Německá cesta, jak udržet v prodeji auta na benzin místo elektromobilů, získává na vážnosti před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Continental

Byla po léta odmítána tak vehementně, že se jí nikdo nesnažil vydat, nakonec až zastání technicky orientovaného Porsche některým lidem otevřelo oči. A postupně je otevírá dalším.

Co oči nevidí, to srdce nebolí, říká se. Těmito slovy jako by se řídili lidé prosazující elektromobily coby jediné ekologické dopravní prostředky. Vychází přitom z toho, že vozy s alternativním pohonem nemají výfuk a tudíž neprodukují lokální emise. S tím lze pochopitelně souhlasit, nicméně elektřina nevzniká z ničeho a vzpomenout je třeba i náročnou těžbu vzácných kovů pro baterie, o dalších problematických aspektech ani nemluvě.

„Evropská komise zastává politiku prohibice. Chce prakticky zakázat spalovací motory, aby mohla propagovat elektromobilitu. Pro veškeré analýzy jsou přitom použity pouze lokální emise, nečistoty a znečištění spojené s jejich výrobou a produkcí energie jsou vyloučeny. Dávalo by přitom větší smysl, kdyby EU vzala v potaz i alternativní paliva, která jsou realistická, třeba syntetická paliva. Díky nim by se totiž každý spalovací motor mohl stát uhlíkově neutrálním. A spalovací motory by tak mohly být zachovány,“ uvádí šéf významného německého autoklubu Mobil in Deutschland Michael Haberland.

Mobil in Deutschland tak evidentně podporuje cestu raženou především Porsche, která říká, že když vezmeme v potaz všechny ekologické náklady přechodu na elektromobilitu, budou syntetická paliva nejméně stejně výhodná. Však si představte, že jen vyměníte palivo u čerpacích stanic a to je vše. I když takové palivo nevznikne dokonale efektivně, není těžké uvěřit tomu, že nejde o horší cestu, než kompletně vyvíjet a vyrábět nová auta, pro něž bude muset vzniknout kompletně nová infrastruktura živená spoustou nově vyrobené elektřiny.

Haberland se při řešení této věci sešel na online konferenci s mnoha německými politiky a vlivnými osobnostmi, a jak se zdá, i ti začínají vidět věci trochu jinak. „Infrastruktura je již vybudovaná. Pro mne jsou tak e-paliva tou nejrychlejší cestou k uhlíkové neutralitě. Významně přispívají k ochraně klimatu,“ uvedl k tématu jeho kolega, generální tajemník dalšího autoklubu AvD Lutz Leif Linden. Svými slovy tak jen připomněl výše zmíněnou skutečnost, že kvůli syntetickým palivům není třeba budovat dobíjecí stanice, pouze se vymění obsah těch čerpacích.

Pro e-paliva se pak rovněž vyslovil Oliver Luksic, člen vládní strany FDP, jenž od roku 2017 předsedá Radě pro dopravu, výstavbu a digitální infrastrukturu. Dle něj totiž „syntetická paliva hrají významnou roli v dosažení emisních cílů a zároveň jsou velmi důležitá v oblasti nákladní dopravy“. Jejich příchod ve velkém by tedy rozhodně schvaloval, nicméně osudem e-paliv si aktuálně není příliš jistý. Stojí za tím právě politický tlak na elektromobilitu, který mnohé automobilky již přiměl k tomu, aby s vývojem nových spalovacích motorů prakticky sekly.

V tomto ohledu je třeba vyzdvihnout slova Duraida El Obeida, předsedy Asociace čerpacích stanic, dle kterého „také v Africe budeme mít jednou obrovská města. Nicméně ne ve všech bude možné jezdit s bateriově napájenými vozy, pokračovat bude i provoz těch spalovacích. Nesmíme se proto zaměřovat jen a pouze na Německo a Evropu.“ Markus Blume, generální tajemník strany CSU a člen parlamentu, pak dodává, že „svět bude existovat i po koronaviru“. Proto je třeba již nyní hledat další cesty, kterými se budeme ubírat.

Blume přitom stejně jako Luksic varoval hlavně před kampaní, která je ze strany EU, politiků a aktivistů vedena vůči automobilům. Ta ovšem může vést i ke zcela opačnému než vytouženému výsledku. „Dokonce i lidé, kteří podporují Zelené, tento tlak nemají rádi,“ uvádí Haberland.

Jak se tedy zdá, ekologická alternativa k elektromobilům založená na již existujících řešení nejen existuje, ale získává i na vážnost. Našla cenné spojence, mezi které patří i technologické firmy, podporuj jim projevuje třeba i Continental. Je navíc třeba dodat, že je to cesta nejen efektivní, ale i rychlá - podle šéfa klubu Mobil je jen v Německu zhruba 48 milionů aut s konvenčním pohonem, přičemž tyto vozy mají pro lidi zůstat primárním způsobem dopravy po dalších 20 až 30 let. Ani e-paliva není možné začít masově používat ihned, jejich významné rozšíření by ale jisté nezabralo dekády.

Syntetickými palivy se nezabývá jen Porsche, ale třeba také Continental. A nově rovněž i mnozí politici. Zdá se tedy, že jen málokým chtěná elektrická cesta nakonec získává seriozní alternativu. Foto: Continental

Zdroj: Mobil in Deutschland

Petr Prokopec