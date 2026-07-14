Německá stíhačka na kolech je konečně hotová a zamířila k prvnímu majiteli. Říká si Karibský drak a vypadá tak
Petr ProkopecTohle auto se poprvé ukázalo světu už v roce 2021 a už kvůli svému svéráznému vzhledu se hned postaralo o slušné pozdvižení. Do výroby se i proto mělo dostat rychle, nakonec byl ale první exemplář předán až nyní. A prsty v tom má jeden ze zakladatelů AMG.
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Německá stíhačka na kolech je konečně hotová a zamířila k prvnímu majiteli. Říká si Karibský drak a vypadá tak
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Tohle auto se poprvé ukázalo světu už v roce 2021 a už kvůli svému svéráznému vzhledu se hned postaralo o slušné pozdvižení. Do výroby se i proto mělo dostat rychle, nakonec byl ale první exemplář předán až nyní. A prsty v tom má jeden ze zakladatelů AMG.
Roland Gumpert si vydobyl ostruhy především jako ředitel divize Audi Sport. Pod jeho vedením automobilka se čtyřmi kruhy ve znaku získala hned čtyři tituly mistra světa v rallye. Vedle toho ovšem Gumpert dohlížel také na technický vývoj a v letech 1992 až 1999 byl zodpovědný za prodeje a marketing v asijsko-pacifickém regionu. Zrovna tato práce ho ale nejspíš moc neuspokojovala, načež se následně dal dohromady s Rolandem Mayerem, aby společně stvořili Gumpert Apollo. Tedy silniční sporťák, který měl ovšem excelovat na závodních okruzích.
Jakkoli šlo o výjimečný supersport, celkově vzniklo jen 44 aut. Na přežití značky to nestačilo, v roce 2013 tak přišel bankrot. O tři léta později pak práva související s německou firmou odkoupilo konsorcium Ideal Team Venture, které mimo jiné vlastní i značku De Tomaso. A protože součástí nové společnosti už Gumpert nebyl, došlo k jejímu přejmenování na Apollo Automobil. Nebyla to ale jediná dramatická změna. Postupně se totiž začal měnit i dodavatel pohonných jednotek, neboť osmiválce od Audi nahradily dvanáctiválce od Ferrari.
Jako první se přitom atmosférickou 6,3litrovou jednotkou blýsknul model Intensa Emozine (IA), u kterého se Apollo rozhodlo, že na rozdíl od Gumperta již nepřistoupí k jedinému kompromisu. Vůz tak nebyl určen pro veřejné silnice, nýbrž jen pro okruhové využití. Celkově pak vzniklo pouze 10 kusů, z nichž všechny našly svého majitele, i když startovaly na 2,3 milionu Eur, což je dle dnešního kurzu 55,8 milionů korun. Na výrobu pak došlo v Affalterbachu, neboť se o ni postarala firma HWA, za níž stojí Hans Werner Aufrecht.
Novým majitelům Apolla spolupráce s Ferrari i HWA zjevně vyhovovala, pročež se v ní rozhodla pokračovat. Na jejich dříve hladké cestě se ale nejspíš objevilo velmi ostré trní, kterým se nedalo lehce proklestit. Jakkoli totiž nový model Evo, který je nástupcem IA, odhalili už v roce 2021, na předání prvního exempláře došlo teprve nyní. Oproti původním předpokladům tak firma má dlouhé čtyři roky zpoždění. Zatím pak neupřesnila, že má znovu vyprodáno, při opětovné produkci pouhých 10 aut to ale asi nebude problém.
Evo rovněž profituje z motoru V12 od Ferrari, HWA jej však oproti předchozí verzi naladilo na rovných 800 koní. S těmi je spojená suchá hmotnost 1 300 kg, pročež není překvapením sprint na stovku za 2,7 sekundy a nejvyšší rychlost 333 km/h. Absolutní novinkou, dokonce na celosvětové bázi, je ovšem výfuk, který byl vyroben s pomocí 3D tisku. Dočkal se speciálního povrchu zvaného „Dračí kůže“, díky kterému odolává teplotám až 1 000 stupňů Celsia. Vyveden pak může být v jakékoli barvě.
Právě název povrchu výfuku inspiroval majitele prvního kousku, aby dal svému vozu jméno Caribbean Dragon, tedy Karibský drak. Vliv na to ovšem měla i karoserie, která páruje bílou barvu Pearl s efektem diamantového prášku s modrou Ocean Blue. Podle automobilky nanášení těchto odstínů, které imitují písečné pláže a karibské moře, bylo natolik náročné, že zabralo více než tisíc hodin ruční práce. Jednoduchá ovšem není ani výroba zmíněného výfuku, k té je pro změnu třeba 123 hodin.
Samotná karoserie poskládaná ze 75 částí se přitom stará o 1 350 kilo přítlaku, s lehkým řidičem, minimem maziv a paliva v nádrži by tedy Evo teoreticky dokázalo jezdit po střeše. Dáme však krk na to, že nikdo z oněch 10 majitelů to zkoušet nebude. Stejně jako se dá předpokládat, že většina z nich využije legálních skulinek některých států, na jejichž silnicích je Evo legální, aby vůz dostala na registrační značky. Poté je ale Evo rozhodně jistě vyjde na víc než 3 miliony Eur (72,8 milionu Kč).
Apollo Evo páruje italské srdce s německou precizností, o jeho výrobu se totiž stará společnost HWA, která i naladila jeho dvanáctiválec. Provedení Caribbean Dragon je první produkčním kusem předaným zákazníkovi. Foto: Apollo Automobil
Zdroj: Apollo Automobil
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