Německé automobilky chtějí nařídit povinné dobíjení hybridů, smysl pro realitu je pořád dalece míjí
včera | Petr Prokopec
Auta kombinující spalovací a elektrický pohon jsou z podstaty problematickým produktem - jsou komplikovaná, drahá a uživatelsky nijak zvlášť atraktivní. Jejich výhodou je v podstatě jen to, že s nimi můžete na oko vyhovět normám, a přesto mít univerzálně použitelný vůz. Přesně to teď Němci chtějí změnit.
Ztráta smyslu pro realitu, to je v podstatě to hlavní, co aktuálně táhne dolů automobilový průmysl v Evropě. Má to mnoho vrstev, o kterých by šlo napsat román na pokračování, stačí se ale zaměřit na jedinou jednotlivost, aby člověk pochopil, v jak moc velkých problémech místní automobilismus je.
Názorně to ukazuje kampaň „Rettet den Plug-in-Hybrid”, kterou právě rozjely tamní automobilky pod hlavičkou své vlastní asociace VDA, ve své podstatě lobbyistické organizace hájící jejich zájmy. Pokud jste v mládí koukali na německé nebo rakouské televizi na Pobřežní hlídku, víte, o co jde, i bez znalosti němčiny. Kampaň „Zachraňte plug-in-hybridy” chce docílit toho, aby se auta kombinující spalovací a elektrický pohon mohla i nadále prodávat jako bezemisní, což pochopitelně nejsou. Jsou v podstatě všechno, jen ne to.
Jde o drahá a komplikovaná auta, která slouží jen jako úlitba normám podobně jako elektromobily. Rozdíl mezi nimi je pouze v tom, že zatímco na „bezemisní” vozy si hrají podobným trikem (tedy ignorací dobité elektřiny coby vstupu generující emise), plug-in hybridy si zachovávají svou univerzální použitelnost díky spalovacímu motoru, na který můžete jezdit v podstatě pořád, aniž byste vůz kdy dobili. Což také spousta lidí, zejména pak uživatelů služebných aut, s oblibou dělá. Ani jejich papírové emise tedy nejsou v praxi používání těchto aut zrcadleny, o těch reálných to platí ještě méně.
Ví se to dávno a nově se to bude zrcadlit v jejich měření, což je právě moment, který vybudil VDA k akci, jak informuje Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ta pochopitelně nehodlá přiznat, že to je technický nesmysl, německé automobilky naopak chtějí docílit toho, aby se hra na extrémně nízké papírové emise hrála dál. Jak? No přece nedovolit uživatelům těchto aut „jezdit moc na benzin”.
Takto řečeno by to neznělo hezky, a tak Němci chtějí řidiče „motivovat“ k pravidelnému dobíjení, a tedy k používání elektrické části pohonného ústrojí. To nezní špatně, motivace je pozitivní slovo, tady ale o skutečné motivaci nemůže být řeč - VDA by ráda nařídila povinné dobíjení těchto aut tak, aby se s nimi jen na spalovací pohon jezdit nedalo.
„Do budoucna by plug-in hybridy byly navrhovány tak, aby pravidelné dobíjení bylo povinným,” říká šéfka VDA Hildegard Müller. A dodává, že každý, kdo by na tuto hru nepřistoupil, by byl potrestán, a to „snížením výkonu spalovacího motoru“. Tušíme, že další krok by byl úplné zamezení akceschopnosti vozu, ale to už domýšlíme.
Tento krok tak jen dále ukazuje, jak odtržené od reality německé automobilové firmy jsou. Jak už padlo, lidé si nekupují plug-in hybridy typicky pro to, že se jim líbí nebo že chtějí něčemu prospět, chtějí se vyhnout koupi elektrického auta a současně dostát těm či oněm (typicky firemním) požadavkům na nízké papírové emise CO2. A pak s autem jezdí jako s benzinovým. Pokud jim tuhle možnost seberete, co asi budou dělat? Začnou taková auta preferovat ještě méně, neboť pak budou mít elektromobil se spalovacím motorem navíc, k čemu to je? To není kampaň „Rettet den Plug-in-Hybrid”, ale „Töten den Plug-in-Hybrid”. Koho ale zrovna tohle u Němců překvapí?
Plug-in hybridní technikou je vybaven i Kodiaq, u kterého spalovací jedna-pětka produkuje 150 koní, zatímco dalších 115 dodává elektromotor. Celkově pak soustava má na kontě 204 kobyl, s nimiž je spojena 2,5tunová hmotnost. Není to smysluplné řešení, lidé ho kupují hlavně kvůli zachování spalovacího motoru jako univerzálně a nekonečně použitelného pohonu. Nařizovat dobíjení - zvlášť bez ohledu na reálnou možnost tak činit - plug-in hybridy zabije, nikoli zachrání. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Frankfurter Allgemeine Zeitung
