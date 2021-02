Němci v průzkumu řekli, kdy by přijali elektromobily, většina má jednoznačný postoj před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Němcům jsou elektrická auta tlačena horem dolem za pomocí statisícových dotací, jich samotných se ale nikdo neptal, za jakých okolností by je vůbec chtěli. Web Mobile.de se zeptal.

Němci v reakci na koronavirovou pandemii loni spustili velkorysou podporu na nákup elektromobilů, kdy na jeden vůz dávají dotaci až 12 tisíc Eur, tedy asi 311 tisíc Kč. Nové auto s elektrickým pohonem je tak možné získat i zcela zdarma, třebaže jen formou operativního leasingu. Nad tím si nicméně asi jen málokterý ze šťastlivců lámal hlavu, neboť během následujících dvou let nemusí řešit mobilitu, servis ani vysoké provozní náklady. Není tak divu, že prodeje začaly rychle stoupat.

Politici a aktivisté to berou jako dlouho očekávaný zlom v trendu zákaznických preferencí, jenže bez miliard vydaných z kapes daňových poplatníků by ke zvýšení zájmu těžko došlo. Dokládá to i průzkum, který uspořádal web Mobile.de. Ten se zeptal lidí, co by musel elektromobil splňovat, aby jím motoristé nahradili své benzinové a dieselové vozy. Odpovědi, které dorazily, jsou velmi jednoznačné.

V prvé řadě Němci kladou důraz na dojezd, přičemž pouze 1,6 % (!) dotázaných vyjádřilo spokojenost s technickými parametry současných elektromobilů. Naopak hned 79,8 % by o elektromobilu uvažovalo pouze ve chvíli, kdy by nabízel více než 500kilometrový dojezd. Něčeho takového jsou schopné pouze některé Tesly, ovšem jen na papíře, po Auobahnu s nimi tak daleko v praxi nedojedete ani omylem. Navíc je třeba kvůli nim sáhnout hluboko do kapsy, přičemž právě nízká cena je druhým kritériem Němců v pořadí.

Číslem tři je doba dobíjení, jakkoliv v tomto ohledu se němečtí motoristé zdají být poměrně trpělivými. Takřka 23 % dotázaných by nevadilo čekat u dobíjecí stanice 15 minut a dalších 23 % by danou dobu bez problémů zvládlo natáhnout i na dvojnásobek. Ani jedno z toho ale dnešní elektromobily nenabízí a je v podstatě nemožné, aby to výhledově v širším měřítku nabízely už kvůli nárokům na rozvodnou síť. 14 % lidí pak požaduje, aby dobíjení zabralo stejně času jako tankování benzinu či motorové nafty na běžných čerpacích stanicích - celkem 60 % lidí tak není možné dnes běžně dostupnými možnostmi doplňování energie uspokojit.

Háček spočívá i v bodě č. 4, v infrastruktuře. Ta je sice v Evropě nejlepší, ovšem ani tak není zdaleka dostačující. A čím větší počet elektromobilů bude, tím větší problémy u stanic nastanou. I z dnes realizovatelných 60 až 90 minut mohou být snadno dlouhé hodiny, jak se někteří přesvědčují už dnes. Navíc stanice nebudou na každém rohu, přičemž se rozhodně nedá čekat, že lidem nebudou vadit i pětikilometrové procházky, jak se třetina dotázaných kasá.

Pokud by dnes nesplňované požadavky byly přece jen splněny, pak by stejně jen 57,1 % dotázaných o koupi elektromobilu uvažovala. To ovšem znamená, že ony dotace ve výši až 311 tisíc korun by musely být stálými a 42,9 % lidí by to stejně nepřesvědčilo. Z toho všeho je patrné, jak utopická je představa o tom, že si lusknutím prstu elektromobily oblíbí nejlépe všichni.

Němci navíc s tak masivním přerozdělováním ve prospěch elektrické mobility z valné většiny nesouhlasí. Magazín Focus uspořádal anketu mezi svými čtenáři a z více jak čtvrt milionu respondentů 67 % říká, že si další podporu nepřeje a elektromobily se mají prosadit samy. 8 % si pak odpovědí není jisto, jen 25 % je pro. Žádný zlom v preferencích zákazníků ani ochotě lidí subvencovat rozvoj elektrických aut zjevně nenastal, a to se bavíme o k nim citelně přátelštějším Německu. U nás by výsledek podobného průzkumu byl nejspíše ještě o dost jiný.

Ani nejlepší Tesly... Foto: Tesla



...či elektrická Porsche nejsou s to v praxi rozumně obstát před požadavky jasné většiny Němců na nové elektromobily. A to jde o nejdražší modely na trhu, co pak ty relativně dostupné. Foto: Porsche

Zdroje: Mobile.de, Focus

Petr Prokopec