Němci vzpomínají na staré časy, s poslední novinkou jezdili 17 hodin v kuse 300 km/h

Zdá se to absurdní, zbytečné, právě takový přístup ale odděluje zrno od plev. A Němci zjevně chtějí, aby nejnovější generace jejich ikonického Porsche 911 GT3 byla ryzím zrnem.

Ty nejlepší věci se rodí v bolestech, říká se. Pro další existenci čehokoli bývá zkrátka ctností setkat se s tím zlým dříve než při ostrém nasazení, neboť pak už není prostor k tomu cokoli upravovat či vylepšovat. Platí to také o autech, která jsou před vypuštěním na trh doslova mučena až absurdními procedurami simulujícími to nejhorší představitelné zacházení. Dělají to snad všichni, někteří ale v těchto aktivitách zacházejí dále než jiní.

Asi vás nepřekvapí, že hodně daleko zachází Porsche, může ale překvapit, jak daleko je až schopno zajít. Automobilka se čerstvě pochlubila tím, kterak testovala novou generace modelu 911 GT3 a některé operace jsou skutečně až absurdní. Jak možná víte, Porsche je majitelem okruhu v Nardó a právě tam se odehrála jedna z pozoruhodných procedur připomínající časy, kdy koncern VW, kam Porsche spadá, ovládal Ferdinand Piëch.

Právě on byl posedlý technickou vyspělostí německých aut a když si usmyslel, že Volkswagen bude dělat superluxusní Phaeton, jedním z jeho požadavků bylo, že vůz musí zvládnout celodenní jízdu rychlostí 300 km/h při venkovní teplotě 50 stupňů Celsia, zatímco klimatizace uvnitř musela držet nastavenou dvaadvacítku. Že auto nikdy nic takového nemohlo v praxi zažít, je bez diskuze, na těžké chvíle v rukou náročného majitele jej to ale nepochybně připravilo.

Porsche udělalo s novou 911 GT3 něco velmi podobného - auto muselo zvládnout ujet 5 000 km rychlostí 300 km/h v Nardó nonstop, pouze se zastávkami pro doplnění paliva. To je skoro 17 hodin ježdění třístovkou v kuse, něco v praxi naprosto absurdního - museli byste jezdit o neděli Německem tam a zpět, aby to bylo možné. A stejně by to neprobíhalo až takto. Nicméně Porsche prostě chtělo, aby nová 911 GT3 vydržela i hodně tvrdé zacházení a tento úkol pochopitelně zvládla.

Neprobíhalo to ale jen tak, že automobilka přivezla vůz do Itálie a čekala, co se stane. Takovému finálnímu testu předcházely týdny a měsíce strávené vývojem nejprve u počítačových simulací a později na motorové brzdě a ve větrném tunelu, aby auto mimo jiné bylo schopno řádně uchladit všechny namáhané komponenty. Simulací proběhlo přes 700, motor strávil 22 000 hodin na brzdě předstírajíc jízdu po různých okruzích a 160 hodin v tunelu. Až pak došlo na Nardó.

Do vývoje se pochopitelně promítly veškeré zkušenosti značky ze závodních okruhů. Šéf vývoje vozů GT Andreas Preuninger říká, že na GT3 dělali úplně ti samí lidé, kteří chystají soutěžáky a že novinka představuje nejpřímější technologický přesun ze závodních tratí na silnice, jaký si dovede představit. Tohle auto se tak jeví pro nadšence stále zajímavěji, jako by nestačilo, že je jedním z posledních, které kombinuje atmosféricky plněný, 510koňový, točivý motor s manuální převodovkou.

Nové Porsche 911 GT3 se při vývoji řádně zapotilo i kvůli trápení ze strany automobilky. To aby se co nejméně zapotilo, až jej začnete trápit vy. Foto: Porsche

