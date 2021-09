Německé značky přiznaly, že ceny aut udrží uměle vysoko i poté, co budou mít všeho dost před 7 hodinami | Petr Miler

Pokud si někdo maluje, že krize s nedostatkem čipů a dalších komponentů skončí a nová auta zlevní, ten by měl rychle odhodit štětec a barvy. Automobilky už se ani netváří, že by se to mohlo stát.

Nová auta jsou dnes drahá a obtížné dostupná. A je skoro jedno, o co máte zájem, v případě snahy koupit jakýkoli populárnější model ve vámi zvolené specifikaci nejspíše narazíte na mnohaměsíční - ne-li více než roční - dodací lhůty a neobvykle malou ochotu prodávajících smlouvat o ceně. Protože přes mizerné podmínky obchodu je za vámi několik dalších zájemců, kteří se vozu navzdory vysoké ceně a dodání v červnu 2022 ujmou.

Automobilky mohou vypadat jako chudinky, některým to ale do značné míry vyhovuje. Kolega z redakce už mi zkraje roku vyprávěl o setkání s jedním vysoce postaveným manažerem prémiové německé značky, který si ještě před loňskými Vánocemi při diskuzích o budoucím vývoji s úsměvem za stolem přehodil nohu přes nohu a řekl: „Teď budeme ceny určovat my.”

Přišlo mi to tehdy jako něco mezi nadsázkou a přehnaným sebevědomím, přesně to se ale o půl roku později stalo realitou. Z trhu kupujícího se stal trh prodávajícího a je vzhledem k převisu poptávky nad nabídkou je skutečně do jisté míry v rukou automobilek, co, kdy a za kolik vám prodají. Tohle se jim líbí, neboť to marže žene nahoru a zisky navzdory nízkým prodejům tamtéž. Tak proč by se toho vzdávaly? Nemají to v plánu a teď už o tom hovoří zcela otevřeně, nikoli jen mezi čtyřma očima.

V rozhovoru pro Financial Times to přiznal Harald Wilhelm, finanční ředitel Mercedesu. Ten nechce návrat do předpandemických časů připustit ani náhodou, když vidí, že lidé jako ovečky ochotně čekají, až jim někdo za mnoho měsíců dodá drahé auto: „Budeme vědomě udržovat nabídku pod úrovní poptávky a současně budeme posouvat naši nabídku k vyšším, luxusnějším třídám,” řekl Wilhelm. A opravdu nebyl špatně pochopen, neboť dodal: „Dříve nebo později problémy s dodávkami polovodičů zmizí, my ale budeme pokračovat se stejnými cenami a maržemi.”

Bláhové? No, BMW to vidí úplně stejně. Podle finančního šéfa mnichovské značky Nicolase Petera zaznamenali bavorští v uplynulých 24 měsících „významné posílení moci nad cenou” a jejich plánem je „zachovat způsob, jakým dnes řídíme dodávky, abychom si tuto moc udrželi na současné úrovni”. Podle něj jsou zákazníci ochotni čekat na nové auto tři až čtyři měsíce, což automobilce v těchto snahách pomáhá.

Pochopitelně, vidle do takových plánů může vždy zapíchnout konkurence, neboť pokud někdo bude nabízet lepší podmínky za menší peníze, nebudou si moci BMW s Mercedesem diktovat nic. Ale stane se to? Za současné míry regulací trhu ze strany EU stěží. To je také důvod, proč je nejen tyto dvě automobilky mají nakonec rády - jsou pro ně do jisté míry prokletím, ale ještě více darem chránícím je před konkurencí, která by je mohla donutit něco dělat jinak, než si samy přejí.

Máte pocit, že bohatí zákazníci drahých a prestižních značek jsou na trhu automaticky pány? Nevypadá to tak a BMW s Mercedesem už se ani nestydí přiznat, že budou uměle regulovat nabídku, aby nemusely jít dolů s cenami. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Financial Times

Petr Miler