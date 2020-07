Němci vybrali nejspolehlivější ojetiny bez ohledu na stáří na základě dat z STK před 55 minutami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Žádoucí a spolehlivá, to byly dva klíčové vstupní parametry pro sestavení tohoto výběru. S ohledem na místo jeho vzniku snad ani nepřekvapí, že mu vládnou auta z líhně koncernu VW.

Koupě ojetiny je téměř vždy sázkou do loterie. Platí to i za předpokladu, že vůz pořizujete od známého nebo dokonce od člena rodiny, který o špičkovém stavu mluví od rána do večera. Nemusí lhát, přesto se představy o skvělém stavu mohou vzít rychle za své kvůli opotřebení, které auto za dobu svého používání utrpělo a dosud se nestačilo projevit žádnou závažnější závadou. I tak ale existují auta, u kterých jsou podobné situace pravděpodobnější a u kterých méně.

Dnes vám představíme desítku oblíbených aut, u kterých takové situace hrozí ze všech nejméně. Za daným žebříčkem přitom nestojí anketa, kdy by se nějaký magazín ptal svých čtenářů, kterak jsou spokojeni se svými vozy. Jde o výběr kolegů z německého Auto Bildu opřený o data německých TÜV, obdoby českých STK. Zohledněny jsou tak hlavně problémy, kvůli kterým jsou auta vyřazována z provozu.

Řešení právě takových potíží bývá pro motoristy nákladné. Zatímco tedy na nesnadné ovládání audio systému se dá zvyknout, či jej ve výsledku můžete rovnou nahradit, poruchová světa nebo brzdy jsou jiný šálek kávy. Zvláště pokud k potížím s nimi dochází opakovaně. Něco takového u vybrané desítky hrozí též, ale méně, než u jiných vozů. Technici TÜV pak dodávají, že u některých z vybraných vozů je kvalita tak vysoká, že mnohé díly vydrží při typickém nájezdu okolo 15 000 km za rok bez údržby desetiletí.

Tolik ale pro úvod, nyní již přikročme k samotným vozům. Němci na základě dostupných dat vybrali zmíněnou desítku, aniž by ji dále dělili. Žebříček si tedy probereme v abecedním pořadí, jež ale neurčuje výslednou kvalitu. Ostatně jak již bylo naznačeno, s žádným z těchto modelů byste neměli šlápnout vedle, i když jde o vozy rozličného stáří a tedy i cenových hladin.

Audi A3

Hatchback čtyř kruhů je popisován jako luxusnější a kvalitnější VW Golf. To se sice odráží na jeho ceně, ovšem ta již klesla opravdu velmi nízko. Auta z let 2003 až 2012 jsou tak nyní k mání od 55 tisíc korun, s přechodem na novější generaci budete muset sáhnout do peněženky hlouběji. Míra defektů je však nízká u obou.

Audi Q5

SUV z Ingolstadtu dorazilo již v roce 2008, což se u řady kousků projevilo na vysokém nájezdu. Kvalita je však i v takových případech prvotřídní. To lze brát i za jistou nevýhodu, stejně jako skutečnost, že první majitelé na Audi Q5 opravdu nešetřili a dopřáli si řadu příplatků. I s nemalou porcí kilometrů na tachometru si tak připravte i přes 400 tisíc korun.

Audi TT

Třetí zářez německé automobilky již u techniků TÜV proslul jako absolutní držák. Právě toto je vůz, u kterého mnohé exempláře nevykázaly ani za deset let provozu jedinou závadu. Znamená to ovšem, že s relativní lácí lze počítat pouze u druhé generace. Na auta vyrobená po roce 2014 si připravte alespoň půl milionu korun.

BMW X1

První generace nejmenšího mnichovského SUV byla kritizována kvůli designu, zároveň měla na kontě i problematickou parkovací brzdu. Ve všem ostatním však uspěla na výbornou. V případě nástupce si pak BMW již nemůže na nic stěžovat, chválena je vizáž i kvalita. Ač se tedy X1 prodává ve velkém množství, ceny si stále drží vysoko.

Ford C-Max

Po prémiovkách tu máme mainstream a s ním o trochu více důvodů ke stížnostem. Ty jsou však spojené s vozy staršími více než deset let, u nichž dochází na korozi, vady brzd či selhání světel a úniky oleje. Při koupi mladších kousků vás ale vyhazov od STK nečeká, připravit si na ně navíc budete muset jen zhruba 160 tisíc korun.

Mercedes-Benz třídy A

Vše, co jsme napsali o Audi A3, lze aplikovat na třídu A, ovšem s jednou výjimkou. Kvalita je u nejmenšího modelu třícípé hvězdy na ještě vyšší úrovni a dokonce zastiňuje i dražší sourozence. Nepřekvapí tak, že značka loni prodala přes 44 tisíc kusů současného provedení. Dostupnější je ale samozřejmě předchozí generace, jenž Audi kopíruje i cenami.

Mini Countryman

Mini by nejspíše mezi nejlepší desítkou čekal jen málokdo, zvláště když jsou notoricky známé problémy značky s úniky oleje. Jde však na druhou stranu o jediný důvod ke kritice, tedy pokud akceptujete ceny přesahující 200 tisíc korun. Poté ovšem můžete počítat s hatchbackem, který je stylový, praktický a především zábavný.

Porsche 911

Sen asi každého motoristy se u většiny lidí nestává realitou ani jako ojetina, přeci jen tu máme ceny přes 1,5 milionu korun. Na druhou stranu, Porsche 911 vládne prakticky všem anketám spolehlivosti, a to i při vyšším zájmu. Technici si tak spíše jen prohlíží vůz, než aby hledali vady, což platí i pro generaci 997, která startuje na poloviční sumě.

Toyota RAV4

Japonské SUV je druhým vozem v žebříčku, u kterého se vyplatí zkontrolovat parkovací brzdu, která je jeho Achillovou patou. Ovšem stejně jako slavný rek je i Toyota RAV4 jinak pomalu nezničitelná. Nicméně zatímco její rané generace byly oblíbené hlavně mezi modelkami, ty novější disponují přeci jen poněkud extravagantním designem.

VW Golf Plus/Sportvan

Ještě jednou se vrátíme ke koncernu, a sice ke Golfu se zvýšenou střechou. V jeho případě se slabina skrývá v horších světlech, ovšem v takovém případě jde alespoň o šestileté vozy. U mladších ročníků již problémy padají, a přestože Golf Plus/Sportvan působí spíše jako auto pro penzisty, potěšit dokáže také mladé rodiny s dětmi.

Zdroj: Auto Bild

