo jednoduše děti po cestě vysadíte ve školce a manželku v nákupním centru. S dvěma sedadly nic takového není možné a kdybyste chtěli opravdu rychlé čtyřsedadlové Porsche, může to být jen Turbo, které ale zase není k dispozici s ručním řazením.

Porsche si ale kupodivu uvědomuje, že výše popsaných lidí není zrovna málo, a proto přišlo s dalším zástupcem rodiny 911, a to s variantou GTS. Ta přitom již nedisponuje čtyřlitrovou atmosférou, nýbrž dostala do vínku přeplňovaný třílitrový šestiválec. Jeho výkon pak činí „pouze“ 480 koní, tedy o 30 méně, než nabízí GT3. Ovšem turbodmychadlo šponuje točivý moment až na 570 Nm, čemuž se atmosféra nemůže rovnat. A to znamená, že okruhový specialista bude na světlech rázem druhý.

Automobilka z Zuffenhausenu aktuálně nezveřejnila kompletní data týkající se jednotlivých verzí. GTS je totiž k dispozici jako kupé i kabriolet, přičemž v obou případech můžete sáhnout po pohonu zadních nebo všech čtyř kol. Mimo to je ovšem k mání i Targa, ovšem výlučně jako čtyřkolka. Z celé rodiny je přitom nejrychlejší kupé, u kterého oněch 480 koní přenáší na obě nápravy převodovka PDK, stovku totiž zvládne za 3,3 sekundy. Tedy o desetinu rychleji než GT3 osazená taktéž automatem.

Zbývající parametry sice již chybí, Porsche ale bezesporu v řádu dnů, kdy GTS zařadí do nabídky, přijde s nápravou. Zajímavá přitom budou data spojená se třemi pedály, neboť nová varianta je k mání také se sedmistupňovým manuálem. De facto se vám zde tedy rýsuje jakási „GT3 Family Edition“, tedy varianta, se kterou zvládnete veškeré rodinné povinnosti a ještě si navíc užijete na oblíbené okresce či okruhu. V přímém směru navíc budete rychlejší a za vše zaplatíte daleko méně.

Ceny na německém trhu totiž startují na 140 981 Eurech (cca 3,6 mil. Kč), a pokud počítáte s oněmi ratolestmi, pro další částku již do kapsy sahat nemusíte. Jste-li ovšem nadále bezdětní, můžete sportovní zaměření vozu ještě umocnit příplatkovým paketem Lightweight Design. Ten snižuje hmotnost o 25 kilogramů s pomocí karbonových předních sedadel, odlehčené baterie a odlehčených oken. Především ale vyhazuje onu zadní lavici, místo níž máte onen extra zavazadelník.

Volba je tedy na vás, pročež my už jen dodáme, že automobilka naladila podvozek PASM speciálně pro tento model a vůči standardnímu Porsche 911 Carrera jej snížila o 10 milimetrů. Počítat je možné také se sportovním výfukem, 20palcovými předními a 21palcovými zadními koly nebo se speciálním mikrovláknem Race-Tex, jenž se objevuje v interiéru. První zákazníci jej přitom budou moci okusit v listopadu, kdy automobilka začne realizovat objednávky.

Porsche 911 GTS je k mání jako kupé, kabriolet a Targa, přičemž volit můžete i mezi pohonem zadních či všech čtyř kol a také mezi manuálem a automatem. Zároveň si můžete říci, zda chcete zachovat zadní sedadla, či se bez nich obejdete a s pomocí paketu Lightweight Design snížíte hmotnost o 25 kilo. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

