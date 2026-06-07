Němci vytáhli nový sporťák se skoro zázračnými parametry, úspěch mu přesto nevěštíme
Petr ProkopecNa první pohled mu nic nechybí. Neotřelý vzhled kombinuje s extrémním výkonem a velmi přijatelnou hmotností, také další parametry mají úroveň. Na druhý pohled je ale třeba se ptát, zda je to všechno vůbec pravda. A na ten třetí: Kde chtějí autoři najít 99 kupců takového auta za víc než 50 milionů korun?
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Němci vytáhli nový sporťák se skoro zázračnými parametry, úspěch mu přesto nevěštíme
před 11 hodinami | Petr Prokopec
Na první pohled mu nic nechybí. Neotřelý vzhled kombinuje s extrémním výkonem a velmi přijatelnou hmotností, také další parametry mají úroveň. Na druhý pohled je ale třeba se ptát, zda je to všechno vůbec pravda. A na ten třetí: Kde chtějí autoři najít 99 kupců takového auta za víc než 50 milionů korun?
Německou společnost Elektron Motors už za start-up tak úplně považovat nemůžeme, založena byla v roce 2017. O čtyři léta později přišla s konceptem Quasar, který budil pozornost už svým vzhledem - jde o velmi dramaticky stylizovaný dvoudveřový a dvoumístný sporťák. Ovšem ještě víc se o palcové titulky v médiích zasadila jeho technika. Němci se totiž rozhodli, že každé kolo osadí jedním elektromotorem. Výkon celé soustavy měl dosahovat 2 300 koní, zatímco hmotnost se měla pohybovat hluboko pod dvěma tunami.
Následně se firma sídlící ve Frankfurtu odmlčela a jen čas od času přišla na sociálních sítích s novou vizualizací. Od počátku letošního roku však stále více láká na produkční Quasar, který se vizuálně trochu změnil a vypadá snad ještě líp než dřív. Podobně je tomu s technikou, neboť momentálně má čtveřice elektromotorů produkovat dokonce 2 413 koní. To je skoro jednadvacetkrát víc, než má na kontě Škoda Octavia 2,0 TDI. Jenže oproti ní má být Quasar dokonce lehčí.
Český liftback má totiž se základní výbavou na kontě 1 433 kilo, zatímco německý supersport by měl vážit 1 427 kg. Nabízí tedy poměr 1 690 koní na tunu, ke kterému se neblíží prakticky nic, co známe - dokonce i monoposty Formule 1 jsou na tom s přibližně 1 300 koňmi na tunu o poznání hůř. Na kontě přitom mají baterii o kapacitě pouhých 1,11 kWh, jejich pohonné ústrojí je pak navíc složeno i z čistě spalovací jedna-šestky. Jak se tedy zdá, je cosi shnilého ve státě německém, jak by dnes nejspíše řekl Hamlet, tomuhle se nechce úplně věřit.
Elektron uvádí, že k nízké hmotnosti se dostal použitím exotických materiálů, jako je karbon či kevlar. S těmi pak Němci měli pracovat jak v rámci karoserie, tak i podvozku. Vedle toho pak použili baterie o kapacitě pouhých 64,7 kWh, u kterých lze počítat s hmotností zhruba půl tuny - alespoň na základě současných standardů. Kdo je pak jejím dodavatelem, nebylo dosud oznámeno, o vlastní vývoj se ale nejspíše jednat nebude. S minimálně 460 kily tedy u ní můžeme počítat stoprocentně.
To ovšem zároveň znamená, že Quasar dostal do vínku ekvivalent sotva 17litrové nádrže na naftu. I když by tedy údajně měl být velmi lehký a má se pyšnit také působivou aerodynamikou, při zaměstnání všech 2 413 kobyl zvládne na jeden zátah maximálně pár desítek kilometrů. To opravdu není lákadlo pro klientelu, po které Elektron bude požadovat 2,2 milionu Eur neboli přes 53 milionů korun v základu. A neospravedlní to ani skutečnost, že k dispozici bude pouze 99 kusů.
V souvislosti se musíme přesunout z Německa do Chorvatska, kde sídlí Rimac. Tedy daleko známější firma zaměřená na elektromobilitu, která v srpnu 2021 představila svůj druhý model Nevera. O rok později dodala jeho první exemplář. Ovšem dosud nezvládala rozprodat plánovaných 150 kusů. Přitom má na kontě mnohem větší důvěryhodnost, ostatně do ní investovalo Hyundai i Porsche a její šéf Mate Rimac se následně stal i šéfem Bugatti.
Nevera má přitom na kontě pomalu stejné parametry jako Quasar. Tedy až na hmotnost, která dosahuje 2,3 tuny, protože vůz dostal do vínku baterie o kapacitě 120 kWh. Ani s nimi by ovšem nezvládla dvě kola na Nordschleife v plném tempu. Nejen kvůli přehřívání, nýbrž i proto, že čím je nižší kapacita baterií, tím je nižší i napětí celého systému a tedy také výkon. Prvotině Elektronu by tak nejspíše došla „šťáva“ ještě před koncem prvního kola.
Jakkoli se tedy zdá, že Quasar skutečně existuje, nejsme si zrovna jisti, zda parametry s ním spojené nejsou tak trochu vyfabulované. I kdyby to ale byla pravda, prodat 99 kusů bude zřejmě nemožná mise. Možná bychom tak měli varovat každého zájemce, neboť tady hrozí krach po pár letech, načež ani nebude kde prodané exempláře servisovat, stejně jako nebudou existovat náhradní díly.
Quasar nevypadá špatně a hmotnost s ním spojená je přímo ohromující, stydět by se za ní nemusely ani spalovací supersporty. Jenže v tomto případě jde o elektromobil se spoustou problémů s tím spojených. Foto: Elektron Motors, tiskové materiály
Zdroj: Elektron Motors
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