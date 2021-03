Němci vyzkoušeli spotřebu hybridního Hyundai Tucson, realita potvrdila obavy před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Nový Tucson má umět zaujmout nejen svým neotřelým vzhledem, ale i moderní technikou hybridní verze, která má podle oficiálních dat jezdit za 6,6litru benzin na 100 km. Realita je ale bohužel úplně jinde.

Hybridní ústrojí jsou podobně jako elektromotory prezentovány jako pohony budoucnosti. Této tezi věří spousta lidí, stejně jako mnozí čekají, že aktuální třítýdenní lockdown vyvede Česko z koronavirové krize. Že ani v jednom případě nejde o realitu, je bohužel nabíledni. Zatímco ve druhém případě nám zbývá víceméně jen vztek a pokora, v tom prvním stále ještě můžete zvolit čistě spalovací ústrojí. Rozhodně si ovšem pospěšte, neboť dny benzinových a dieselových jednotek prostých jakékoliv elektrifikace se krátí, a to přesto, že údajná „zelená” řešení jsou v praxi problematičtější než „klasika”.

Tyto obavy bohužel jen potvrzuje aktuální test nového Hyundai Tucson, z dílen Auto Bildu. Němci sáhli po verzi 1,6 T-GDI HEV, která páruje benzinový čtyřválec s elektromotorem. První jednotka dává k dobru 180 a druhá 60 koní, celkově jich pak pod pravou nohou máte 230. To rozhodně nezní špatně, sprint z klidu na stovku za rovných 8 sekund (u verze 4x4 je třeba počítat s 8,3 sekundami) pak také není k zahození. A vzhledem k výkonu a typu vozu je příjemným překvapením i udávaná spotřeba, která má činit 6,6 l/100 km v kombinaci.

Je ovšem třeba dodat, že jde o šedou teorii, zelený strom života vypadá jinak. A je těžké zpochybnit, že se věci mají právě takto. Většina redakcí s testovanými auty prostě nějak jezdí a řeknou, za kolik to bylo, což nedovoluje žádnou srovnatelnost čehokoli s čímkoli. Němci jsou metodičtí a každý vůz podrobují testu spotřeby na úplně tom samém okruhu s přesně předepsaným stylem jízdy. Jede se celkem 160 kilometrů - 61 km po okreskách, 40 km po městě a 54 km po dálnici. Všude jsou dodržovány rychlostní limity a 20 z 54 dálničních kilometrů, na kterých rychlost není omezena, jedou auta na plný plyn. Spotřeba je pak měřena dotankováním do plné nádrže.

Je to docela náročný cyklus, přesto existují vozy, které v něm dosahují i udávaných hodnot a odchylka v řádu vyšších desítek procent je neobvyklá. Co Tucson? Ten se v testu dostal na průměr 9,6 l/100 km, což je o 45 % horší než udávaný výsledek, extrém mezi odchylkami. Němci nevěřili, a tak objeli testovací trasu ještě jednou, spotřeba se však nesnížila. Znamená to tedy, že benzinový hybrid je mnohem žíznivější než dieselový mild-hybrid, který si musí vystačit pouze s naftovou 136koňovou jednotkou a integrovaným startérem-generátorem. Ten tedy také nedosahuje udávaného 6litrového průměr, 7,5 l/100 km v praxi je ale mnohem přijatelnější výsledek. A nůžky se rozevírají tím více, čím rychleji jedete - rychlejší jízdě na dálnici bral až 14,6 l/100 km, a to pochopitelně zdaleka nebylo maximum.

Znovu se tak ukazuje, jakým nesmyslem jsou hybridní auta. Jejich výhody mohou být uplatněny i v praxi, pokud někdo dokáže jet v režimu, ve kterém je vůz efektivní - tedy pravidelně brzdit, ale jen tak, aby se do hry zapojoval jen elektromotor rekuperující kinetickou energii, pak můžete využít jinak zmařenou energii opět pro pohon a efektivitu celého pohonu zvýšit.

Jenže takhle bude jezdit pár procent lidí, pokud vůbec. Většina jede buď tak pomalu, že v podstatě nebrzdí, tj. je jim hybridní složka pohonu prakticky k ničemu a spalovacím motorem pohání tučných 1 830 kilogramů vážící vůz s s bateriemi o mrzké kapacitě 1,49 kWh. A nebo jezdí rychleji, pak jim ovšem zmíněný akumulátor stejně vystačí jen na pár akcelerací, po zbytek táhnou spalovacím motorem zbytečně těžké auto, které musí decelerovat opět hlavně klasickým brzdami, protože rekuperující motor je příliš slabý na to, aby výrazněji pomohl.

Hybridy jsou v tomto směru podobný matematický nesmysl jako krocení epidemie dalším a dalším omezováním už tak omezených lidí za situace, kdy milion lidí denně dojíždí do práce do fabrik bez jakýchkoli omezení. Zdravý rozum jako by přestal cokoli znamenat, bohužel.

Právě hlavně kvůli své neefektivitě si Tucson odváží z testu Němců známku 2-. Jinak je korejské SUV víceméně chváleno, a to za vzhled, vnitřní prostor i jízdní vlastnosti. S cenou je to horší - pokud chcete pohon všech kol, musíte až na výbavovou úroveň Smart, kde rázem musíte volit mezi částkami 819 990 Kč (diesel) a 889 990 Kč (benzin), za hybrid se 4x4 zaplatíte nejvíc (899 900 Kč). I v tomto duchu se doporučeníhodnou alternativou být nejeví.

Svým neortodoxním vzhledem může Hyundai Tucson zaujmout, až absurdně vysokou reálnou spotřebou hybridní varianty ale odrazuje. Foto: Hyundai

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec