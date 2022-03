Test letních pneu pro SUV až do velikosti Škody Kodiaq srovnal 10 typů, doporučuje jen 3 před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

SUV se těší stále většímu zájmu zákazníků, ti však volbu jejich obutí podceňují. Je lepší sáhnout po specifických pneumatikách a Auto Bild našel ty, které fungují v terénu, na suchu i na mokru. A kouknul se také na celoroční obutí.

V posledních letech stále více zákazníků opouští tradiční karosářské styly ve prospěch SUV. S těmi je spojen nejen poněkud odlišný jízdní styl, který musí reflektovat vyšší světlou výšku, výše položené těžiště i vyšší hmotnost, ale rovněž i trochu jiné starosti. Velký důraz je totiž třeba dbát na výběr pneumatik, a to mimo jiné i proto, že ty musí nést onen vyšší počet kilogramů. Jakkoliv tedy sice na některé typy můžete použít stejné obutí jako u osobních aut, většinou se doporučují specifické černé sudy.

Německý Auto Bild si momentálně posvítil na letní pneumatiky o rozměru 235/55 R18, které můžete nasadit na většinu kompaktních SUV od Škody Kodiaq přes Volvo XC40 až po Volkswagen Tiguan. Padnou nicméně i vozům, jako je třeba Audi A6 Allroad nebo Toyota RAV4. Naši kolegové přitom měli k dispozici hned deset odlišných typů, z nichž vybrali ty, které mohou s čistým svědomím doporučit. Zvolili jen tři - obutí od Goodyearu a Hankooku skončilo na sdílené první příčce, zatímco gumy od Falkenu braly bronz.

Tak jako u pneumatik pro osobní auta přitom test bral v potaz mokrý a suchý okruh. Mimo to ovšem přišla řada také na jízdu v terénu. Ta je pochopitelně poněkud náročnější disciplínou, neboť zvláště na rozbahněném povrchu se může stát cokoliv. I proto bylo zapotřebí, aby testovací vozy zvládly obkroužit alespoň dvě kola. Měřena přitom nebyla pouze akcelerace, ale také schopnost utáhnout přívěs. Pokud to pak bylo možné, Auto Bild rovněž i aktivoval či deaktivoval systém 4x4.

Co se týče mokrého a suchého okruhu, pak testování již probíhalo klasickým způsobem. Měřeny tedy nebyly pouze časy na kolo či průměrná rychlost v rámci akcelerace, ale také aquaplaning či brzdná dráha. Opomenuta pak nebyla ani hlučnost pneumatik, stejně jako jejich opotřebení. A aby toho nebylo málo, vzali kolegové v potaz i cenu. A jak dodávají, to nejdražší obutí nemusí být nutně to nejlepší. Byť finální výběr byste pochopitelně měli uzpůsobit lokaci, ve které jezdíte.

Toliko v obecné rovině, nyní již můžeme přistoupit ke konkrétním výsledkům. Jak jsme přitom zmínili, Goodyear a Hankook dosáhly na shodné umístění, a to s pneumatikami EfficientGrip 2 SUV a Ventus S1 evo3 SUV. Třetí příčka pak patří gumám Falken Azenis FK510 SUV, které jako jediné získaly jedničkové ohodnocení v případě jízdy na suchu. Navíc jsou méně hlučné než obutí od Hankooku a v rámci jízdy na mokru dosahují stejného hodnocení jako vítězná dvojice.

Pokud se tedy na jízdu v terénu příliš necítíte, což je v případě Falkenu největší slabina, a navíc žijete v místě, kde příliš neprší, pak by obutí Azenis FK510 SUV mohlo být vaším ideálem. Nehodláte-li ovšem riskovat, sáhněte po Goodyearu či Hankooku. První značka je přitom lepší na mokru, druhá pak mimo zpevněný asfalt. Typ Ventus S1 evo3 SUV je navíc nejlevnějším z celé trojice, i když dnes v podstatě záleží jen na tom, kdy se dodavateli trefíte do „Happy Hours“.

Lze už jen dodat, že Němci proklepli rovněž celoroční obutí Goodyear Vector 4Seasons G3 SUV. Dodávají však, že ve srovnání s těmi letními je horší ovladatelnost i brzdná dráha. Pomalejší je rovněž odezva řízení a na dynamičtější průjezd zatáčky můžete prakticky zapomenout. Na druhé straně, dosažené výsledky nejsou tragické, jen uspokojivé. A co je pro řadu lidí nejpodstatnější, pneumatiky zvládají i jízdu na sněhu a ledu. Není tedy třeba dvakrát ročně do pneuservisu.

Němci otestovali letní obutí pro SUV. První sdílené místo obsadili pneumatiky Goodyear EfficientGrip 2 SUV a Hankook Ventus S1 evo3 SUV, mimo ně ovšem na pódium zamířily i gumy Falken Azenis FK510 SUV. Foto: Výrobci pneu

Zdroj: Auto Bild

