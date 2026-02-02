Němci to se svým moderním sporťákem jako ze starých časů myslí smrtelně vážně, ukázali ho v působivé nové verzi
Němci to se svým moderním sporťákem jako ze starých časů myslí smrtelně vážně, ukázali ho v působivé nové verzi
včera | Petr Prokopec
Vidíte to? Má manuální převodovku, startuje se klíčkem, o jeho pohon se stará ryze spalovací motor o neskromném objemu, a přesto je to moderní vůz. S designem od Zagata umí zaujmout i vzhledově, jeho ceník je ale jen pro silné nátury.
Za posledních zhruba 10 let jsme se dočkali zrodu řady nových firem, které vtrhly do automobilové branže s razancí nedávné americké sněhové vichřice. Dočkali jsme se tak mnoha nových aut, přičemž většina z nich disponovala sportovní karoserií, pod kterou se skrýval elektrický pohon. Takový vůz měl tedy vedle obrovského stáda koní nabídnout také dechberoucí dynamiku. Jenže povětšinou ony start-upy končily u tiskové zprávy a počítačem vygenerovaných obrázků, k prototypu, natož pak funkčnímu, se dostal málokterý.
Divit se tomu ale nemůžeme, neboť momentálně se zdá, že naděje spojované s elektromobilita měly ve světě sportovních aut jepičí života. Aby se vám za volantem roztáhla ústa do opravdu širokého úsměvu, potřebujete o poznání víc než jen vysoký výkon či bleskurychlé zrychlení v přímém směru. Pohonné ústrojí skrze vás musí prostupovat, a to jak vibracemi, tak s pomocí zvuku. Spárované by navíc mělo být s manuálem, který vás lépe vtáhne do hry, stejně jako s nízkou hmotností, jež má pozitivní vliv prakticky na všechno.
Nič z toho ovšem elektromobily nemají, ve sportovním segmentu tak zkrátka zatím nemají co nabídnout. A firmy za nimi stojící tak nevyhnutelně čeká zklamání, nakonec s nimi propadl i jinak úspěšný Rimac. Oproti tomu německá společnost Capricorn Group by mohla na konci své cesty zajásat, neboť na věc jde přesně opačně - moderní sportovní auto dělá, to ano, ale šije ho podle starých osvědčených vzorů.
Její supersport 01 Zagato tedy dostal do vínku nejen kabát od slavného italského studia, ale také motor 5,2 V8, za kterým stojí pro změnu Ford. Přeplňovaná jednotka byla ovšem řádně upravena, pročež produkuje 900 koní. O jejich přenos se pak stará pětistupňový (sic) manuál.
O této novince jsme se zmiňovali loni na podzim, kdy o sobě Capricorn jakožto výrobce aut dal vědět poprvé. Jinak se ovšem německá firma chlubí skoro 100letou historií, od roku 1933 se totiž věnuje odlehčování všemožných komponentů jak v automobilovém, tak i leteckém průmyslu. Asi by tedy nemělo být podivné, že veškeré své zkušenosti promítla do své automobilové prvotiny. Základním stavebním materiálem se proto stal karbon, načež by 01 Zagato neměl vážit více než 1 200 kg, byť se jedná o tzv. suchou hmotnost bez náplní či řidiče.
Zatímco na podzim měl Capricorn k dispozici první prototyp vyvedený v zelené barvě Verde Knokke, který nepůsobil zrovna přitažlivě, druhý exemplář ve žlutém laku Giallo Sole je již daleko lákavější. Firma navíc uvádí, že na cestě je třetí kousek, přičemž ani v jednom případě nejde o designovou studii, nýbrž plně funkční a provozuschopný vůz. Svůj záměr vyrukovat v roce 2026 s analogovým supersportem, který bude párovat americké srdce s italskou fasádou, tak Němci vážně chtějí dotáhnout do úspěšného konce.
Dokonce dodávají, že z plánovaných 19 exemplářů je dostupné už jen „minimální množství“, a to navzdory ceně startující na 2,95 milionech Eur neboli na 72 milionech korun. A my nemáme problém něčemu takovému věřit, po spalovacích vozech s manuální převodovkou je dnes větší poptávka než kdy dříve. Hlavně proto, že zavedení výrobci poměrně překvapivě tento segment opustili, často se slovy, že jejich klientela chce digitální elektromobil s automatem. To se v praxi zjevně nepotvrdilo.
Capricorn 01 Zagato má zvládat stovku za méně než 3 sekundy a dosahovat nejvyšší rychlosti 360 km/h. Ve srovnání s řadou elektrických supersportů je tak vlastně tato novinka pomalá. Jenže na rozdíl od bateriové konkurence je o ni zájem. Foto: Capricorn, tiskové materiály
Zdroj: Capricorn
