Němci stvořili nezastavitelný terénní obytňák, který se na místě změní v menší palác jako filmový Transformer

Při pohledu na tohle auto byste asi neuhodli, co všechno dovede, je to ale skutečně takový švýcarský nůž na kolech. Zabránit mu v pohybu bude těžké, přitom jakmile zastaví, změní se v mnohem velkorysejší obydlí, než dává najevo.

včera | Petr Prokopec

Foto: Auriga Explorer, tiskové materiály

Při pohledu na tohle auto byste asi neuhodli, co všechno dovede, je to ale skutečně takový švýcarský nůž na kolech. Zabránit mu v pohybu bude těžké, přitom jakmile zastaví, změní se v mnohem velkorysejší obydlí, než dává najevo.

Obytné vozy a přívěsy stály ještě před několika málo lety ve většině evropských zemí spíš na okraji zájmu. Poté ovšem přišel koronavirus, který na chvíli zavřel hranice, hotely i restaurace. Lidé ale přesto toužili po výletech a dovolených, načež se jejich pozornost stočila jediným možným směrem - tedy k domům na kolečkách, se kterými mohli alespoň objevovat krásy té které vlasti. Hozenou rukavici zvedli hlavně Němci, kterým od té doby svoboda spojená s těmito vozy zachutnala. A byť největší boom je pryč, zájem o ně je pořád nadprůměrný.

Letos v dubnu tak bylo v Německu vůbec poprvé celkově registrováno víc než milion obytných aut, přičemž prodeje za loňský rok činily 74 418 kusů. To je mimochodem 190procentní nárůst oproti 25 746 kusům stejného typu aut předaným prvním majitelům v roce 2014. Německo se tak stalo evropským králem a skončilo dalece před Francií a Velkou Británií. Milovníci dobrodružství sází hlavně na překonvertovaný Fiat Ducato, jehož podíl na trhu je 42,6procentní, z 97,4 procent pak jde o auta na diesel.

Nová německá firma Auriga Explorer se nicméně rozhodla dané statistiky trochu narušit. Pro svou konverzi si totiž nevybrala italský vůz, nýbrž Ford Explorer. Projekt zvaný Voayger vychází z minulé generace tohoto pick-upu, Němci však předpokládají, že jejich „transformerácký“ obytný modul bude plně kompatibilní i se stávajícím provedením. To by znamenalo, že naroubovat se dá také na Volkswagen Amarok, jehož druhá generace sdílí s modrým oválem platformu.

Voyager na první pohled zaujme koncepcí 6x6, tedy alespoň to tak na první pohled vypadá. Jenže reálně zůstává jen u dvou náprav, zadní zvýšená kola jsou totiž neobvykle usazenými rezervami. I bez nich by však tento obytný vůz přitahoval nemalou pozornost, zvláště po zaparkování. Střechu totiž tvoří stan, po jehož aretaci lze uvnitř počítat s až dvoumetrovou výškou. Mimo to zde pak máme tři výsuvné moduly, kdy ten zadní je míněn jako „garáž“ pro jízdní kola.

V případě boků oba moduly slouží k uskladnění oblečení, přičemž po jejich odsunutí vzniká v zadní části vozu sezení pro až šest osob. Na noc ovšem lze obě pohovky a stůl překonvertovat na dvoupostel. Druhá je pak usazena nad kabinou. Pokud ovšem celá posádka spí, nedá se ve Voyageru nic dalšího dělat, koncept německé společnosti spočívá v soustavném přesouvání a přeskládávání jednotlivých sekcí. Pokud tedy chcete snídani, je třeba jednu postel složit.

Ještě komplikovanější je to v případě sprchy, neboť ta má své místo přímo ve vchodu, kdy je navíc třeba instalovat přenosnou podlahu a zdi. Záchod je pak suchý, což znamená, že jej po zaparkování můžete umístit kamkoli. Na další detaily si ovšem ještě budeme muset počkat, neboť Auriga Explorer za sebou zatím má jen prototypovou fázi a první prezentace. Doladění obytného modulu jí tedy ale teprve čeká.

V příštím roce by ovšem Voyager měl zamířit do prodeje, přičemž v cestovním režimu měří 5,85 metru na délku, 2,1 metru na šířku a 2,25 metru na výšku. Jakmile ale dojde na vysunutí všech pohyblivých částí, nabídne podlahovou plochu zhruba 8 metrů čtverečných. Jak dlouho jí pak budete moci obývat mimo civilizaci, záleží i na tom, kolik dokáže Voyager pobrat pitné a užitkové vody či jak to má vyřešení s elektřinou. Na to ale zatím Němci odpovědi nedali.


Němci stvořili nezastavitelný terénní obytňák, který se na místě změní v menší palác jako filmový Transformer - 1 - Auriga Explorer Voyager 2025 prvni sada 01Němci stvořili nezastavitelný terénní obytňák, který se na místě změní v menší palác jako filmový Transformer - 2 - Auriga Explorer Voyager 2025 prvni sada 02Němci stvořili nezastavitelný terénní obytňák, který se na místě změní v menší palác jako filmový Transformer - 3 - Auriga Explorer Voyager 2025 prvni sada 03Němci stvořili nezastavitelný terénní obytňák, který se na místě změní v menší palác jako filmový Transformer - 4 - Auriga Explorer Voyager 2025 prvni sada 04Němci stvořili nezastavitelný terénní obytňák, který se na místě změní v menší palác jako filmový Transformer - 5 - Auriga Explorer Voyager 2025 prvni sada 05Němci stvořili nezastavitelný terénní obytňák, který se na místě změní v menší palác jako filmový Transformer - 6 - Auriga Explorer Voyager 2025 prvni sada 06
Němci stvořili nezastavitelný terénní obytňák, který se na místě změní v menší palác jako filmový Transformer - 7 - Auriga Explorer Voyager 2025 prvni sada 07Němci stvořili nezastavitelný terénní obytňák, který se na místě změní v menší palác jako filmový Transformer - 8 - Auriga Explorer Voyager 2025 prvni sada 08
Němci stvořili nezastavitelný terénní obytňák, který se na místě změní v menší palác jako filmový Transformer - 9 - Auriga Explorer Voyager 2025 prvni sada 09Němci stvořili nezastavitelný terénní obytňák, který se na místě změní v menší palác jako filmový Transformer - 10 - Auriga Explorer Voyager 2025 prvni sada 10
Voyager se zatím ukázal jen zvenčí, na kompletaci obytného modulu a všech jeho detailech Němci ještě pracují. Prodej ovšem chtějí zahájit již v příštím roce. Foto: Auriga Explorer, tiskové materiály

Zdroj: Auriga Explorer

Petr Prokopec

