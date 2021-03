Němci vyzkoušeli ojetý VW Passat B8 TDI s 330 tisíci km a radí, na co dát pozor před 2 hodinami | Petr Miler

Je to jedna z nejpopulárnějších ojetin vůbec ve své poslední generaci, navíc v „té správné” verzi s motorem 2,0 TDI a karoserií kombi. Co o ní říká 330 tisíc ujetých km a co říká TÜV?

Dlouhodobě nejprodávanější ojetinou v České republice je Škoda Octavia Combi TDI, pokud bychom ale hledali tu nejvíce vytouženou, možná by se vítězem stal vůz, který je kvůli vyšším cenám ve statistikách prodejnosti o něco níže - VW Passat Variant TDI. A to v podstatě v libovolné generaci.

Dává to smysl, jde o extrémně univerzální auto, které dokáže posloužit jako nekonfliktní a přitom reprezentativní pracovní vůz, umí odvézt i velkou rodinu s veškerým „příslušenstvím”, ve verzi TDI se 190 koňmi je docela svižný a přitom nemá problém jezdit doslova za pár litrů nafty. Co víc si přát? Snad jen vybrat ten správný mezi nespočtem ojetý kusů a právě v tomto ohledu nabízí pomocnou ruku kolegové z Auto Bildu.

Ti si vzali na paškál poslední generaci kombíku před faceliftem právě s motorem 2,0 TDI se 190 koňmi. Sáhnout po méně jetém exempláři, asi by neměli co zkoumat, však jej sami podrobili dlouhodobému testu, a tak zvolili jeden z extrémů v nabídce - auto z roku 2016 výroby s 330 tisící najetými km. To už není málo ani ve světě ojetých Passatů, kde 100 tisíc km je nic a 200 tisíc běžný nájezd.

Kilometráž je ale na autě už od pohledu sotva znát - jen „vyleštěný” volant a hlavice voliče automatu naznačují, že si tohle auto užilo své, jinak vypadá zvenčí i zevnitř velice zachovale. Dokonce i zdánlivě křehké masážní sedačky vypadají zánovně, zbylé ovladače jsou neohmatané a jejich popisky neodřené. Dobré první dojmy pak potvrdí i jízda - vůz zůstává navzdory svému nájezdu tichý, interiér pevný a nemá problém ani s rychlou jízdou po německé dálnici, na které si s trochou sebezapření vystačí se 6 litry nafty na 100 km.

První úskalí, na které Němci upozorňují, jsou svérázné výbavové kombinace. Např. jimi testovaný kus byl v nejvyšší výbavě Highline, ale s halogenovými světlomety a ručně zavíraným víkem kufru. Podobné bizarnosti jsou obvyklé, protože auto je často kupováno jako služební dle přání uživatele, ale v rámci rozpočtového limitu. Do specifikací se oba faktory projevují a svého času stále rozsáhlé možnosti volby kombinace výbav mají za výsledek lecjaké zvláštnosti. Při výběru je tedy vhodné si říci, co je pro vás důležité a co ne a podle toho se ve spleti ojetin orientovat.

Problém to nebude, i když budete kupovat v Německu. Němci jsou podobně jako my národem kombíkářů a Passat Variant kupuje přes 90 % tamních zákazníků. Vzhledem k místní popularitě Volkswagenů jsou pak Passatů plné bazary, ale vybírat je pochopitelně třeba o to pečlivěji. Na co tedy dále dát pozor?

Obvykle jsou to automaty DSG, které se mají se zvyšujícím se nájezdem tendenci pracovat stále trhavěji, případ testovaného auta to ale nebyl. Potíže bývají i s mezinápravovými spojkami verzi s pohonem 4x4, ani to ale u testovaného auta problém nebyl. Auta mívají vzhledem k vyšším nájezdům často opotřebované s tlumiče či pružiny, zkoušené auto ale patrně trávilo roky jen na německé dálnici a funguje podle toho. Vozům dále často odcházejí elektronické asistenční systémy a řídké nejsou ani úniky oleje, celkově je ale Passat B8 hodnocený velmi dobře a problémy jsou spíše s jeho předchozí „dvojgenerací” (B6 a B7 jsou prakticky stejné auto).

Při výběru je dobré sledovat výměny rozvodů, které jsou u jednoturbových TDI předepsány na interval 210 tisíc km u 2,0 Bi-TDI je ale třeba držet interval 120 tisíc km. Motorů je jinak k dispozici ještě dost včetně 1,4 TSI, 1,8 TSI a 2,0 TSI s až 280 koňmi a vybere si kde kdo. Ovšem předpokládáme, že touhou většiny bude některá z verzí s motorem 2,0 TDI, protože... proto. Passat s jiným motorem není v očích mnohých ten správný Passat.

Testovaný vůz udělal celkově velmi dobrý dojem, Němci říkají, že prokazuje odolnost posledního Passatu a dávají mu 4 body z 5 možných. Sami jistě měli štěstí na kus, neboť testovaný vůz se projevoval dobře přes nízkou cenu 10 490 Eur (asi 276 tisíc Kč) - o mnoho níže už se s pětiletým B8 2,0 TDI s výbavou dostat nelze, leda za cenu ústupků v oblasti specifikace. Přesto Němci říkají, že to ona slušný kus chce obvykle více peněz - na rozumný průměr z hlediska nájezdu i specifikace se hodí připravit si okolo 13 000 Eur (342 tisíc Kč), pěkné kousky začínají typicky na 15 tisících eurech (395 tisíc Kč).

