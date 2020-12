Němci změřili skutečný objem zavazadelníků aut a řekli, kdo s ním nejvíc přehání před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: ADAC

Na rozdíl od spotřeby nebo dynamiky je to údaj, který u aut obvykle nikdo nezpochybňuje. Výrobce udává třeba 510 litrů a všichni to berou jako fakt. ADAC ale zjistil, že to tak vůbec být nemusí.

Každý člověk od auta očekává něco jiného. U někoho je důraz kladen na jízdní dynamiku, zatímco ostatní preferují třeba spotřebu, komfort nebo výbavu. A pro další je prioritou co největší zavazadlový prostor. V tomto ohledu lidé obvykle důvěřují tvrzení výrobců, jak je ale vidno, je třeba je ověřovat více než třeba údaje o sprintu z klidu na stovku. Německý autoklub ADAC totiž zjistil, že mezi udávanou a skutečnou kapacitou jsou značné rozdíly.

Dáno je to tím, že automobilky stejně jako v případě spotřeby používají různé triky, díky nimž jsou schopny udávaný objem nějak ospravedlnit, v běžné praxi ale zkrátka není k dispozici. Dle Němců jde třeba o prostor původně určený pro rezervu, kterou ovšem v mezičase nahradily lepicí sady. Pod podlahou se tak rázem uvolnilo určité místo, které značka připočítá k objemu zavazadelníku, jeho běžnou a běžně využitelnou součástí ale není.

Navíc se tím výraznou měrou zhoršuje možnost porovnávání jednotlivých vozidel, neboť přesná pravidla pro měření neexistují, a tak zatímco některé značky férově berou jako objem prostor, který se vám nabídne po otevření třetích, čtvrtých nebo pátých dveří, jiné využívají jakékoliv i běžně nedostupné prohlubně k tomu, aby uváděnou hodnotu nafoukly.

ADAC se proto rozhodl měřit každému stejně. Německý autoklub použil pěnové cihly, které vyrovnal až po roletu zavazadelníku či okenní hranu. Zároveň byla stanovena standardní pozice pro posuvné lavice, aby tak byla skutečně zajištěna možnost srovnání. Tento postup vyjevil jako největšího hříšníka VW Sharan, který nedokázal pobrat na palubu udávaných 955 litrů nákladu, nýbrž pouze 630. Rozdíl v případě tohoto MPV tak činí 325 litrů, to bylo v rámci testu skutečně nejvíc.

Němci také poukazují na to, že u malých či mainstreamových aut nejsou takové problémy jako u velkých a prémiových SUV. Kupříkladu taková Toyota Aygo tak dokáže dokonce pobrat i více než udávaných 168 litrů, zatímco v případě Dacie Duster je možné počítat s 410 litry namísto 413. Oproti tomu v případě Volva XC90 je možné počítat pouze s 475 litry, přestože dle technických parametrů švédské automobilky byste jich měli mít k dispozici 721. To byl s 246 litry druhý největší hříšník.

ADAC tak od výrobců požaduje daleko větší transparentnost, jakkoliv si je vědom toho, že jeho snahy nemají z právního hlediska žádnou váhu. Ocenil by nicméně hlavně to, aby automobilky začaly udávat pouze objem změřený k oné okenní hraně, neboť narovnání zavazadel až ke stropu vyžaduje kvůli bezpečnosti mřížku mezi prostorem pro posádku a jejich náklad. A ta u každého auta není k dispozici či bývá součástí příplatkové výbavy.

Ve výsledku tak apel autoklubu míří hlavně za zákazníky, kteří by tvrzení výrobce neměli brát příliš vážně. A pokud je pro ně zavazadelník skutečně natolik důležitý, pak by si jednoduše měli ověřit v praxi, třeba naložením kočárku, zda se jim do něj vejde to, co potřebují. Touto cestou nejlépe zjistí, zda vybraný model jejich ideálem či nikoliv.

ADAC pomocí pěnových cihel zjistil, že skutečná kapacita zavazadelníků je výrazně nižší, než výrobci tvrdí. Na fotce vidíme novou Škodu Octavia Combi, mezi největšími hříšníky ani „nejupřímnějšími” modely ale nefiguruje. Foto: ADAC

Zdroj: ADAC

Petr Prokopec