Němci vrátili život legendárnímu Audi Quattro. Vypadá jako zamlada, má ale skoro třikrát víc výkonu

Petr Prokopec

Tohle auto ani nepotřebuje vylepšovat, aby vzbuzovalo touhu nadšenců. A co teprve, když mu dáte moderní techniku a 530 koní zabalených do karbon-kevlarového hávu? To se pak zájemci mohou přetrhnout, aby ho měli.