Němci ukázali nové řešení spalovacích motorů, které je umí udržet naživu, může strčit do kapsy i elektromobily

Dokud bude existovat dostatek lidí toužících po určitém řešení, budou automobilky hledat cestu, jak jej nabídnout a současně vyhovět všem pravidlům. Není zase takový problém vyvinout spalovací auto s přímými emisemi stejně nulovými jako u elektromobilů.

Při pohledu na poslední tiskovou zprávu německé automobilky Porsche by Sarah Connor, filmová hrdinka ze série Terminátor, nejspíše znovu prohlásila, že budoucnost před námi leží jako list nepopsaného papíru. A to přesto, že Evropská unie touží po Soudném dni spalovacích aut. Ten by měl přijít v roce 2035, kdy by dle návrhu bruselských regulátorů měly být výfukové emise sníženy na úplnou nulu. V důsledku toho by automobilky musely skončit s benzinovými a dieselovými vozy, takovým sítem by totiž prošly pouze ty elektrické. A nebo ne?

Právě z Zuffenhausenu ovšem stále častěji přichází náznaky, že se tak nakonec nestane. Porsche se totiž opravdu nemalou měrou angažuje ve vývoji syntetických paliv. Za jejich připuštění se pak navíc začínají přimlouvat i němečtí politici, což je pro EU podstatné - pokud si je totiž rozhněvá, může klidně přijít o primární zdroj příjmů. Ještě během českého předsednictví má tedy dojít k odhlasování výjimky, a to dokonce do té míry, že motory spalující syntetické palivo by nebyly součástí flotilových emisí.

Oněch výjimek nicméně může být více. Porsche totiž pracuje také na motorech, které by spalovaly vodík. Německá značka tedy stejně jako BMW, Toyota či Hyundai (a potažmo Kia a Genesis) nesází vše na jednu kartu. Místo toho si ponechává otevřená vrátka pomalu všemi myslitelnými směry. Vše pak korunuje fakt, že právě šéf této značky Oliver Blume povede od 1. září celý koncern VW. Právě ten dříve nejvíce lobboval za elektrifikaci, hlavně to ale nakonec Herbertu Diessovi zlomilo vaz.

Velký fanoušek Elona Muska je tedy mimo hru, načež se začínají dostávat prostor různorodá řešení, která navíc mohou být aplikována ihned, místo aby se čekalo dalších 13 let. Právě tento způsob může pomoci v boji s klimatickými změnami nejvíce, jakkoliv je pochopitelně třeba dodat, že jednoduše žádné řešení dopravy není a nebude čistý a bavíme se o tom, jestli bude nějaká cesta lepší o jednotky či nanejvýš nízké desítky procent.

Pojďme ale k věci. Porsche je zatím zjevně teprve na počátku cesty, automobilka totiž vytvořila pouze virtuální 4,4litrový osmiválec schopný spalovat vodík. Jak uvedl Vincenzo Bevilacqua, expert na motorové simulace, pohonná jednotka by „měla udržet emise na stejné úrovni, v jaké jsou obsažené v okolním vzduchu“. Znamená to tedy, že CO2 by mělo být na nule, v případě NOx pak půjde o množství, jenž vyhovuje chystané normě Euro 7.

„Abychom dosáhli čistého spalování vodíku, musela turbodmychadla nabídnout dvojnásobné množství vzduchu ve srovnání se spalovacími motory. Na druhé straně nicméně nižší teploty výfukových plynů vyústily v nedostatek energie potřebné k roztočení turbodmychadel na výfukové straně,“ popsal největší obtíž Bevilacqua. Tým proto sáhl po elektrických kompresorech, kdy vzduch protéká skrze první kompresor, poté je ochlazen a následně dále stlačen.

Na základě simulací by takto upravený motor měl produkovat zhruba 598 koní. Porsche přitom chtělo vědět, jaký je jeho dynamický potenciál, proto jej virtuálně usadilo do fiktivního luxusního vozu vážícího neskutečných 2 650 kg. S tímto kombem se pak automobilka na Severní smyčce Nürburgringu dostala na čas 8 minut a 20 sekund, který je na úrovni Chevroletu Camaro SS z roku 2008. Ten nicméně váží o podstatnou tunu méně.

Němci uvádí, že tato virtuální studie zatím nepovede ke vzniku reálného vodíkového motoru. Značce však poskytla informace, s jejichž pomocí „jsme připraveni zvládnout budoucí zákaznické projekty“. Jak se tedy zdá, do budoucna bude možné zvolit přesně takové ekologické Porsche, jaké bude vyhovovat vám i podmínkám a infrastruktuře v místě vašeho bydliště. A červenat se nebudete muset, neboť tohle řešení může snadno strčit do kapy všechny elektromobily. I přes neefektivitu výroby a skladování vodíku tu odpadá neefektivita vývoje a výroby elektrických aut s omezenou životností, budování veškeré infrastruktury apod. Jen zkrátka bude třeba sáhnout do kapsy hluboko či ještě hlouběji.

Foto: Porsche

