Němci udělali z elegantní opulence kýčovité symboly bohatství, nevoní už ani Rusům

Nechceme nikomu sahat do svědomí, pakliže ale snaha dát najevo, že jde o něco extra, zastíní snahu udělat fakticky něco extra, je to špatně. A přesně to spojuje nové Maybachy.

Ani jedno z aut, která dnes přijdou na přetřes, není tou nejžhavější novinkou, přivedl nás k nim ale sám Mercedes, jehož příspěvku na Twitteru si všimli kolegové z Jalopniku. Automobilka sdílela níže přiloženou fotku Raniera Fernadeze, který kdesi naživo „cvakl” nový Mercedes-Maybach třídy S. A je opravdu těžké při pohledu na něj nezvednout obočí.

Američtí kolegové si dokonce mysleli, že je to vtip, než si uvědomili, že jde o úplně to samé auto, které výrobce použil ve svých prezentačních materiálech při prvotním odhalení. Jen přirozené, patnáctkrát nenakašírované fotky strhly z vozu poslední zbytky snah zamaskovat lacině působící kýčovitost tohoto provedení.

Opravdu nevíme, kde Mercedes, který dodnes vyrábí spoustu vcelku decentně elegantních aut a dokázal jak původním, tak donedávna vyráběným Maybachům vtisknout punc jakési nevtíravé elegance, nechal svůj cit pro věc, ale auto ve výsledku působí jako nepovedený tuning. Připomíná snahy lidí, kteří si koupí starší auto a zkusí jej modernizovat zářivým tahokovem, nebo pokusy tunerů přidat punc výjimečnosti pečlivě sladěným noblesním modelům pár křiklavými doplňky, které harmonii celku akorát naruší. Nic z toho nikdy nefungovalo a nefunguje to ani u vrcholného eSka.

Nepochybujeme o tom, že nový Mercedes-Maybach S bude zatraceně dobré auto, jedno z nejlepších vůbec. Ale proč se k tomu musí stylizovat jako exhibicionista na nudapláži? Proč má ty obrovské chromované „brýle” na spodní části nárazníku a spoustu dalšího chromu na jiných místech, který vůbec neladí s béžovo-rudý lakováním karoserie, které je samo o sobě nepřehlédnutelné?

Tisíc a jedna věc na tomto autě dává sama o sobě smysl, ve vzájemné kombinaci ale představují přeplácaný a neladící dort pejska a kočičky, který zaujme leda tím, že jej nelze ignorovat. Navíc to není případ jen této poslední novinky, nejde o „omyl” v podobě jedné svérázné specifikace. Prakticky úplně stejně byl vyveden i prezentační exemplář Mercedesu-Maybach GLS, na kterém totéž vypadalo snad ještě hůř. A nevonělo to tehdy ani Rusům, kteří si jinak na podobné symboly potrpí.

Jistě, odlišná specifikace může dát vozu jiný ráz, už fakt, že Mercedes své nejlepší novinky takto prezentuje a že vůbec dovoluje jim dát takovou podobu, ale něco značí. Podobná auta by podle nás měla být nevtíravými majestáty, na které lidé budou hledět s úctou pro to, čím skutečně jsou. Tady ale veškerou faktickou výjimečnost zastínil lacině křiklavý vzhled. Můžete mít jiný názor, ale takto vevedené auto chce být hlavně křičícím symbolem bohatství, u nějž je najednou druhotné, čím je fakticky zač, neboť o to už se nikdo ani nestihne zajímat. A podle nás je to špatně.

