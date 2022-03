Německé automobilky už tvrdě pociťují dopady konfliktu na Ukrajině. Je to stále horší, říká asociace před hodinou | Petr Miler

Je jasné, že Německo bude aktuální situací zasaženo tvrdě v každém případě, obzvláště pak, když Rusko omezí dodávky klíčových surovin. I bez toho se ale německým automobilkám nedýchá snadno - jak kvůli samotnému konfliktu, tak kvůli sankcím z něj vzešlých.

Probíhající konflikt na Ukrajině je nepříjemnou událostí z nespočtu důvodů, s ohledem na postup většiny světových zemí se ale jedním z klíčových dopadů stanou ty ekonomické. Prakticky celý západní svět se pustil do války s Ruskem, kterou už nelze nazvat ani obchodní. Ničeny jsou vazby na všechno ruské a nejsme si jisti, jak moc je současný přístup ve své živelnosti správný.

Sankce namířené na vedení země, všechno alespoň zdánlivě související s vojenstvím, klidně i rozsáhlá ekonomická opatření, to vše se dá chápat jako snaha zasáhnout strůjce současného konfliktu, omezit Rusko v tom v něm dlouhodobě pokračovat nebo zkrátka jinak komplikovat jeho zejména ekonomickou existenci. Pokud se ale najednou zasahuje proti všemu, co s Ruskem souvisí - zakazováním sportovcům účastnit se jakýchkoli mezinárodních soutěží počínaje a rušením prodeje čehokoli jen z vůle západních výrobců konče - začíná to ztrácet smysl.

Jednak tím mnohé firmy ublíží jen samy sobě resp. zemím, ze kterých pochází, Rusům může být v ekonomické rovině celkem ukradené, jestli si koupi nový Playstation nebo pivo z dovozu. A pak je otázka, jestli to psychologii všech sankcí neobrací naruby. Říká se, že nejhorší je soupeř, který už nemá co ztratit a do takové pozice se Rusko takto živelným postupem dostává. Přes šílenost současného dění je třeba připomenout, že v takové pozici se země neocitla ani v dobách SSSR, který se agresivně rozpínal asi v třetině světa.

Bojíme se primárně toho, aby se takový postup neobrátil proti nám samým, ostatně už dosavadní dění se částečně proti západu obrací. Dalo se to čekat, dopady ale mohou být nepříjemnější, než si mnozí domýšleli. Rusko třeba pro Českou republiku není významným exportním odbytištěm, protože už jím po roce 2014 ani nemohlo být. Taková Škoda ale naprostou většinu z více jak 90 tisíc aut prodaných v Rusku vyrábí přímo tam a ode dneška už nedělá ani to. A mezi automobilkami - nemluvě o firmách z jiných oborů - není zdaleka sama.

O velkých nepříjemnostech informuje i německá VDA, tedy Verband der Automobilindustrie, asociace tamního automobilového průmyslu. Nejde navíc jen o zmíněný dopad, dalším problémem je nedostatek dílů zejména z Ukrajiny. Tato země nevypadá zrovna jako automobilová mocnost, vyrábí se v ní ale 7 % produkce všech kabelových svazků odebíraných evropskými automobilkami. A ty najednou chybí.

VDA tak uvádí, že další a další německé automobilky musí přerušovat výrobu kvůli chybějícím komponentům, nejvíce zasaženou značkou se teď zdá být BMW. Svazky ale chybí i dalším značkám a VDA varuje i před dalšími dopady. Rusko je totiž naprosto klíčovým dodavatelem řady materiálů, bez kterých se současný autoprůmysl neobejde. A pokud dojde i k jejich zastavení, bude ještě hůř.

Dosud nepříliš skloňovaným problémem je neon, který se používá pro výrobu čipů a je dovážen jak z Ruska, tak z Ukrajiny. Už dříve jsme zmiňovali palladium, jehož je Rusko největším světovým producentem a je nezbytné pro výrobu katalyzátorů. Problémem je také nikl pro baterie, například BASF úze spolupracuje s ruskou firmou Norilsk Nickel. Pokud o dodávky niklu přijde, výroba baterií se zastaví. A podobných komplikací může vzniknout řada.

VDA zatím neví, co všechno se stane, konstatuje ale, že situace se rychle zhoršuje a dno je v nedohlednu. Její vyjádření ostatně mluví za vše: „Je složité cokoli spolehlivě odhadovat kvůli rychle se měnící situaci, jedno je ale jisté - výroba aut v Německu bude dále narušena,” uvádí VDA. I ta konstatuje, že přímý export německých aut do Ruska je relativně nevýznamný, loňský prodej více jak 200 vozů v zemi je ale významný, z většiny (asi 85 %) byly vyrobeny přímo tam.

Znovu musíme vyjádřit naše naděje směrem k rychlému ukončení konfliktu a návratu maxima věcí do běžných kolejí. Zda je to reálné, nevíme, dosavadní vývoj ale rychle mění i situaci na západě a k lepšímu to není.

BMW je jednou z automobilek, jejichž výroba byla situací kolem Ukrajiny silně zasažena. Chybí ji kabelové svazky, na Ukrajině se vyrábí 7 % jejich veškeré evropské spotřeby. Foto: BMW

