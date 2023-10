Němci žalují EU kvůli triku, který dělá elektromobily na oko bezemisní, úspěch může mít dalekosáhlé dopady před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Celá úžasná budoucnost elektromobilů dnes stojí na tom, že má jít o dokonale čisté dopravní prostředky starající se o nulové emise CO2. To je ale nesmysl, který nyní Němci z firmy eFuels chtějí napravit. Bez šance nejsou a mohou tím změnit běh dějin.

Ještě před nějakými deseti lety se politici napříč celou Evropou předháněli v podpoře dieselových motorů. Ty jsou přirozeně efektivnější, takže mají i nižší spotřebu paliva. A protože té jsou přímo úměrné emise CO2, podpora byla na světě. Když ale na koncern Volkswagen prasklo, že jeho diesely nejsou až tak čisté, jak se tváří, politici toho využili k převlečení kabátu. Rázem tedy stejně jako samotná automobilka začali spojovat svou budoucnost pouze s elektrickým pohonem, jehož emise CO2 označili za nulové.

Něco takového je jedním slovem lež. Za nulové můžete emise elektromobilů považovat jen tehdy, kdy je budete měřit v prostoru za vozem. To je ale nesmysl, každá elektřina potřebná pro jejich provoz s nějakými emisemi CO2 vzniká. A když je dominantně uhelná, elektromobil má snadno horší provozní bilanci než spalovací vůz. A to ani nemluvíme o té celkové, neboť energetická náročnost výroby těchto voz je ohromná, zejména pak ta spojená s výrobou jejich baterií.

Pokud tedy Evropská unie chce něco skutečně zlepšit, nemá smysl, aby si lhala do kapsy. Přesně to ale dělá, když emise elektromobilů za nulové považuje bez ohledu na cokoli. Je to jen vytloukání klínu klínem, trik, jenž má zajistit elektromobilům světlou budoucnost, kterou by si nemohly vybojovat ani omylem. Když ale řeknete, že stanovuje flotilový limit emisí CO2 prodaných aut na 95 g CO2 na km, elektromobily označíte za vozy s emisemi 0 g CO2 na km a každý 1 nadlimitní gram za každé 1 prodané auto pokutujete 95 eury, tedy asi 2 324 Kč, je to tunel od spalovacích aut k těm elektrickým jako blázen. A přesně to se dnes děje, na úkor všeho ostatního.

Je fascinující, že tento trik, tato nehorázná lež EU stále prochází, Němcům ale už dochází trpělivost. Tamní firma eFuel GmbH vedená Lorenzem Kienem, která touží po rovných podmínkách pro všechny druhy pohonu, se tak rozhodla EU žalovat a nastalý stav změnit. U evropského soudního dvora chce tedy dosáhnout verdiktu, který může mít dalekosáhlé dopady na veškeré další směřování starého kontinentu. „S naší žalobou chceme dosáhnout rychlejší a efektivnější ochrany klimatu. Protože pokud spoléháte pouze na jednu technologii a necháte branži, aby ignorovala syntetická paliva, ochrana klimatu se na globální úrovni neodehraje tak rychle, jak by bylo možné,“ říká Kiene.

Šéf eFuels pak poukazuje na dvojí metr, který EU i ve svých pokřivených podmínkách používá. Zatímco v případě elektromobilů stačí k nálepce nulové emise fakt, že žádné emise CO2 nevznikají přímo provozem auta, u syntetických paliv (která zajistí totéž) to najednou nestačí. V jejich případě bude Brusel zajímat veškerý proces jejich vzniku včetně dopravy. Jak absurdní to je? Stejnou optikou by emise elektromobilů byly enormní.

„U elektromobilů jsou zcela ignorovány emise, které jsou spojené s výrobou elektřiny nebo třeba s budováním nezbytné infrastruktury. Právě proti tomuto nerovnoměrnému přístupu jsme se rozhodli bojovat,“ uvádí dále Kiene. Jakmile by ovšem EU sundala z očí zelené brýle, rázem by jí protežovaná elektromobilita neměla už vůbec žádnou šanci obstát. I kdyby se výroba baterií přestěhovala do Evropy, kde energetický mix méně fandí fosilním palivům, stále bychom se v případě vozů střední třídy pohybovali na stejných celkových emisích. Jen by u toho byla mnohem nižší cena nových aut. Ty by se znovu staly dostupnějšími, což by vedlo k omlazení vozových parků jednotlivých zemí. A tedy logicky k rozmachu efektivnějších aut.

Kiene dále zdůrazňuje, že výroba syntetických paliv skutečně může být prakticky bezemisní, pokud je během procesu využívána větrná a solární elektřina, tedy obnovitelné zdroje. Zajímavé je, že i v tomto ohledu dochází na měření dvojím metrem. Jakkoli totiž zastánci elektromobility soustavně mluví o tom, že s pomocí větru a slunce bude možné pohánět i více než miliardu bateriových aut, fakt, že by totéž množství stačilo na výrobu kvant snáze skladovatelných a přemístitelných syntetických paliv, zcela odmítají. Přitom skladovatelnost a přemístitelnost energetického zdroje je pro efektivní zacházení s ním též podstatným faktorem.

Pokud EU chce dosáhnout reálného a nikoli pouze fiktivního zlepšení, měla by zapomenout na hysterii a přistupovat k celé věci pragmaticky. Sama toho evidentně schopna není, pokud by jí otevřel oči soud, nebylo by to na škodu. Celá iluze o budoucnosti elektromobilů může ostatně vyprchat záhy poté, co se přestaneme tvářit, že se nestarají o produkci žádných emisí CO2. A přesně toho chce Kiene dosáhnout.

Politici dnes říkají, že provoz elektromobilů znamená nulové emise CO2, což je lež jako věž. Jejich skutečná bilance je vždy nenulová a v závislosti na podmínkách na tom mohou být vozy poháněné syntetickými palivy snadno lépe. Foto: Škoda Auto



Asi největším propagátorem e-paliv mezi výrobci je Porsche. Nemalou měrou se mu ovšem věnují také BMW, Mazda či Toyota a výrobu ve velkém chtějí spustit i společnosti jako Aramco, Repson či Exxon Mobile. Než se tak ovšem stane, potřebují pro ně narovnat podmínky. Foto: Porsche

