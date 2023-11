Němci stvořili skutečný závoďák na značkách a normálně ho prodávají, pro R8 je to ale konečná před 8 hodinami | Petr Prokopec

I pojem „závodní auto určené pro běžný provoz” se často stává prázdným marketingem, tady ale není přehnaný. A tak zatímco Audi posílá R8 na věčnost, dvorní úpravce přišel s civilním pojetím speciálu LMS GT2. A není to žádné cvičení ani unikát, k mání bude 99 pro kohokoli.

Závodní auto by doma chtěl mít asi každý fanoušek rychlých kol, povede se to však jen málokomu. A důvodem není až tak vysoká cena, jakožto vše související s jeho provozem. Kvůli absenci registračních značek se totiž na okruh nemůžete dopravit po vlastní ose, potřebujete tedy další auto s přívěsem. Stejně jako spíše dílnu než jen prostou garáž. A pokud se nevyznáte v technice či soustavně bojujete s nedostatkem času, pak tu a tam potřebujete podstrčit „pětku“ nějakému tomu mechanikovi. A to ani nemluvím o nákladech, jimž člověk musí čelit poté, co nabourá, i když ne třeba z vlastní viny.

Právě z těchto důvodů závodní vozy zůstávají spíše jen snem. Existují ovšem firmy, které s úspěchem přesouvají tyto speciály z okruhů na veřejné silnice. Nejznámější z nich je britská společnost Lanzante, která tímto způsobem „zcivilizovala“ především McLareny F1 a P1. Nyní se ovšem o pozornost hlásí Němci z Abt Sportsline, kteří se zaměřují na vozy koncernu Volkswagen. Mezi nimi pak vynikaly různé modely Audi, se čtyřmi kruhy totiž bratři Abtové úzce spolupracují ve Formuli E. Respektive spolupracovali, a to do loňského roku.

Navzdory rozchodu však Abt na vozy Audi nezanevřel, právě naopak aktuálně přišel se skutečným extrémem. Firma totiž vzala závodní speciál R8 LMS GT2 a přepracovala jej na silniční auto. Tímto způsobem přitom hodlá do běžného provozu poslat 99 vozů, z nichž každý bude startovat na 600 tisících Eurech (cca 14,7 milionu korun). To je opravdu nemalá suma, na druhou stranu vám nicméně kupuje to nejlepší z obou světů. Abt XGT totiž do vínku dostal rozšířený bodykit včetně monstrózního zadního křídla, jenž je identický se závodním vozem.

Pod karoserií se nicméně neskrývá pouze ochranná závodní klec, nýbrž také řada prvků, jenž mají dopravu na okruh po vlastní ose učinit snesitelnou. Nechybí tedy ani klimatizace či zpětná kamera usnadňující couvání, jenž kvůli novému střešnímu sání není zrovna snadnou činností. Abt přitom musel vyhovět veškerým homologačním pravidlům, XGT proto prošlo nárazovými i emisními testy. Aby pak vyhovělo těm druhým, stejně jako normám, jenž se týkají hluku, dorazil nový výfuk. Palivový systém je pak odvozen od silniční R8, aby šlo tankovat u normálních benzinek.

Hnací ústrojí, tedy atmosférický 5,2litrový desetiválec, bylo poladěno tak, aby produkovalo stejných 640 koní jako závoďák. O přenos výkonu se přitom stará sedmistupňový automat, jenž zaměstnává pouze zadní nápravu. Ta počítá s 20palcovými ráfky s centrální maticí, zatímco vpředu se otáčí devatenáctky. Semi-slicky P Zero Trofeo R pak dodalo Pirelli, zákazníci pak budou moci volit mezi čtyřmi standardními odstíny karoserie (Glacier White, Mythos Black, Verde Mantis a Nardo Grey), za příplatek je jim ale k mání jakákoli barva.

Zbývá už jen dodat, že při suché hmotnosti 1 400 kg je XGT tím vůbec nejlehčím Audi R8, jaké se kdy objevilo na silnicích. Jeho nejvyšší rychlost je přitom závislá na nastavení onoho zadního křídla, maximem je však 310 km/h. Akcelerace upřesněna nebyla, s opojnými zážitky ale lze počítat tak nějak automaticky. Abt totiž vývoji věnoval dva roky, během nichž došlo na ostrá kola na Nordschleife, Sachsenringu a Hockenheimringu. Cílem bylo zachovat podstatu závoďáku, proto byli do hry zapojeni i piloti Kelvin van der Linde a Ricardo Feller. Paráda, škoda jen, že to je jedna z posledních velkých věcí, které se v případě R8 dočkáme, pro auto je to v podstatě konečná, po které nepřijde nic. Uvažovaný elektrický nástupce bude s ohledem na limity tohoto pohonu výsměchem dosavadnímu pojetí a možnostem vozu.

XGT je v zásadě zcivilizované závodní Audi R8 LMS GT2. Je naprosto výjimečné, abyste se mohli s takovým vozem legálně dostat na veřejné silnice, tady to ale půjde, byť pochopitelně ne levně. Foto: Abt Sportsline

