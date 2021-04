Němci vyzkoušeli novou Škodu Enyaq, říkají, že jí sráží totéž, co Volkswagen Golf

Petr Prokopec

Být na úrovni Volkswagenu je něco, za co by za normálních okolností mohla být Škoda ráda, v tomto případě tomu tak ale není. VW se pokusil do nejrychleji dohnat softwarový náskok Tesly a selhal u každého nového modelu.