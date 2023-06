Němci udělali další krok k pohřbení Seatu, z prémiové divize se stává běžná značka před 7 hodinami | Petr Prokopec

Někteří to označují za nepochopitelný krok popírající smysl existence celé prémiové divize, takoví jej ale nejsou schopni vnímat v kontextu veškerého dění posledních let. Ze dvou španělských značek pod křídly skupiny Volkswagen má jistou budoucnost zjevně jen jedna.

V roce 2018 vedení koncernu VW rozhodlo, že od Seatu bude oddělena jeho sportovní divize s označením Cupra. Došlo tak na zrod staronové značky, se kterou byly chvíli spojovány jen sportovní modely jako Ateca Cupra. Později šlo aspoň vyšší výkon než u spřízněných aut s logem Seatu, popř. elektrický pohon v autech s poněkud výraznějším vzhledem a vyšší výbavou.

Kontroverzní postup to byl vždy, jistý smysl ale dával - Seat mohl dále oslovovat běžnou klientelu, zatímco Cupra by se zaměřovala na tu náročnější a bohatší. A protože by si navzájem nekradly zákazníky, profitovaly obě dvě. Ani tohle ale teď už neplatí.

Nejlépe to potvrzuje série kroků, které v očích mnohých - nutno říci právem - na první pohled popírají logiku. Jedním z takovým je i nové rozšíření nabídky modelu Cupra Ateca o motory 1,5 TSI (150 koní) a 2,0 TSI (190 koní), které jsou ale oba k dispozici i v Seatu Ateca. Navíc je v obou případech standardem automatické řazení, což je další podivnost - uděláte sportovní značku cílící mj. na nadšené řidiče, jejím autům dáte stejné motory a ještě jim seberete ruční řazení, které by nadšence mohlo zlákat?

Cupra už prostě není sportovní ani prémiová část Seatu, je to „nový Seat”. Stačí dodat, že na pořízení Atecy 1,5 vám dnes stačí 749 900 Kč, Cupra ale byl dosud k dispozici pouze s motorem 2,0 TSI s 300 koňmi za nejméně 1 454 900 Kč. Španělé resp. Němci tak rozšiřují záběr Cupry, aby Seat dříve nebo později mohla zcela nahradit. To ostatně bylo nedávno naznačeno vrcholnými manažery koncernu VW, dle nichž Seat minimálně do konce dekády zůstane jen u spalovacích motorů. A pokud se nezmění politické klima, o pár let později už ani nebude mít co prodávat.

Aby se tohle mohlo stát co možná nejvíce bezbolestně stát, musí dojít na zmiňované rozšíření záběru značky, která Seat za takové situace fakticky nahradí. Krok Španělů tedy určitý smysl dává, nebudeme se ovšem tvářit, že jsme z něj nadšeni a že odpovídá našim představám o dalším směřování automobilového světa.

Cupra Ateca byla dosud k mání jen s 300 koňmi. Nově si ji ovšem zákazníci budou moci koupit také se 150 či 190 koňmi. Jaký to dává smysl, když to samé nabízí Seat dokonce v řidičsky atraktivnější formě? Žádný, pokud se ovšem z Cupry nemá stát běžná značka, která Seat časem nahradí. Foto: Cupra

