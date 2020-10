Němci v bratrovražedném klání srovnali nový VW Golf 8 s elektrickým VW ID.3 před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen, koláž Autoforum.cz

Je lepší klasika se spalovacím mild-hybridním ústrojím či moderna v podobě elektrického ID.3? Pokud toužíte zejména po vysoké kvalitě, odpověď hledejte v bazarech, říká Auto Bild.

Již nějakou dobu je jasné, že u Volkswagenu se chystá bratrovražedná válka. Německá automobilka totiž loni touto dobou odhalila nový elektromobil ID.3, po jehož debutu následovala premiéra osmé generace modelu Golf. Oba vozy přitom cílí prakticky na totéž publikum, nicméně zatímco jeden disponuje alternativním pohonem, druhý se dočkal spalovacího ústrojí. Pokud by elektromobilita nebyla v Německu i jinde velkoryse dotována, je vcelku jasné, kterému vozu by patřila větší přízeň publika, ale tak to není.

Aktuálně je nicméně třeba počítat s tím, že ID.3 lze v Německu díky environmentálnímu bonusu pořídit již za 29 506 Eur (asi 807 tisíc Kč). Ve srovnání s tím je Golf 1,5 eTSI k dispozici od 31 905 Eur (873 tisíc Kč), což v podstatně znamená, že cenově hraje druhé housle. Nicméně se spalovacím ústrojím jsou i nadále spojené nemalé dealerské slevy, a tak není problém Golf pořídit o více jak 5 500 Eur (cca 150 tisíc Kč) levněji. Nicméně i přesto finanční náskok benzinového modelu není tak výrazný.

Německá automobilka se navíc zjevně úmyslně zasadila o to, aby novince s alternativním pohonem co nejvíce usnadnila start a učinila z ní svůj budoucí stěžejní pilíř. Tuto strategii ostatně VW jen potvrdil tím, že ve své historii dosud počítal se dvěma stěžejními milníky. Tím prvním byl Beetle, druhým právě Golf. Nyní ovšem má evidentně dojít na další střídání stráží, kdy by evropský bestseller měl předat nadvládu nad starým kontinentem novému ID.3.

Auto Bild obě auta přímo srovnal a nedá se říci, že by jej kterékoli z nich vyloženě nadchlo. Podle Němců je Golf osmé generace nadále ve všech ohledech schopným vozem, ovšem předchozí provedení bylo lepší. Zákazníci by se tedy logicky mohli hrnout k novému elektromobilu, který má dle magazínu dobrou ovladatelnost i jízdní vlastnosti. Zároveň nemá problém s bateriemi o kapacitě 58 kWh urazit minimálně 300 kilometrů, přičemž se nemusíte jen omezit na defenzivní eko-jízdu.

Nicméně je třeba počítat s tím, že ID.3 si po stránce kvalitativní opravdu nepřesvědčivý a nepodává si ruku ani s osmým Golfem, který v tomto ohledu zamířil níže než předchůdce. Jeho cena bez dotací je pak nadále velmi vysoká. Kromě toho je třeba počítat s tím, že řada nikterak výjimečných výbavových prvků je součástí příplatkových balíčků, které konečný účet šponují ještě výše. Samotné Německo je pak pro změnu zatíženo nejvyššími cenami elektrické energie v Evropě, které při uzavírání uhelných a jaderných elektráren dále porostou. Takže ani provozně ID.3 investici neospravedlní.

Dobíjení si přitom doslova žádá další investice, neboť při zapojení do běžné domácí zásuvky potřebujete na plnou kapacitu baterií dlouhých 24 hodin. Při navýšení výkonu na 11 kW však čas klesá na 6 hodin, v případě rychlodobíjecí stanice se 100 kW pak máte 75 procent baterií po 30 minutách. Vícero energie však tímto způsobem již nezískáte, kvůli ochraně je tak v danou chvíli reálných maximálně 43,5 kWh.

Auto Bild tedy z novinek VW nadšením do vzduchu opravdu neskáče. Elektromobil ani benzinový hatchback sice nikoho neurazí, jasného vítěze ale Němci ani nejmenují - na jedné straně je patrné šetření a možná až příliš okatá snaha poslat Golf do důchodu, na té druhé podobně okatá snaha šetřit na všem, aby bylo bylo možné auto s drahými akumulátory prodávat s alespoň nějak přijatelnou cenovkou. Pokud chce kvalitní kompaktní VW za dobrou cenu, kupte si Golf 7, ten už ale seženete obvykle jen v bazaru.

VW ID.3 má dle Němců dobrý dojezd i ovladatelnost, sráží jej ovšem nízká kvalita a příliš vysoká cena. A také drahé doplňky. Foto: Volkswagen



Golf pak sice je opětovně řádně dotaženým balíčkem, ovšem na svého předchůdce podle nich ztrácí, což není dobrá vizitka. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec