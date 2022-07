Němci zasadí vnucované elektromobilitě další těžkou ránu, sami musí cítit neudržitelnost situace před 6 hodinami | Petr Prokopec

Považujeme za mimořádně hloupé snažit se tak ekonomicky neefektivní krok protlačit zrovna nyní, kdy na rozhazování není prostor ani v nejmenším. Němci se přesto elektromobilitě dlouho zdáli být oddáni, teď už se svými velkorysými snahami brzdí.

Není tajemstvím, že Němci mají na kontě jeden z největších skandálů v automobilové historii. Skvrnu jménem Dieselgate se snaží smýt s pomocí elektrifikace, zatím se jim to však moc nedaří. Navzdory velkorysým dotacím totiž po tamních silnicích jezdí jen něco málo přes 600 tisíc bateriových aut. Dle původních plánů jich už před dvěma lety měl jezdit po silnici milion. To se ovšem nakonec podařilo až letos jen díky tomu, že došlo také na připočítání plug-in hybridních aut. Jinými slovy tedy Němci dalece zaostávají za vlastními plány. A aby nevypadali vyloženě trapně, zkreslili realitu alespoň o dva roky později.

Nyní se podle zdrojů agentury Reuters tamní vláda shodla na tom, že velkorysé dotace s koncem letošního roku skončí. Nezmizí zcela, budou však sníženy a jejich celkový objem bude omezený. V případě aut s cenou pod 40 tisíc Eur (cca 983 tisíc Kč) bude vládní příspěvek činit 4 500 Eur (111 tisíc Kč) namísto dosavadních 6 000 Eur (147 tisíc Kč), u elektromobilů pohybujících se v rozmezí 40 až 65 tisíc Eur (983 tisíc až 1,6 milionu Kč) půjde o 3 000 Eur (74 tisíc Kč) místo 5 000 Eur (123 tisíc Kč). Tak tomu ovšem bude jen příští rok, od roku 2023 dojde v prvním případě na další snížení na 3 000 Eur, ve druhém pak bude stropem cena 45 000 Eur (1,1 mil. Kč).

Podstatné nicméně je, že Němci příští rok na dotace vyhradí už „jen” 2,5 miliardy Eur (61,45 mld. Kč). Očekává se tak, že na rozfofrování celého fondu dojde mnohem dříve než po 12 měsících. A jelikož dotace jsou vypláceny zpětně až při registraci vozu, nikoli při jeho objednávce či platbě, může při současných dodacích lhůtách dotace náležet lidem, kteří auto koupí jen letos.

Tento krok pochopitelně povede k dalšímu snížení už tak omezeného zájmu o elektrická auta i proto, že ta ani v nejmenším nezlevňují, jak se léta tvrdilo a očekávalo. Místo toho je stále dražší vzácné kovy a další komponenty dělají stále méně dostupnými. K tomu je navíc třeba připočíst rekordně vysokou inflaci, která výraznou měrou snižuje kupní sílu obyvatelstva. Z masového rozšíření elektromobilů se tak začíná stávat utopie, kterou od počátku je.

Nepomáhají ani rostoucí ceny elektřiny. Na lipské energetické burze totiž došlo během několika málo měsíců ke zdražení o stovky procent, což je posun, který zatím nebyl přenesen na zákazníky. Ani současný - nijak zvlášť růžový - stav tedy není dlouhodobě únosný. Náklady na energii na 100 ujetých kilometrů se mají vyšplhat ze 7,06 Eur (173,50 Kč) na více než 21 Eur (516,10 Kč). Se spalovacími vozy je přitom i po zdražení pohonných hmot spojena na stejné vzdálenosti částka 14,17 Eur (348,30 Kč).

Znamená to tedy, že nezdraží pouze pořízení elektromobilu, ale také jeho provoz, a to dokonce nad úroveň benzinových a dieselových aut. Pokud k tomu pak ještě připočteme velmi sporný ekologický přínos, který nakonec může být v případě většího využití uhelných elektráren jasně záporný, pak skutečně neexistuje jediný důvod, proč se za rozšířením bateriových vozů hnát. Zjevně i proto němečtí politici již zvažují další a další „klimatické“ daně, kterými by zatížili ty spalovací. Na výběr tak budou auta uměle drahá a nedostatečně uměle zlevněná. Tomu se panečku říká selekce.

Až dosud elektromobily jako VW ID.4 aspoň část Němců lákaly, neboť jejich pořízení nebylo s ohledem na velkorysé dotace a tamní platy až tak drahé jako u nás. Všemu navíc nahrávala nízká cena elektřiny. S obojím ale bude brzy konec. Foto: Volkswagen

Zdroj: Reuters

