Němci vybrali nejlepší auta současnosti, ta dostupná ovládl odvěký rival Škody před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Tak trochu očekávaný původ má přesně polovina honorovaných vozů, jednu z nejsledovanější kategorií ale ovládl vůz, který se většině ostatních vymyká původem i konstrukcí, Hyundai i20.

Das Goldene Lenkrad neboli Zlatý volant je tradiční německá anketa, která se koná již od roku 1976. Její pravidla se přitom více než čtyři dekády prakticky nezměnila, v roce 2017 však přišlo utahování šroubů. Respektive odborná porota začala vůbec poprvé klást velký důraz také na spotřebu a na ni navázané emise. Němci přitom oznámili, že pokud bude rozdíl mezi skutečným měřením a továrními údaji až propastně velký, pak u daného vozu dojde dokonce k odečtu bodů. A pokud by odchylky následovaly i v dalších oblastech, bylo by auto rovnou diskvalifikováno.

V součinnosti se společností Dekra se tak organizátoři ankety začali u dieselových motorů velmi úzce zaměřovat na emise NOx, v případě benzinových motorů pak na pevné částice. Nicméně ani takové zpřísnění nevedlo k napravení světa, neboť rozdíly existovaly i nadále. Je to pochopitelné, neboť to vyplývá ze samotné podstaty a konstrukce textů, Němci se s tím ale nehodlali smířit, a tak v roce 2018 tak dokonce došlo na zrušení slavnostního ceremoniálu.

Nyní se ale již píše rok 2020, věnovat se tedy budeme letošnímu ročníku. Do toho bylo původně přihlášeno 63 modelů v osmi kategoriích, přičemž o první selekci rozhodli čtenáři. Z této volby vzešlo čtyřiadvacet finalistů, které si již podala odborná mezinárodní porota. Ta se třemi nejlepšími vozy v každé kategorii zamířila také na okruh Lausitzring, kde se mimo jiné za volant posadili i bývalí závodníci Hans-Joachim Stuck a Joachim Winkelhock.

Je přitom třeba podotknout, že i díky těmto již postarším matadorům panovaly během testů ještě přísnější podmínky, než by možná aktuální koronavirová krize vyžadovala. Rutinou se tak staly obličejové roušky a masky, rozestupy a zpřísněná hygiena. I díky tomu nakonec došlo na vyhlášení vítězů, a to pod notářským dohledem. S ohledem na úvod článku, ve kterém jsme zmiňovali manipulace stran spotřeby, přitom nepřekvapiví dominance elektrifikace, neboť u té se sice skutečné a udávané emise liší ještě více (udávaná 0 vs. reálně cokoli, co může vygenerovat způsob výroby elektřiny), „za auto” se ale ani Němci evidentně dívat nechtějí.

Dále již ale okolo horké kaše chodit nebudeme, místo toho vám rovnou naservírujeme všech osm vítězů v jednotlivých kategoriích. Jakkoliv cen se nakonec rozdalo hned dvanáct, neboť Němci vyhlásili také nejlepší vůz pod 25 tisíc Eur (cca 666 tisíc Kč), nejlepší vůz pod 35 tisíc Eur (933 Kč), nejkrásnější vůz a nejlepší inovaci.

Právě první zmiňovaná kategorie bývá jednou z nejsledovanějších, neboť vykresluje nejlepší dostupný vůz na trhu a typicky v ní boduje Škoda (loni Kamiq), tentokrát se ale musela sklonit před svým odvěkým rivalem z Nošovic, pardon Soulu. Nejlepším dostupným autem je totiž pro letošek Hyundai i20, Škoda nebodovala vůbec. Dalších 11 úspěšných modelů následuje.

Výsledky ankety Zlatý volant 2020 (Das Goldene Lenkrad 2020)

Malý vůz

Opel Corsa-e

Foto: Opel

Kompaktní vůz

Audi A3 Sportback



Foto: Audi

Malé SUV

Ford Puma 1,0



Foto: Ford

Střední SUV

Polestar 2



Foto: Polestar

Velké SUV

Kia Sorento 1,6



Foto: Kia

Středně velké plug-in hybridní SUV

VW Tiguan eHybrid



Foto: Volkswagen

Hybrid střední/vyšší třídy

BMW 330e



Foto: BMW

Sportovní vůz

Porsche Taycan



Foto: Porsche

Nejlepší vůz pod 25 000 Eur

Hyundai i20



Foto: Hyundai

Nejlepší vůz pod 35 000 Eur

Seat Leon



Foto: Seat

Nejkrásnější vůz roku

Porsche Taycan



Foto: Porsche

Nejlepší inovace

Lexus UX 300e



Foto: Lexus

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec