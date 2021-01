Němci redefinovali pojetí luxusního hotelu na kolech, televizi má i tam, kde žádný jiný před 3 hodinami | Petr Prokopec

Je to prý jachta na kolech, která neurazí ani milovníky letecké první třídy. Na ne až tak velké ploše takřka 20 metrů čtverečných toho nabízí Knaus Sun I 900 opravdu hodně.

Česko aktuálně patří mezi země nejvíce zasažené koronavirem, a je tedy otázkou, zda před námi zakrátko nezačnou zavírat své hranice ostatní státy. V takové chvíli by se turistika stávala stále vzácnější, zvláště pak taková, kdy při svých toulkách a dobrodružstvích hodláte opustit domov na vícero dnů. Nesmíme zapomínat, že přenocování v hotelech a penzionech je zapovězeno, tedy za předpokladu, že nejste na služební cestě či jste náhodou nezavítali do podniku Petra Bendeho.

Jelikož na rozdíl od vládnoucí garnitury a jí spřízněných papalášů ostatní lidé mohou na podobné kratochvíle zapomenout, začíná být cestování skutečně jednou z těžce dosažitelných činností. Jakkoliv německá společnost Knaus usilovně pracuje na tom, aby se svět do jisté míry vrátil do alespoň obrysů někdejších kolejí. A právě proto posílá na trh jednu novinku za druhou, přičemž po střešním stanu nyní přichází s inovovanými luxusními motorhomy Sun I 900.

Základem tohoto obytného vozu je Fiat Ducato, jakkoliv 2,3litrový turbodiesel a šasí s pohonem předních kol je pomalu to jediné, co zůstalo z italské dodávky zachováno. Němci totiž dodali hliníkovou konstrukci s laminátovými panely, jenž mají na tloušťku nemalých 33 milimetrů. Uvnitř tak lze očekávat nemalý klid i komfort, stejně jako teplo v zimních měsících a chládek v létě. Nechybí totiž jak automatická klimatizační jednotka, tak i střešní ventilační systém, a to i s moskytiérou.

Jakkoliv ovšem přepracované Ducato díky třem nápravám a 8,82metrové délce budí pozornost již svým zevnějškem, je to především interiér, oč tu kráčí. Firma Knaus se totiž snažila, aby cestující uvnitř zažívali stejné pocity jako pasažéři letecké první třídy nebo majitelé luxusních jachet. Podlaha tak působí jako teaková, byť jde kvůli snadnější údržbě o vinylovou atrapu. Také v případě boků pak nebylo užito skutečné dřevo, to vám nicméně až tak vadit nebude. Dojem je totiž vskutku ohromující.

Němci přitom dojem jachty umocnili tím, že zadní část vozu koncipovali jako patrovou. Postel se tedy vznáší nad podlahou, přičemž pod ní najdete slušný zavazadelník s venkovním přístupem. Zákazníci přitom mohou volit mezi variantami I 900 LEG a I 900 LX, kdy první zmíněná počítá se separovanými postelemi a druhá s manželskou dvoupostelí. V závislosti na tom je pak odlišná také koupelna, jakkoliv objem nádrží na pitnou vodu (180 litrů) i tu odpadní (170 litrů) se již nemění.

Jen u dvou nocležníků ovšem německá novinka nezůstává, druhou dvoupostel lze totiž vysunout ze stropu v přední části. Mimo to nechybí ani kuchyňka se 177litrovou lednicí, vařič se třemi plotýnkami nebo dřez na nádobí a pochopitelně i pracovní plocha. I v těchto bodech se již obě varianty shodují, stejně jako můžete u obou počítat se sofa pro dva či rohovou lavicí u jídelního stolu. Tím ovšem standardní výbava víceméně končí, za další prvky je třeba připlácet.

Zajímavý je v tomto ohledu televizní set, jenž počítá se 39palcovou obrazovkou a zejména s výsuvným systémem, který je součástí jídelny. Pokud totiž zákazník danou volbu zaškrtne, změní se právě kvůli technologii schovávající televizi výška vozu o podstatných 11 centimetrů. Nemusí se přitom jednat o jedinou obrazovku ve voze, další lze totiž instalovat do zadní ložnice, stejně jako do venkovní výsuvné schránky. V obou případech je přitom k dispozici 32palcový rozměr.

Vymožeností si ovšem můžete dopřát daleko více, k mání je třeba plynová trouba s možností grilu, souprava kamer monitorujících celé okolí vozu nebo ambientní podsvícení umožňující neskutečné světelné hrátky. Zvětšit lze rovněž objem nádrží na vodu, stejně jako té na palivo. Jediným limitem jsou tak vlastně pouze vaše finanční možnosti, které pochopitelně nemohou být úplně skromné. Knaus I 900 s cenou začíná v přepočtu na 3,4 milionu Kč a dodatečná výbava dokáže tuto cifru navýšit klidně o další milion.

Německá firma Knaus díky novému modelu Sun I 900 2021 skutečně redefinovala pojetí luxusního obydlí na kolech, levný špás to ale není. Foto: Knaus

